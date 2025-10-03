|
S puškou na stoleté lodi. První česká posádka obeplula Špicberky
Jak přežít Amsterdam. Vyhněte se turistickým pastem a nejděte s davem
Amsterdam je nádherné město, s uvolněnou atmosférou. Právě ta sem láká miliony turistů z celého světa. Jenže je jich tolik, že se v nich místní dávno ztratili. A spolu s nimi z ulic vymizelo to, co...
Nechutná práce za pár korun. Skládky v Indii živí miliony lidí
Hnilobný zápach hořícího odpadu se šíří kilometry od skládky na okraji Džammú v potenciálně toxické oblasti živené plastovým, průmyslovým, medicínským a jiným odpadem, který vytváří město s přibližně...
Pro muslimy jsou evropské ženy „lehké“, popisuje cestovatelka vlastní zkušenost
Lenka Hrabalová procestovala Blízký východ i část Afriky. Jezdí autostopem po zemích, kam by se řada z nás bála jenom vkročit. V čem je to pro ženu výhoda a co si tam o Evropanech místní lidé myslí,...
Jeseníky pro pokročilé. Objevte pustý a nádherný svět jesenického Rudohoří
Pokud chcete poznat Jeseníky ve zcela jiné podobě, než vám je prezentují přihlouplé reklamní články, pobytové letáky a nabídky na zaručeně šťastné zážitky v nedotčené přírodě, musíte občas opustit...
KVÍZ: Od Serdiky po Chanbalik. Vyznáte se v historických proměnách názvů měst
Časy se mění a názvy měst též. Někdy chtějí jít s dobou, zbavit se přídomku někdejšího diktátora, oprostit se od koloniální minulosti anebo se prostě jmenovat trochu méně legračně. Ne vždy se to...
Nejezděte do Špindlu jen na lyže. Podzimní dovolená v Krkonoších má svoje kouzlo
Na konci října, kdy jsou podzimní prázdniny, není už horko ani zima, takže ideál na výlety, kola a další sporty. Po dynamickém začátku školního roku a chřipkové sezony by si mnozí rodiče určitě...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Do letadla s dvoulitrovou petkou. Ruzyně mírní podmínky pro přepravu tekutin
Ruzyňské letiště od října uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin na palubě letadel. Nově je povoleno vzít si s sebou na palubu až dva litry tekutin na osobu. Nezáleží při tom na tom, zda jde o nápoje...
Pět semaforů či manželky z Asie. Faerské ostrovy jsou nedoceněný klenot Evropy
V severním Atlantiku mezi Norskem a Islandem se choulí skupina ostrovů, které se do širšího povědomí turistů dostaly teprve nedávno. Faerské ostrovy mnozí přirovnávají k menší a méně turistické verzi...
Hazard jako cesta k záchraně státu. Ztráta většiny území donutila Monako zřídit kasino
Žije tu zhruba stejně lidí jako v České Lípě, tedy necelých čtyřicet tisíc. Rozlohou je Monako druhou nejmenší zemí světa. Má jen dva kilometry čtvereční, přesto ho nelze přehlédnout. Co tomuto...
Nejezděte znovu do Maďarska. Skvělé termály najdete i na Slovensku
Máte rádi chvíle, kdy se můžete ponořit do horké vody, uvolnit svaly a načerpat novou energii v termálním bazénu či sauně? A víte, že hned za hranicemi na Slovensku se nachází víc než tisíc tři sta...
Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty
I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za...
