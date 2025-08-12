Od oceánu až po horské stezky, Camino de Santiago nabízí cestu pro každého

Cesta do Santiaga de Compostela není jen pro věřící. Pro někoho je Camino výzvou, pro jiného terapií nebo způsobem, jak si srovnat myšlenky. V článku najdete přehled těch nejznámějších, včetně praktických informací o délce, trase, ubytování a specifikách každé z nich.
foto: Tereza Hrabinova

V červenci 2025 dorazilo do Santiaga de Compostela v průměru kolem dvou tisíc poutníků denně. Ne všichni dnes kráčejí ke hrobu svatého Jakuba s náboženským motivem. Důvody se různí. Někdo hledá odpovědi na životní otázky, jiný si přeje odpočinout od civilizace, splnit si životní sen, zhubnout nebo si prostě jen vyčistit hlavu. Pro mnohé je Camino výzvou, terapií, cestou ke klidu i ke změně.

Když jsem se v květnu 2022 poprvé vydala na svatojakubskou cestu z Porta do Santiaga de Compostela, měla jsem smíšené pocity. Zdálo se mi, že se s poutníky v posledních letech roztrhl pytel, z Camina se stal módní trend a příspěvky o vnitřní proměně pomocí pouti na mě působily jako velké klišé. Koupila jsem levnou letenku, sbalila se asi za půl hodiny, malý batoh, pár kousků merino oblečení, a vyrazila. Právě tehdy mě poprvé nadchl koncept dovolené jako poutě: volnost bez pevného plánu, každý den mířit kupředu, nechat se překvapit neznámem.

Výhledy na oceán, klidné vesničky a útulná městečka mě natolik okouzlily, že jsem se na stejnou trasu vrátila ještě dvakrát, tentokrát s větším klidem a možností zůstat na „oblíbených místech“ déle.

Ano, svatojakubská cesta je dnes částečně „masovka“ a hlavně na posledních sto kilometrech rozhodně nepůjdete sami. Přesto má své kouzlo, dlouhou historii a specifickou atmosféru, kterou stojí za to alespoň jednou v životě zažít.

Do dvou týdnů zvládnete například méně náročnou portugalskou trasu nebo „Camino Primitivo“. Ostatní trasy vyžadují více času. Mnoho poutníků to řeší tak, že si trasu rozdělí na etapy a na místo se několikrát vrátí. Pro jakou variantu se rozhodnete, je jen na vás. Cest vedoucích do Santiaga je celá řada, v následujícím textu je přehled těch nejznámějších.

Camino Francés: Královna poutních cest

Kdy vyrazit?

Na to neexistuje jednoznačná odpověď. V létě je potřeba počítat s větším počtem spolupoutníků, v zimě bývá na trase klid, ale některé ubytovny mohou být zavřené.

Ideální je jaro nebo podzim: mírné počasí, rozkvetlá nebo zbarvená krajina a menší davy. Pokud ale cítíte volání v jakémkoli ročním období, neváhejte a vyrazte.

Kolik km? Okolo 800 km

Kolik cca dnů? 30–40 dnů

Francouzská cesta (Camino Francés) je nejpopulárnější trasou do Santiaga de Compostela. Ročně po ní putují desetitisíce lidí z celého světa. Cesta je také nejlépe ze všech vybavená co se týče služeb, ubytovny pro poutníky (albergue) jsou téměř každých 4–5 km.

Začíná ve francouzském městečku Saint-Jean-Pied-de-Port na úpatí Pyrenejí a vede napříč severním Španělskem až k hrobu svatého Jakuba. Měří zhruba 800 kilometrů a zabere přibližně měsíc až čtyřicet dní chůze, v závislosti na tempu a počtu odpočinkových dnů.

Mapa Camino | foto: Ultreia.cz

Trasa vás provede pestrou krajinou od horských úbočí a vinic oblasti Rioja přes náhorní planiny Mesety až po zelené kopce Galicie. Na cestě se střídají klidné vesničky s rušnějšími historickými městy jako Pamplona, Logroño, Burgos nebo León. Každým dnem se vám bude příroda měnit před očima.

Nejvytíženější úsek začíná ve městě Sarria, zhruba 114 kilometrů od cíle. Právě odtud vyráží většina poutníků, kteří chtějí získat oficiální certifikát Compostela, minimální vzdálenost nutná pro jeho obdržení je totiž 100 km.

TIP: Za městečkem Estella si nenechte ujít vinnou fontánu, kde si každý poutník může načepovat neomezené množství vína.

Camino Portugués: S oceánem na dohled

Kolik km? Okolo 250 km

Kolik cca dnů? 10–14 dnů

„Credencial del Peregrino“

Pro získání oficiálního potvrzení o vykonání svatojakubské pouti (Compostela) je nutné ujít alespoň posledních 100 km pěšky nebo na koni, případně 200 km na kole. Vykonanou cestu doložíte razítky s daty v credencialu.

„Credencial del Peregrino“ si vyzvednete na začátku cesty na místě, nebo si ho pořiďte předem.

Cestou pak sbíráte poutní razítka z kaváren, ubytoven, kostelů nebo infocenter. Jsou potřeba minimálně 2 denně.

Portugalská cesta (Camino Portugués) patří k nejmalebnějším a zároveň nejpřístupnějším trasám do Santiaga de Compostela. V posledních letech si získává stále větší oblibu. Nejčastějším výchozím bodem je město Porto. Odtud vede přibližně 250 kilometrů dlouhá trasa, kterou lze pohodlně zvládnout za 10 až 14 dní, podle tempa a délky etap.

Mnoho poutníků však volí jako výchozí bod až Matosinhos, vzdálený od Porta zhruba 15 minut metrem. Už od prvních kilometrů tak mohou kráčet podél oceánu a vyhnout se méně atraktivnímu průmyslovému předměstí.

Terén je většinou nenáročný, a tak na trase často potkáte i rodiny s dětmi nebo starší poutníky. Cestou poutníci míjejí portugalské pláže, vinice, historická města a zelené kopce keltské Galicie, regionu na severozápadě Španělska.

Mapa Camino | foto: Ultreia.cz

Camino Portugués nabízí dvě hlavní varianty, pobřežní a vnitrozemskou. Každá má své specifické kouzlo. Pobřežní trasa vede přes rybářská města podél oceánu. Mně osobně se takové výhledy nikdy neomrzí, ale potkala jsem i poutníky, kteří po pár dnech zamířili do vnitrozemí a nemohli si tu změnu vynachválit. Záleží jen na vašich preferencích.

Zajímavým rozšířením trasy je tzv. Variante Espiritual, odbočka v Pontevedře (kde se spojuje pobřežní a vnitrozemská trasa) vedoucí přes malebnou vesničku Combarro a klášter Armenteira až do přístavu Vilanova de Arousa.

Z přístavu ve Vigu nebo Baioně si můžete vyhradit den volna a vydat se na ostrovy Cíes, které patří do Národního parku Atlantských ostrovů Galicie.

TIP: V městečku Caldas de Reis, známém svými termálními prameny, si můžete ponořit nohy do horké vody v tradičním veřejném „lavaderu“. Po celodenní chůzi je to velmi příjemná úleva.

Camino del Norte: Divoký sever a oceán

Kolik km? Okolo 878 km

Kolik cca dnů? 35–42 dnů

Severní cesta (Camino del Norte) je považovaná za jednu z nejkrásnějších, ale je poměrně fyzicky (i časově) náročná. Začíná v baskickém San Sebastiánu. Cestou do Santiaga de Compostela si tak projedete severní regiony Španělska (Baskicko, Kantábrie, Asturie a Galicie) a užijete si výhledy na oceán, mohutné útesy a krajinu, která střídá lesy, pastviny i ospalé vesnice.

Cestou můžete objevovat skryté pláže, většina cesty vede podél pobřeží. Na začátku trasy počítejte s kopcovitým terénem, v okolí větších měst jsou delší úseky po asfaltu.

Mapa Camino | foto: Ultreia.cz

Camino Primitivo: Nejstarší trasa

Kolik km? Okolo 300 km

Kolik cca dnů? 12–15 dní

Aplikace na cestu

Trasy svatojakubské pouti jsou většinou velmi dobře značené žlutými šipkami a symbolem mušle svatého Jakuba. Cestou často míjíte i ukazatele, které vás informují, kolik kilometrů zbývá do Santiaga.

Přesto dnes mnoho poutníků využívá mobilní aplikace, které pomáhají s plánováním etap i navigací v terénu. Já jsem si oblíbila jednoduchou aplikaci Camino Ninja. Hodně poutníků si pochvaluje i klasické mapy.cz.

Když jsem šla posledně Camino, večeřela jsem v malebné vesničce Carreço s Američankou, která mi řekla: „Ty jsi z Česka? Vás Čechy tady potkávám pořád. A všichni máte ty svoje ‚mapi‘. Nedáte na ně dopustit!“

Camino Primitivo začíná ve městě Oviedo a patří mezi nejstarší poutní trasy do Santiaga. Podle legendy se tudy ve 9. století vydal jako první poutník král Alfons II. Kastilský, aby ověřil pravost hrobu svatého Jakuba. Dodnes tu najdete pozůstatky historických ubytoven z 10. století.

Trasa je fyzicky náročnější, vede přes hory Asturie s výrazným převýšením. Její výhoda je, že se dá stihnout ujít za dva týdny, během kterých budete mimo civilizaci a užijete si přírodní krásy a klid. Ubytovny jsou tady rozeseté poměrně ve velkých vzdálenostech 12 až 25 kilometrů.

Poutníci na Camino Primitivo popisují, že díky menšímu počtu lidí a omezeným možnostem ubytování tady často jdete se stejnou skupinou od začátku až do konce. Trasa trvá podobně dlouho jako Portugalská cesta, ale zatímco na té se denně potkávají noví lidé a večer se každý rozptýlí do jedné z mnoha ubytoven (samozřejmě ne vždy), na Primitivu se společnost mění jen pomalu a mohou tak vznikat hlubší vazby.

Mapa Camino | foto: Ultreia.cz

Camino Inglés: Camino na zkoušku

Kolik km? Okolo 112 km

Kolik cca dnů? 5 dnů

Anglická cesta (Camino Inglés) začíná ve městě Ferrol a je ideální volbou pro ty, kdo mají málo času nebo si chtějí poutní zkušenost nejprve „osahat“. Kratší trasa, galicijská krajina a historické vesničky z ní dělají skvělé intro do světa Camina.

Svůj název získala podle věřících z britských ostrovů, kteří v minulosti připlouvali do galicijských přístavů a odtud pokračovali pěšky do Santiaga de Compostela.

