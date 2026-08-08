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Od ledna 2027 se zpřísní pravidla pro powerbanky v letadle. Aerolinky nečekají

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Xiaomi

Od ledna 2027 začnou platit nová pravidla pro powerbanky v letadle. Cestující si smí vzít nejvýš dvě, každou s kapacitou do 100 Wh. Řada aerolinek se jimi řídí už teď.

Podle serveru Techlicious začaly aerolinky po celém světě zpřísňovat svá pravidla poté, co 27. března schválila Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) nové instrukce pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží. Ty se pro aerolinky stanou závaznými až v příštím roce, řada společností ovšem na změnu reaguje už nyní.

Nový rámec omezuje většinu cestujících na dvě powerbanky v příručním zavazadle, zakazuje jejich dobíjení z palubních zdrojů během letu a doporučuje nepoužívat powerbanku k nabíjení dalších zařízení ve vzduchu.

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Pravidla pro powerbanky v letadlech od roku 2027

  • Nejvýše dvě powerbanky na cestujícího. Limit počtu je absolutní a platí bez ohledu na to, kolik dalších náhradních baterií cestující veze. Kapacita se naproti tomu posuzuje u každého kusu zvlášť
  • Maximální kapacita powerbanky 100 Wh
  • Pouze v příručním zavazadle a s kontakty chráněnými proti zkratu
  • Zákaz dobíjení powerbanky na palubě, k tomu doporučení nepoužívat ji za letu ani k nabíjení jiných zařízení
  • Konec výjimky pro powerbanky s kapacitou až 160 Wh, které dnes lze vzít na palubu se souhlasem dopravce

Nové instrukce od sebe poprvé oddělují powerbanky a zařízení s vestavěnou baterií – typicky profesionální kamery a velké notebooky. K těm můžete mít po předchozím schválení dopravce stále až dvě náhradní baterie s kapacitou do 160 Wh.

Část evropských aerolinek už pravidla zpřísnila

Několik britských a evropských dopravců zpřísnilo své postupy po sérii incidentů s bateriemi, mimo jiné po odklonu letu společnosti EasyJet kvůli powerbance. EasyJet, Ryanair, TUI, Jet2 i Virgin Atlantic zakazují nabíjení powerbank během letu, vyžadují jejich přepravu v příručním zavazadle a omezují cestující nejvýše na dva kusy.

Povolená kapacita baterie se však mezi aerolinkami liší: Ryanair, TUI i Virgin Atlantic mají hranici stanovenou na 100 Wh, řada dalších dopravců připouští baterie až do 160 Wh. Některé aerolinky navíc požadují, aby byla powerbanka uložená pod sedadlem, ne v přihrádce nad hlavou.

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Nejpřísnější pravidla mají Emirates

Emirates uplatňují přísnější pravidlo: jedinou baterii do 100 Wh, kterou je nutné mít v kapse sedadla nebo v tašce pod sedadlem, nikoli v přihrádce nad hlavou.

Aerolinky mohou v některých případech stále schválit baterie s kapacitou mezi 100 a 160 Wh. Tato možnost ovšem skončí 1. ledna 2027, kdy vstoupí v platnost aktualizovaná pravidla ICAO.

V USA jsou na powerbanky také přísnější už nyní

Přísnější požadavky na manipulaci zavedly také velké americké aerolinky. Techlicious uvádí, že American Airlines, Southwest a United nyní vyžadují, aby powerbanka zůstala během letu snadno dostupná, nikoli uklizená v zavazadlové přihrádce nad hlavou. American Airlines a Southwest navíc upřesňují, že používaná powerbanka musí zůstat na očích. United své nové znění pravidel zavedl 1. března, American 1. května.

Pravidla se dopravce od dopravce liší. Southwest povoluje jedinou powerbanku na cestujícího, Alaska Airlines zakazuje kusy s kapacitou nad 100 Wh a JetBlue žádá cestující, aby powerbanky během letu nepoužívali k nabíjení zařízení.

Co si můžete vzít do letadla a co už ne. Co se hodí znát před odletem

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) vydal bezpečnostní upozornění, podle něhož se lithium-iontová baterie uložená mimo dohled může přehřát a začít doutnat dřív, než si toho palubní personál všimne. Právě to je hlavní důvod požadavku, aby tato zařízení zůstala po celý let na dosah.

Přes rozdíly mezi dopravci je celkový směr jasný. Cestující by měli mít powerbanky v příručním zavazadle, udržovat je po celý let v dosahu a před cestou si ověřit konkrétní limity své aerolinky. Nedodržení pravidel může znamenat zdržení při nástupu, vyřazení odbaveného zavazadla, zabavení věci při bezpečnostní kontrole, případně i odepření přepravy.

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