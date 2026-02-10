|
Od súku k oceánu přes poušť a velehory. Kontrasty Maroka hrají všemi barvami
Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami
Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...
Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku
V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...
Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny
Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...
Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky
Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...
Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři
Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?
Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti
Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen...
Tajemství slzící Madony z Alp: Zjevení v La Salette předpovědělo zkázu i naději
Byl to den, který navždy změnil dějiny mariánských zjevení. Vysoko ve francouzských Alpách se dvěma chudým dětem zjevila postava, která ustavičně plakala. Panna Maria z La Salette nepřinesla jen...
Ostrovy Francie, to není jen Korsika. Perly pohodové dovolené leží při pobřeží
Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž...
Od súku k oceánu přes poušť a velehory. Kontrasty Maroka hrají všemi barvami
Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje zelený sever od pouštního jihu a s nadsázkou tak lze říct, že přes Velký Atlas se v Maroku nepřejíždí mezi krajinami, ale...
Trenčín zahájí rok Evropského hlavního města kultury více než stovkou akcí
Takovou energii slovenský Trenčín ještě nezažil. Na tři dny se totiž promění v město, ve kterém se kultura odehrává doslova na každém rohu: v ulicích, parcích, galeriích, na hradě, v klubech a...
Zdolal nejvyšší horu Antarktidy i jižní pól. Výkaly si nesete, letí do Chile, líčí Čech
Ostravák Petr Górecki procestoval už 189 nezávislých území světa včetně Antarktidy. Tam během jedné výpravy zdolal nejvyšší horu kontinentu a následně došel pěšky na jižní pól. Čekaly ho mráz, vítr,...
Povinné volby i jiný přístup k migrantům. Co vše je u protinožců obráceně
Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co plyne z toho, že je tu volební účast povinná, a v čem spočívá odkaz původních Austrálců neboli Aboridžinců, který britští...
Šnorchlování se žraloky a čokoládové hory. Dejte zimě vale a objevte Filipíny
Kam se schovat před třeskutými mrazy? Filipínské ostrovy a město Cebu nabízejí ideální místo pro zimní dovolenou, kde si připomenete krásy letních měsíců. A navíc můžete zažít opravdové tropy bez...
Akční dovolená v Krkonoších: Jak na správnou regeneraci, aby tělo nebolelo?
Krkonoše nejsou jen o výšlapech na hřebeny nebo sjíždění svahů. Pro sportovce i aktivní rodiny začíná ta nejdůležitější část dne ve chvíli, kdy zují pohorky nebo lyžáky. Tím, co rozhoduje, zda se...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...