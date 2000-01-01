náhledy
Anna z Tromsø je 118 let stará dřevěná loď. Mořeplavec Petr Kos ji koupil v Bergenu před osmi lety, a to jako potápějící se vrak s rozbitým motorem a těsně před odtažením na šrotiště. V té době se Petr vrátil po osmi letech z Aljašky. Během jednoho léta plachetnici zprovoznil a další zimu dokončil vnitřní vybavení. To ale ještě nevěděl, že s ní dokáže hned několik prvenství.
Autor: Petr Kos
Současně s opravami začal pátrat po historii lodi. Předchozí majitel, od kterého ji koupil, o ní nevěděl vůbec nic. Nakonec Petr našel rodinu prvního majitele v Tromsø. Když po nucených odkladech konečně vyplul na sever, v Tromsø ho na molu čekalo asi třicet lidí, kteří Annu znali a pamatovali si ji. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
„Anna je na severu Norska mezi velrybáři, lovci tuleňů a rybáři velmi známá. Přezdívají jí Krangle Anna, tedy Anna, která se hádá s ledem. Prokazatelně od dob svého postavení plula na Medvědí ostrov, na Špicberky a pravděpodobně se podívala i do Grónska. Sloužila hlavně k lovu tuleňů, ledních medvědů a k různým druhům rybolovu. Kromě toho převážela na severu Norska stavební materiál a fungovala i jako pohřební loď. Když někdo zemřel, rakev se naložila na palubu a převážela se do Tromsø k pohřbení,” vypráví mořeplavec Petr Kos o pohnuté historii lodi. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Během dlouhého života Anny došlo k několika historicky zajímavým událostem. „Nejstarší doložená je z roku 1911, kdy byla Anna najata jako expediční loď na výpravu na Špicberky. Účelem expedice byl geologický průzkum a hledání nalezišť uhlí, zlata a dalších surovin. Právě tehdy byl objeven jediný termální pramen na Špicberkách. Expedici vedl Adolf Hoel, slavný norský badatel a objevitel, který však za druhé světové války kolaboroval s Němci,“ vypráví Kos. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Další zajímavý okamžik z historie Anny se váže k Roaldu Amundsenovi. „Když loď plula na sever Norska, posádka zahlédla ve vodě pravděpodobně truhlu s nářadím nebo vědeckými instrumenty z nezvěstného Amundsenova letadla Latham. O tomto pozorování vyšlo několik novinových článků. Podle nich byl předmět spatřen jen několik mil od míst, kde se později našly další prokazatelné pozůstatky z jeho letadla,“ říká mořeplavec. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Další historický okamžik se odehrál na Medvědím ostrově – Bjørnøya (na fotografii). Při nabírání pitné vody tam posádka Anny našla lidské ostatky z potopené britské rybářské lodi St. Sebastian. „Námořník se pravděpodobně snažil dostat k norské radiostanici na severu ostrova. Po ohlášení nálezu kapitánovi byly ostatky pohřbeny,“ vysvětluje Kos. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
„Velmi zajímavá událost spojená s Annou se váže i k druhé světové válce. Krátce po bitvě o Narvik vypluly spojenecké lodě na otevřené moře. Z jedné britské válečné lodi vyslali průzkumné letadlo, které se ztratilo v mlze a sněžné bouři. Došlo mu palivo a bylo poškozené po souboji s Němci, přistálo tedy nouzově na sněžném poli. Anna se právě vracela kolem tohoto místa z rybolovu. Po prvotním nedorozumění, kdy posádka myslela, že jde o německé letadlo, nabrali Brity na palubu a odvezli je na britský konzulát do Tromsø,“ dává Kos (na fotografii) k dobru poslední příběh. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Když Petr Kos postupně nacházel historické informace o Anně, bylo mu jasné, že s ní musí plout na Špicberky. „Uzavřít její historii a ukázat, že i se starou dřevěnou lodí, která není úplně v dobrém stavu, se to dá dosáhnout,“ říká. S úsměvem dodává, že to není o lodi, ale o odvaze. Norové, kteří ho znají, mu prý říkají, že je poslední viking nebo potomek velrybářů. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Plavba se stala také českým prvenstvím. Petr Kos a jeho posádka jako první kompletně česká posádka obepluli největší ostrov Špicberků. Petr vyplul ze Stavangeru a tam se i vrátil, během plavby urazil kolem 4 000 námořních mil (vzdálenost větší než ze Španělska na Floridu). (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Okruh kolem Západního Špicberku trval šestnáct dní. Posádka urazila 873 námořních mil a spálila přes tisíc litrů nafty. Dva dny zůstala zaseknutá ve vichřici s větrem přes 50 uzlů za jedním ostrovem na kotvě. Loď se musela asi sedmkrát přemístit, protože kotva nedržela. Nakonec, když vichřice dosáhla svého vrcholu, držel kapitán loď na kotvě i na motor. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Byli tedy první kompletně českou posádkou, která plavbu uskutečnila. Zároveň první českou posádkou na lodi pod norskou vlajkou, první českou posádkou na dřevěné lodi, první českou posádkou na lodi starší než sto let (118 let) a první českou posádkou, která obeplula Špicberky jižní cestou. Letos obeplula Špicberky i loď Bagatela pod českou vlajkou a kapitánem Pavlem Elstnerem. Vyplula taktéž z Tromsø, dále přes Bjørnøya a poté severní cestou kolem ostrovů. „Jelikož to ale zpět vzala rovnou na Bjørnøya a Tromsø, tak dle mého názoru ke kompletnímu obeplutí nedošlo,” vysvětluje Kos. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Na expedici si vzali pušku CZ 600 Lux 30-06 Springfield, protože Česká zbrojovka byla jediným sponzorem plavby. „Byla to jediná firma, která se mi kdy ozvala a bez problémů poskytla svůj výrobek,“ říká Petr. Zbraň je na norském souostroví nutná pro ochranu proti ledním medvědům. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Během expedice navštívili Lloyds Hotel, oranžovou chatu založenou německými lodními společnostmi. Při jejich druhé návštěvě byla chata zdemolovaná od ledního medvěda. V Ny-London došlo krátce po jejich návštěvě k zastřelení medvěda řemeslníky, kteří opravovali jednu z chat. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
„Staří norští velrybáři mi říkali, že v pátek se nikdy nevyplouvá. V pátek se jde do baru a vypluje se až s kocovinou v sobotu,“ směje se Petr. S lodí se člověk podle něj dostává blízko přírodě a starým pudům. „Někdy sám sebe překvapím a říkám si, že na tom možná něco je s tím převtělováním,“ dodává. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Jedním z nejsilnějších zážitků bylo setkání s velrybou. Petr spal ve své kajutě, když se probudil s pocitem, že se něco děje. Podíval se lodním okénkem a metr od trupu se převalila velká velryba. „Naše oči se setkaly na pár sekund, a pak zmizela. Vyletěl jsem na palubu, ale už byla pryč,“ vzpomíná. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos
Při vplutí do prvního fjordu u Špicberk padla teplota o deset stupňů. „Bylo to, jako bychom připluli se starou dřevěnou lodí na Měsíc,“ říká Petr Kos, pro nějž nejsou plavby s Annou o počtech naplutých mil nebo setkáních s medvědy. „Jsou o posádce, o přátelstvích, která vzniknou v extrémních podmínkách a na omezeném prostoru. Jsou to přátelství na zbytek života,“ uzavírá mořeplavec. (19. září 2025)
Autor: Petr Kos