Řecko je často nazýváno kolébkou západní civilizace. Jeho odkaz dodnes ovlivňuje svět a jeho sláva trvá už dva a půl tisíce let, aniž by utichala. Kdo to má? Do země bohů se můžete vracet celý život a stejně ji nestačíte důkladně prozkoumat. Jen po Egejském a Jónském moři jsou rozeseté více než dvě stovky obydlených ostrovů. I kdybyste každý rok navštívili jeden, poznáte jen hrstku z nich.
Celé stejnojmenné město a zejména přístavní oblast Gialos musejí dodržovat specifickou paletu schválených barev.