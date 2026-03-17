Nový cestovatelský trend. Turisté vyrážejí místo památek do supermarketů

Autor:
  8:30
Návštěva supermarketu patří pro stále více turistů k běžné součásti cestování. Podle průzkumů britského serveru Daily Mail dnes až 77 procent lidí během dovolené zamíří do místního obchodu s potravinami – nejen kvůli nákupu, ale také ze zvědavosti. Regály plné neznámých chutí totiž často nabídnou autentičtější zážitek než přeplněné památky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
20 fotografií

Pro mnoho cestovatelů je zastávka v supermarketu v cizí zemi malým dobrodružstvím. Mezi regály se objevují potraviny a nápoje, které doma vůbec neznají, a rychlá svačina z místních produktů může být zajímavější než běžné turistické menu.

V posledním roce se z tohoto zvyku stal výrazný cestovatelský trend. Takzvaný „supermarket tourism“ přitahuje turisty, kteří vedle známých památek chtějí poznat i běžný každodenní život v navštívené zemi.

Průzkumy ukazují, že do místních obchodů s potravinami během dovolené zamíří až 77 procent cestovatelů a více než třetina si podobnou zastávku plánuje i na další cestě.

Supermarket v Japonsku nabízí velrybí maso.

Jedním z důvodů je i rozmach krátkodobých pronájmů, například přes platformu Airbnb. Ubytování často nabízí malou kuchyňku, takže si hosté mohou sami připravit snídani nebo večeři z místních surovin. Návštěva supermarketu je pak přirozenou součástí pobytu.

Velkou roli hrají také sociální sítě. Na TikToku či Instagramu se v poslední době objevují tisíce videí, v nichž turisté ukazují své „supermarketové úlovky“. V krátkých klipech předvádějí neobvyklé příchutě limonád, lokální chipsy, instantní jídla nebo regionální speciality, které koupili během cest po Španělsku, Francii, Japonsku či Jižní Koreji.

Například v japonských obchodech často narazíte na chlazené bento boxy, rýžové misky nebo ochucené mléčné nápoje připravené k okamžité konzumaci. Španělské supermarkety zase lákají na pestrou nabídku bramborových chipsů – od cibulové příchuti až po varianty inspirované tradiční kuchyní.

Sdílená videa často přinášejí i praktické tipy, na které regály se zaměřit nebo jaké místní speciality stojí za ochutnání. Supermarkety se tak postupně mění v nečekané turistické cíle.

Svačina z ciziny jako zážitek z dovolené

Popularitu tohoto trendu podporuje také rostoucí cena cestování. Vstupy do známých památek zdražují a během hlavní sezony bývají turistická místa přeplněná. Někteří cestovatelé proto raději hledají jednodušší způsoby, jak poznat atmosféru dané země.

Místní obchody totiž dokážou prozradit mnohé o každodenním životě. V regálech se odráží regionální chutě i zvyky – od výrazných sýrů na francouzských trzích až po neobvyklé pochoutky na severoafrických tržištích.

Pozornost nedávno vzbudilo také video britského turisty Cavana O’Gradyho. Na dovolené ve španělském městě La Línea de la Concepción nedaleko Gibraltaru natočil nákup v supermarketu Carrefour a ukázal ceny jednotlivých potravin.

Krátký záznam, který na TikToku vidělo přes 140 tisíc lidí, potvrdil to, že pro řadu cestovatelů může být supermarket jedním z nejzajímavějších míst celé dovolené.

Zájem o nákupy potravin během cest potvrzuje i další průzkum hotelového řetězce Hilton. Podle něj si téměř polovina turistů na dovolené alespoň občas vaří sama. Návštěvy supermarketů tak budou s velkou pravděpodobností dál přibývat.

Nový cestovatelský trend. Turisté vyrážejí místo památek do supermarketů

ilustrační snímek

Návštěva supermarketu patří pro stále více turistů k běžné součásti cestování. Podle průzkumů britského serveru Daily Mail dnes až 77 procent lidí během dovolené zamíří do místního obchodu s...

17. března 2026  8:30

