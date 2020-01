V Německu si chleba neukrojíte. Do Británie neberte ani šroubovák

Jak si zavolat z ciziny co nejlevněji Sazby za příchozí a odchozí telefonáty v zahraničí a odchozí SMS jsou stejné jako ty vnitrostátní a volné minuty a neomezené služby v rámci tarifů lze čerpat v celé EU bez omezení.

Před cestami do zemí mimo Evropskou unii doporučujeme zablokovat datový roaming, telefon by se mohl sám od sebe připojovat k internetu a to by bylo drahé.

V některých zemích se ušetří nákupem lokální simkarty, pokud je tamní cena roamingu nižší než česká.

Za SMS zprávy ušetříme prostřednictvím aplikací WhatsApp nebo Viber.

Jestliže máme jakýkoli přístroj s kamerou a přístup k internetu, můžeme skypovat. Vyplatí se to jak na vánočních trzích, tak na lyžařské dovolené.