Slovenské termály u českých hranic
Rajecké Teplice
- Hodnocení na Googlu: 4,6 z 5
- Ceník: Celodenní vstup dospělí 50 eur (cca 1216 Kč), děti do 12 let 30 eur (cca 730 Kč)
Pouhých 90 minut jízdy autem z Ostravy vás dělí od jednoho z nejkrásnějších slovenských lázeňských areálů, Rajeckých Teplic. Leží v romantickém údolí říčky Rajčianky, mezi horami Malé Fatry a Strážovských vrchů. Místní termální prameny s teplotou kolem 38 °C jsou známy už od středověku a dodnes se využívají při léčbě pohybového aparátu, nervových onemocnění i kožních problémů.
Dominantou lázní je architektonicky výrazný areál ve stylu antiky, zasazený do klidného lesoparku s jezírky a fontánami. Hosté zde mohou využít moderní wellness centrum s vodním a saunovým světem, tureckými lázněmi hammam, ale i pestrou nabídku léčebných a relaxačních procedur.
Thermalpark Dunajská Streda
- Hodnocení na Googlu: 4,5 z 5
- Ceník: Celodenní vstup dospělí 15,50 eur (cca 377 Kč), děti od 3 do 14 let a senioři nad 62 let 13,50 eur (cca 328 Kč)
Pokud hledáte cenově dostupný relax pro celou rodinu, Thermalpark Dunajská Streda bude trefa do černého. Leží jen 50 km od Bratislavy a z Brna sem dorazíte autem za dvě hodiny. Tento moderní termální komplex na Žitném ostrově nabízí čtyři venkovní a šest vnitřních bazénů s vodou o teplotě 24 až 40 °C.
Léčivá minerální voda má blahodárné účinky na klouby, svaly i celkovou regeneraci organismu. Okolní lesopark poskytuje klidné zázemí pro odpočinek a relaxaci mimo ruch města.
Nejezděte znovu do Maďarska. Skvělé termály najdete i na Slovensku