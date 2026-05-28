Vodopády, jezera i lanovky zdarma. Obertauern je tajným tipem v Rakousku

Když v nížinách teploty stoupají k tropickým hodnotám a města se rozpálí, hory se stávají ideálním útočištěm. Čistý vzduch, chladnější noci či horská jezera a výhledy mají sílu dobít energii. Rakouský Obertauern (Horní Taury), známý především jako zimní středisko, nabízí v létě turistiku, cyklistiku, trailrunning i odpočinek daleko od každodenního shonu.
foto: Össtereich Werbung, Mirja Geh

Turistický region Obertauern se rozprostírá od obce Untertauern přes průsmyk Radstädter Tauernpass až po Tweng v salcburském Lungau. Právě kombinace vysokohorského prostředí a klidných údolních oblastí dává místu jedinečný charakter.

Samotný Obertauern leží v nadmořské výšce mezi 1 740 a 2 526 metry. Stačí několik kroků a člověk se ocitne uprostřed horské krajiny s panoramatickými výhledy, alpskými loukami a jezery. O něco níže položené obce Untertauern a Tweng zase nabízejí pohodovější tempo – nenáročné túry, cyklistické výlety nebo klidné dny v přírodě.

Jedním z nejpůsobivějších přírodních míst regionu je Johanneswasserfall. Voda zde padá z výšky 60 metrů a díky nové vyhlídkové platformě si návštěvníci mohou mohutný vodopád prohlédnout z bezprostřední blízkosti.

Rodiny s dětmi míří často do oblasti Gnadenalm, kde vznikla zážitková stezka „Alles Alm“. Děti i dospělí zde mohou poznávat život na horských pastvinách, místní přírodu i tradiční alpské hospodaření.

Kdo hledá klidnější podobu Alp, může vyrazit do údolí Twenger Lantschfeld. Rozkvetlé horské louky, tiché stezky a minimum turistického ruchu vytvářejí ideální kulisy pro odpočinek nebo pomalejší turistiku.

Osvěžení v jezerech i horských potocích

Letní hory nejsou jen o výstupech na vrcholy. V regionu Obertauern najdou návštěvníci také příjemné osvěžení. Oblast nabízí jedenáct horských jezer, množství horských potoků i přírodních pramenů.

Oblíbeným cílem je například jezero Grünwaldsee. K němu se dá dostat jednou ze tří letních lanovek a nově zde návštěvníky čeká rozšířený areál Bobby’s Erlebniswelt zaměřený na rodiny s dětmi.

Další možností je Wild- und Freizeitpark v Untertauernu s přírodním koupacím jezírkem a kontaktní zoo. Tweng zase funguje jako výchozí bod pro túry přes horské pastviny nebo cyklistické výpravy.

Lanovky zdarma pro kola, psy i kočárky

  • Pohodlnější poznávání hor usnadňují tři letní lanovky – Grünwaldkopfbahn, Hochalmbahn a Kringsalmbahn.
  • Za příznivého počasí fungují denně a zdarma přepravují horská kola, kočárky i psy.
  • Více informací naleznete na tomto odkazu.

Milovníci aktivní dovolené si v Obertauernu přijdou na své. Region nabízí více než 280 kilometrů značených turistických tras vedoucích přes horské louky, kolem vodopádů i na vyhlídkové vrcholy.

Výhodou oblasti je i dobrá dostupnost vysokohorského prostředí. Panoramatické výhledy začínají prakticky hned po příjezdu do Obertauernu.

Velkým benefitem pro rodiny jsou také trasy vhodné pro kočárky. Vysokohorskou krajinu si tak mohou užít i rodiče s malými dětmi.

Po cestě nechybí tradiční horské chaty, kde turisté mohou ochutnat regionální speciality včetně vydatných „Brettljausen“ – tradičních rakouských prkének plných sýrů, uzenin a lokálních produktů.

Přes Obertauern navíc vedou i tři etapy známé Salcburské stezky po alpských pastvinách Salzburger Almenweg. Celá trasa propojuje na 350 kilometrech celkem 120 horských pastvin v regionu Salzburger Pongau.

Trailrunning ve vysoké nadmořské výšce

V posledních letech získává stále větší popularitu také trailrunning. Obertauern na tento trend reaguje rozsáhlou sítí osmi značených běžeckých okruhů o celkové délce 133 kilometrů.

Trasy vedou kolem vodopádů, soutěsek, horských jezer i alpských luk. Náročnost je různorodá – od jednodušších variant pro začátečníky až po náročné horské výběhy pro zkušené sportovce.

Výhodou je také nadmořská výška mezi 1 500 a 2 500 metry, která podle studií Austrian Moderate Altitude Study (AMAS) může přispívat ke zlepšení kondice a celkové pohody při sportovním tréninku.

Obertauern tak nabízí kombinaci aktivní dovolené, horského dobrodružství i odpočinku. Někdo si odsud odveze zážitek z prvního horského výletu s dítětem, jiný dokončení cyklistické trasy Stoneman Taurista nebo ranní jógu na horské louce s výhledem na alpské štíty.

