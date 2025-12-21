Co vás přivedlo k rozhodnutí sbalit se a sama odletět na Nový Zéland?
Jednoduše řečeno covid. Během pandemie se vše uzavřelo a bylo po všem. A právě to mi ukázalo, že dokud je to možné, tak nemám na nic čekat. Lákalo mě poznávat nová místa a osamostatnit se od rodiny. Pořád poslouchám, že naše generace je k ničemu, že nepracujeme a nic neumíme. Chtěla jsem si dokázat, že to zvládnu.
Byl Nový Zéland od začátku jasnou volbou?
Nejdřív jsem uvažovala o Austrálii, ale postupně jsem zjistila, že je složité se tam dostat a víza jsou velmi drahá. A vlastně jsem si uvědomila, že Nový Zéland mě láká víc – i když jsem o něm zpočátku věděla překvapivě málo.
Za týden jsem si vydělala skoro dva tisíce novozélandských dolarů, tedy přes dvacet tisíc korun. Za obyčejnou práci.