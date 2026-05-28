Turistický region Obertauern se rozprostírá od obce Untertauern přes průsmyk Radstädter Tauernpass až po Tweng v salcburském Lungau. Právě kombinace vysokohorského prostředí a klidných údolních oblastí dává místu jedinečný charakter.
Samotný Obertauern leží v nadmořské výšce mezi 1 740 a 2 526 metry. Stačí několik kroků a člověk se ocitne uprostřed horské krajiny s panoramatickými výhledy, alpskými loukami a jezery. O něco níže položené obce Untertauern a Tweng zase nabízejí pohodovější tempo – nenáročné túry, cyklistické výlety nebo klidné dny v přírodě.
Jedním z nejpůsobivějších přírodních míst regionu je Johanneswasserfall. Voda zde padá z výšky 60 metrů a díky nové vyhlídkové platformě si návštěvníci mohou mohutný vodopád prohlédnout z bezprostřední blízkosti.
Rodiny s dětmi míří často do oblasti Gnadenalm, kde vznikla zážitková stezka „Alles Alm“. Děti i dospělí zde mohou poznávat život na horských pastvinách, místní přírodu i tradiční alpské hospodaření.
Kdo hledá klidnější podobu Alp, může vyrazit do údolí Twenger Lantschfeld. Rozkvetlé horské louky, tiché stezky a minimum turistického ruchu vytvářejí ideální kulisy pro odpočinek nebo pomalejší turistiku.
Osvěžení v jezerech i horských potocích
Letní hory nejsou jen o výstupech na vrcholy. V regionu Obertauern najdou návštěvníci také příjemné osvěžení. Oblast nabízí jedenáct horských jezer, množství horských potoků i přírodních pramenů.
Oblíbeným cílem je například jezero Grünwaldsee. K němu se dá dostat jednou ze tří letních lanovek a nově zde návštěvníky čeká rozšířený areál Bobby’s Erlebniswelt zaměřený na rodiny s dětmi.
Další možností je Wild- und Freizeitpark v Untertauernu s přírodním koupacím jezírkem a kontaktní zoo. Tweng zase funguje jako výchozí bod pro túry přes horské pastviny nebo cyklistické výpravy.
Lanovky zdarma pro kola, psy i kočárky
Milovníci aktivní dovolené si v Obertauernu přijdou na své. Region nabízí více než 280 kilometrů značených turistických tras vedoucích přes horské louky, kolem vodopádů i na vyhlídkové vrcholy.
Výhodou oblasti je i dobrá dostupnost vysokohorského prostředí. Panoramatické výhledy začínají prakticky hned po příjezdu do Obertauernu.
Velkým benefitem pro rodiny jsou také trasy vhodné pro kočárky. Vysokohorskou krajinu si tak mohou užít i rodiče s malými dětmi.
Po cestě nechybí tradiční horské chaty, kde turisté mohou ochutnat regionální speciality včetně vydatných „Brettljausen“ – tradičních rakouských prkének plných sýrů, uzenin a lokálních produktů.
Přes Obertauern navíc vedou i tři etapy známé Salcburské stezky po alpských pastvinách Salzburger Almenweg. Celá trasa propojuje na 350 kilometrech celkem 120 horských pastvin v regionu Salzburger Pongau.
Trailrunning ve vysoké nadmořské výšce
V posledních letech získává stále větší popularitu také trailrunning. Obertauern na tento trend reaguje rozsáhlou sítí osmi značených běžeckých okruhů o celkové délce 133 kilometrů.
Trasy vedou kolem vodopádů, soutěsek, horských jezer i alpských luk. Náročnost je různorodá – od jednodušších variant pro začátečníky až po náročné horské výběhy pro zkušené sportovce.
Výhodou je také nadmořská výška mezi 1 500 a 2 500 metry, která podle studií Austrian Moderate Altitude Study (AMAS) může přispívat ke zlepšení kondice a celkové pohody při sportovním tréninku.
Obertauern tak nabízí kombinaci aktivní dovolené, horského dobrodružství i odpočinku. Někdo si odsud odveze zážitek z prvního horského výletu s dítětem, jiný dokončení cyklistické trasy Stoneman Taurista nebo ranní jógu na horské louce s výhledem na alpské štíty.