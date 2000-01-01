Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje zelený sever od pouštního jihu a s nadsázkou tak lze říct, že přes Velký Atlas se v Maroku nepřejíždí mezi krajinami, ale rovnou mezi klimaty. Redakce iDNES.cz vám přináší ochutnávku každého z nich v obrazech.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Trhy v historickém centru Marakéše tvoří rozsáhlý labyrint takzvaných súků. Jednotlivé uličky se tu specializují na konkrétní zboží. Patří k největším a nejživějším tradičním tržištím v severní Africe. Obchodování formou smlouvání je běžnou součástí nákupu.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Nejvýznamnější mešitou města je Koutoubia Mosque, postavená ve 12. století. Její 77 metrů vysoký minaret slouží jako architektonický vzor pro další mešity v regionu. Mešita je nepřístupná nemuslimům, ale její okolí patří k hlavním orientačním bodům města.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
La Mamounia je jeden z nejznámějších historických hotelů v Marakéši, otevřený v roce 1923. Proslul rozsáhlými zahradami, marockou architekturou a návštěvami světových osobností. Restaurace v areálu patří k nejvyhledávanějším gastronomickým podnikům ve městě. Mimochodem – Alfred Hitchcock tu natáčel známý snímek Muž, který věděl příliš mnoho.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Módní návrhář Yves Saint Laurent si v Marakéši pořídil dům a město se pro něj stalo druhým domovem i hlavním zdrojem inspirace. V jeho blízkosti dnes stojí Musée Yves Saint Laurent Marrakech, věnované jeho tvorbě a vztahu k Maroku. Saint Laurent zde dlouhodobě tvořil a část svých kolekcí navrhl právě pod vlivem marockých barev a světla.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Agadir leží na pobřeží Atlantského oceánu a patří k hlavním marockým letoviskům. Má dlouhou písečnou pláž a mírné klima po celý rok. Oblast je významná také pro rybolov a přístavní dopravu.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Nad městem se tyčí zbytky pevnosti Agadir Oufella, postavené v 16. století. Sloužila k obraně města před nájezdy z moře i z vnitrozemí. Po zemětřesení v roce 1960 zůstala z větší části zničena, dnes je oblíbeným vyhlídkovým místem.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Súky ve městě Taroudant patří k nejautentičtějším tradičním trhům v jižním Maroku a jsou méně turistické než v Marakéši. Prodává se zde hlavně místní zemědělská produkce, koření, textilie a řemeslné výrobky. Tržiště fungují jako každodenní centrum obchodu i společenského života města.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Ait Ben Haddou je tradiční opevněná osada z nepálených cihel zapsaná na seznamu UNESCO. Sloužila jako důležitý bod na obchodních cestách přes Saharu. Díky zachovalé architektuře je často využívána jako filmová lokace historických snímků.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Z opevněné vesnice Kasbah Ait Ben Haddou je vidět předhůří Vysokého Atlasu, který tvoří přirozenou kulisu celé oblasti. Lokalita ležela na historické karavanní trase mezi Saharou a Marakéší. Právě poloha u hor umožnila vznik oázového osídlení.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Natáčely se zde například filmy Gladiátor, Mumie a Princ z Persie: Písky času. Lokalita se objevila také v seriálu Hra o trůny.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Tizi n’Tichka je nejvýše položený silniční průsmyk v Maroku, ležící v pohoří Vysoký Atlas v nadmořské výšce kolem 2 260 metrů. Spojuje Marakéš s oblastí Ouarzazate a jihovýchodem země. V zimních měsících zde bývá sníh a led, které mohou dopravu výrazně omezit nebo zcela zastavit.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Průsmyk byl moderně vybudován ve 30. letech 20. století za francouzské správy, což umožnilo propojit horské oblasti s pouštními regiony.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Sahara je největší horká poušť světa a pokrývá velkou část severní Afriky. V Maroku se její okraj nachází především na jihovýchodě země. Typické jsou rozsáhlé písečné duny, kamenité pláně a oázová sídla.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Nejznámější marocké písečné duny leží v oblasti Erg Chebbi poblíž města Erfoud. Některé dosahují výšky až 150 metrů. Jde o jednu z nejnavštěvovanějších saharských lokalit v zemi.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Osídlení Sahary je soustředěno především do oáz, kde je dostupná voda pro zemědělství. Tradičně zde žily kočovné berberské a arabské kmeny. Dnes oblast kombinuje pastevectví, pěstování datlí a turistiku.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Karavany velbloudů byly po staletí hlavním dopravním prostředkem přes Saharu, zejména na obchodních trasách se solí, zlatem a kořením. Velbloudi jsou přizpůsobeni extrémnímu horku i nedostatku vody a dokážou urazit desítky kilometrů denně. Dnes se karavany využívají hlavně pro turistické přesuny mezi dunami a pouštními tábory.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Zřejmě nejkrásnější ubytování jsme měli v pouštním táboře Palmeras Y Dunas Luxury Camp na okraji Sahary. Podobné stany slouží jako zázemí pro cestovatele mířící k dunám Erg Chebbi. Zajištění pobytu proběhlo ve spolupráci s cestovní kanceláří ČEDOK.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Tamegroute je známé především díky historickému náboženskému komplexu ze 17. století, který zahrnuje palácové budovy a slavnou knihovnu s tisíci rukopisů o islámu, vědě a filozofii. Místo bylo významným centrem vzdělanosti v jižním Maroku. Dodnes patří k nejdůležitějším kulturním památkám údolí Draa.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Tamegroute je taktéž proslulé tradiční výrobou zeleně glazované keramiky, která se vyrábí ručně v jednoduchých pecích po staletí stejným způsobem. Typická tmavě zelená barva vzniká díky minerálním příměsím v glazuře a místní hlíně. Výrobky se dodnes exportují po celém Maroku jako užitkové i dekorativní předměty.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Filmová studia Atlas patří k největším filmovým studiím na světě a fungují od roku 1983. Díky pouštní krajině a stabilnímu počasí se zde natáčely desítky historických a dobrodružných filmů i seriálů. Oblast Ouarzazate je tak často označována jako „africký Hollywood“.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz