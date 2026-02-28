Ohnivý vodopád Horsetail Falls. Slunce vytváří optický klam jen pár dní v roce

V únoru se v americkém Yosemitském národním parku každoročně odehrává přírodní úkaz, který přitahuje tisíce fotografů i návštěvníků z celého světa. Vodopád Horsetail Falls se během několika krátkých večerů promění v iluzi proudící lávy, když na něj při západu slunce dopadne světlo pod přesně daným úhlem.
V únoru se v americkém Yosemitském národním parku každoročně odehrává přírodní... Sluneční paprsky se odrážejí od padající vody a vytvářejí intenzivní... K jevu dochází pouze tehdy, pokud se spojí několik podmínek zároveň. Je nutný dostatečný průtok vody z tajícího sněhu, jasná obloha bez mraků na... Úkaz trvá jen několik minut denně a často jen několik dnů v roce. To z něj činí jednu z nejvzácnějších sezonních atrakcí parku. Správa parku kvůli velkému zájmu pravidelně omezuje přístup do některých... Ti se každoročně snaží zachytit okamžik, kdy se vodopád na skalní stěně El...

