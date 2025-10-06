Objevte osm termálů u českých hranic. Dopřejte si klid a wellness na otočku

Tereza Hrabinová
  4:00
Termální lázně v Polsku, Slovensku, Rakousku a Německu nabízí relaxaci, léčivou vodu a špičkové wellness služby několik kilometrů za hranicemi. Vybrali jsme pro vás ty nejlepší, ať už plánujete rodinný výlet, sólo zážitek nebo romantiku ve dvou.
Část 1/4

Z wellness rezortu Therme Laa v Rakousku

Slovenské termály u českých hranic

Rajecké Teplice

  • Hodnocení na Googlu: 4,6 z 5
  • Ceník: Celodenní vstup dospělí 50 eur (cca 1216 Kč), děti do 12 let 30 eur (cca 730 Kč)

Pouhých 90 minut jízdy autem z Ostravy vás dělí od jednoho z nejkrásnějších slovenských lázeňských areálů, Rajeckých Teplic. Leží v romantickém údolí říčky Rajčianky, mezi horami Malé Fatry a Strážovských vrchů. Místní termální prameny s teplotou kolem 38 °C jsou známy už od středověku a dodnes se využívají při léčbě pohybového aparátu, nervových onemocnění i kožních problémů.

Dominantou lázní je architektonicky výrazný areál ve stylu antiky, zasazený do klidného lesoparku s jezírky a fontánami. Hosté zde mohou využít moderní wellness centrum s vodním a saunovým světem, tureckými lázněmi hammam, ale i pestrou nabídku léčebných a relaxačních procedur.

Lázně Rajecké Teplice

Thermalpark Dunajská Streda

  • Hodnocení na Googlu: 4,5 z 5
  • Ceník: Celodenní vstup dospělí 15,50 eur (cca 377 Kč), děti od 3 do 14 let a senioři nad 62 let 13,50 eur (cca 328 Kč)

Pokud hledáte cenově dostupný relax pro celou rodinu, Thermalpark Dunajská Streda bude trefa do černého. Leží jen 50 km od Bratislavy a z Brna sem dorazíte autem za dvě hodiny. Tento moderní termální komplex na Žitném ostrově nabízí čtyři venkovní a šest vnitřních bazénů s vodou o teplotě 24 až 40 °C.

Léčivá minerální voda má blahodárné účinky na klouby, svaly i celkovou regeneraci organismu. Okolní lesopark poskytuje klidné zázemí pro odpočinek a relaxaci mimo ruch města.

Thermalpark Dunajská Streda

