Hipsterská metropole Balkánu. Novi Sad překvapí gastronomií i památkami

Oproti ostatním důležitým sídlům Evropy je Nový Sad docela mladým městem. Exponáty lapidária instalované před muzeem sice dokazují vysokou kulturní úroveň regionu už ve starověku za éry římské říše, nicméně skutečný ostrý start začal až během poslední dekády sedmnáctého století.

Tehdy Habsburská monarchie zvítězila nad osmanskou říší a po vyhnání Turků vystavěla u Dunaje bytelnou pevnost. Na protějším břehu se pak zrodil Nový Sad.



S ním se do vylidněné úrodné Vojvodiny nastěhovali noví obyvatelé. Ať již ze sousedství, nebo ze vzdálených koutů říše. Proto toto úchvatné město fascinuje svým funkčním kosmopolitním duchem. A ten je tady zcela původní, protože se vyvíjel už od prvopočátků města. Bez direktivního vynucování nekompatibilní rozmanitosti, jak k tomu dochází nyní.

Přestože se kolikrát vztahy pod vlivem politických událostí mezi klíčovými majoritními etniky vyhrotily do krveprolití, pořád zde převažují etapy relativně klidného a pohodového spolužití. Inu horká maďarská krev se snadno dostane do křížku s neméně impulzívní srbskou, případně chorvatskou. Obzvlášť krutě se to projevilo za druhé světové války.

Harmonický babylon

Nový Sad vždy platil za výkladní skříň Srbska. To platí pro celou autonomní oblast Vojvodinu. Její nádherná metropole se mnohem více blíží ke střední Evropě, kam geograficky, kulturně i historicky připadá více než k Balkánu.

Našinec se zde neubrání dojmu, že se ocitl v takovém pestřejším Maďarsku. Ale i Balkán je tu cítit a opovážlivě vystrkuje svoje růžky. Zejména, když korzo pěší zóny provoní čerstvě pražená káva a tradiční jihoslovanské speciality připravované na rozpáleném roštu.

Hlavní tepna centra města – ulice Zmaj Jovina s průčelím paláce pravoslavného biskupství

Rozmanitost města můžete obdivovat snad na každém rohu. Náměstí Svobody vévodí novogotická katedrála pro katolické věřící. O pár kroků dál pak hlasitě vyzvánějí zvony z pompézního pravoslavného chrámu s biskupskou rezidencí. Poblíž se pak nachází pravoslavný Nikolajevský kostel s načančanou zlatou kupolí ruského střihu.

Podobný dojem zanechá Uspenský chrám, kde se pod slupkou architektury, typické pro dobové svatyně našich měst, schovává podmanivá spiritualita pravoslaví s potemnělým interiérem, plápolajícími svícemi a krásným ikonostasem.

Kousek stranou se rýsuje průčelí kostelíka slovenské reformované církve, téměř naproti zase mají svůj svatostánek řeckokatoličtí Rusíni i maďarští protestanti. Ohromná synagoga příležitostně slouží jako koncertní síň. Komunitu balkánských Řeků a Cincarů už připomíná jen pamětní deska na zaniklé řecké škole a název ulice. Podobně se rozpustila malá arménská menšina. Zato během Jugoslávie se sem přistěhovali z balkánských končin Makedonci, Černohorci, Albánci, Bosňáci, Goranci a další národnostní skupiny.

Cyklisté vítáni

Oba dva světy, Panonie i Balkán, se místy dostávají do přívětivého kontrastu. Čisté ulice, pečlivě udržované parky a vyšňořené centrum, směrují Nový Sad k našim končinám. A tu na korzu v ulici Zmaj Jovina, před vyšperkovanými domy z éry Belle Époque, posedává starý guslar v srbském kroji, obutý do opánků, s hlavou pokrytou šajkačou. Jako by se tady vynořil odněkud z dávného venkova Šumadije a za doprovodu táhlých tónů recituje nekonečné žalozpěvy i opěvuje vítězství, a přitom se vrací do minulosti Balkánu, třeba k bitvě u Mojkovce v Černé Hoře a ostatním událostem slavným i tragickým.

Pozdrav Balkánu, guslar na ulici Zmaj Jovina. Ochotně se nechal od všech fotit. A obzvláště kladl na srdce, ať snímky uveřejníme na internetu.

Sotva zjistil, odkud jsem, přidal zajímavý příběh. „Když po letech probíhala exhumace na místě cerské bitvy, která se odehrála za první světové války, tak objevili lebku, z níž rostla mladá broskvoň. Voják tedy zemřel ve chvíli, kdy zrovna jedl broskev, pecka mu zůstala v hlavě a z ní vyrašil stromek. Jednalo se prý o Čecha, který bojoval v rakousko-uherské armádě,“ uzavřel.

Zda je příběh pravdivý, nemohu posoudit, ale dotyčná bitva skutečně probíhala během druhé půle srpna, v čase zralých broskví. Na internetu jsem později našel více informací, ovšem tam byl padlým vojákem s broskvovou peckou v krku Srb.

Zahraniční cestovatelé sem často zamíří na jednodenní výlet z Bělehradu či v rámci delší plavby po Dunaji. Zároveň je populárním cílem turistů ze zemí bývalé Jugoslávie – od Slovinska, až po Severní Makedonii. A rozhodně patří k povinným zastávkám dálkové evropské trasy, která podél Dunaje směřuje k Černému moři. Ostatně pro cyklisty je Nový Sad velice přátelský díky síti moderních cyklostezek.

Tisíc chutí i stylových podniků

Centrum města vyplňuje přehršel atraktivních lokálů. Nabídka je široká. Můžete tu třeba ochutnat gastronomii Vojvodiny, kterou silně ovlivnila maďarská, srbská i slovenská kuchyně. V Novém Sadu obdržíte na talíře ode všeho kousek. Ať jde o Balkán, Jadran nebo svět, včetně klasiky, nových trendů i těžké hipsteřiny.

Některé obchody pěší zóny už systematicky cílí na turisty, nicméně těch je zde naštěstí přiměřeně. Ty domácí naštěstí ještě stále převažují.

Ještě před patnácti lety jihoslovanská piva našim školeným jazýčkům dvakrát nešmakovala. Teď už sem s velkou slávou dorazila vlna obliby řemeslných piv. A i ta z velkoprodukce se vylepšila. Před cukrárnou se hrdě vyjímá poutač na stoprocentně veganskou zmrzlinu, zážitková kavárna slibuje nápoj z výběru nejkvalitnějších zrn světových plantáží.

Ale mně se daleko víc líbil diametrálně odlišný podnik situovaný opodál: klasická balkánská lidovka s domácí vařenou kávou, omšelým interiérem osmdesátek a obskurními postavičkami poznamenanými životem a rakijí, co si sem z blízké tržnice odskočily na panáka, či sklenku stolního vína, u které si hlasitě domlouvaly kšefty s použitým zbožím všeho druhu.

Pohled na Varadínský most

Mnohé novosadské lokály hýří povedeným moderním designem, ostatní se spíše konzervativně drží starosvětských tradic a architekturou svého interiéru dokážou vykouzlit báječné stylové prostředí. Byť ceny na pěší zóně přesahují srbský průměr, podniky především žijí z místních. Jídelní lísky a poutače v angličtině už patří k samozřejmostem.

Butik k nakousnutí

Snaha upoutat pozornost, urvat si zákazníka, ohromit a šokovat na hipsterské vlně, se místy přetavila i do názvů běžných provozoven. Těžko posoudit, zda jde ze strany jejich majitelů o vtipné ironické zrcadlo nebo jestli se přizpůsobili žhavému trendu. Takže malý kiosek v oprýskaném autobusovém nádraží, kde prodávají voňavé teplé škvarky, domácí sádlo, škvarkové pagáče a ostatní příbuzné nálože poctivého vepřového cholesterolu, omráčí kolemjdoucí vývěsním poutačem s nápisem „Butik čvaraka“. Tedy „škvarkový butik“. Nad kolekcí tohoto butiku i rázní chlapi stěží ohrnou nos. A rádi podlehnou jeho vábení.

Škvarkový butik naproti Uspenskému kostelu

Na opačné straně centra, ihned u tržiště, vrací škvarkovému butiku kreativní úder uzenářství, respektive „Kuća kobasica“, aneb „Dům klobás“. Poněvadž k masným dobrotám je třeba něco zakousnout, v Kysačské ulici vám skvěle poslouží „Klenotnice chleba a pečiva“, což znamená originální maskovací formuli pro pekárnu. „Kousek odtud pak ještě máš řezníka, který vyrábí škvarkové čipsy,“ prozradil mně bytný.

Bezpečné centrum

Sobotní novosadská noc patří živé muzice. Ze spousty hospod, barů a klubů se do ulice linou melodie mnoha hudebních žárů. Počínaje lidovou muzikou Vojvodiny, které do sebe absorbovala maďarské, cikánské, srbské i chorvatské prvky až po popík, rock či funky.

Velice mne potěšilo, jak jsem se tady cítil bezpečně. O víkendové půlnoci centrum pulsovalo životem, lidé se pohodově bavili, a i když bylo jasné, že mají poctivě popito, nezaznamenal jsem žádné excesy. Zároveň se tady oproti našim sídlům vyskytuje minimum podivných existencí. Před nádražím si každý kuřák může v klidu zapálit, aniž by ho okamžitě otravoval nějaký feťák, žebrání se pak vcelku nenásilně věnují pouze místní cikáni, kteří mají své slumy na periferii.

Za reprezentativním náměstím začíná spleť rázovitých uliček pěší zóny s přízemními domky.

Bokem centra se samozřejmě občas vyskytnou zákoutí, kde rozbili svoje kartonová ležení lidé bez domova. Ovšem pořád jich je méně, než u nás. Totéž platí i pro balkánskou klasiku – toulavé psy. Ti se hlavně drží okolo zahrádek či smetišť, okrajových čtvrtí. Jedinou výjimku tvořila petrovaradínská pevnost. Tam je turisté hojně zásobovali bohatými zbytky.

Na horké hranici

Hlavní historická památka Nového Sadu se rozprostírá na druhém břehu Dunaje, kde se tyčí ohromný komplex petrovaradínské pevnosti s někdejším vojenským městečkem v podhradí.

Petrovaradín reprezentuje klasickou pevnost Habsburské monarchie z období závěru baroka a počátku klasicismu. Tehdy kousek odtud začínala mocná osmanská říše. Ta už začínala tonout v úpadku, ale pořád dokázala svému sousedovi pěkně zatopit.

Z bastionů a teras pevnosti se nabízí překrásný výhled na Nový Sad oddělený stuhou řeky i na červené střechy pevnostního města Petrovaradínu. Symbolem pevnosti nejsou ale linie hradeb, nýbrž malá útlá hodinová věž, která nepřirozeně kontrastuje s kasárenským prostředím vojenského komplexu.

„Petrovaradín tehdy držel pozici nejsilněji opevněného místa v monarchii. Za napoleonských válek tu dočasně uschovali císařskou pokladnici i s korunou,“ vysvětluje průvodce pevnosti. „V obranných příkopech nebyla napuštěna voda. Zato zde ovšem existoval předchůdce minových polí. Z podzemních chodeb byla propojena síť zamaskovaných náloží instalovaných na dně příkopu. Pak jen oficír v chodbě zapálil šňůru a příkop vyletěl do luftu.“

„Noví vojáci byli nejprve měsíc nepřetržitě drženi v podzemí, aby si zvykli na tmu a přítomnost pastí. Například místy chodbu přehradila falešná přepážka, obklopená bočními střílnami. Jakmile by se ji útočník pokusil překonat, ihned by byl zlikvidován,“ uzavřel. Systém rozložení podzemních prostor lze zčásti rozklíčovat díky kopulím zakrývajícím ventilační šachty s průduchy.

Gibraltar na Dunaji

Oproti Josefovu, Terezínu, chorvatskému Osijeku či rumunskému Temešváru se jádro pevnosti vypíná na dominantním pahorku a okolních návrších v předpolí pohoří Fruška Gora. Vzdáleně tak evokuje mnohonásobně zvětšený brněnský Špilberk, avšak tomu chybí široký tok Dunaje.

Kombinace mohutné řeky, od jejíž hladiny se táhnou linie masivního opevnění, korunované strohými kasárenskými budovami, doopravdy působí nesmírně impozantně a hrozivě. A odpovídá představám nedobytného místa. Proto si pevnost vysloužila označení „Gibraltar na Dunaji“.

Brána Karla VI., aneb Dolní východní brána. Letopočet 1780, který ji zdobí, oznamuje rok ukončení výstavby pevnosti.

Ještě před patnácti lety dýchaly dlážděné uličky pevnostního městečka atmosférou pitoreskních tajuplných Stínadel, kde na oprýskaných domech i kdysi honosných barokních palácích beznadějně rezavěly kovové lucerny.

Kompaktní město, které si zachovalo takřka neporušenou tvář, teď ale prochází závěrečnými etapami rekonstrukce, která oživila poničené fasády. Petrovaradín se tak těší ohromné přízni zvláště domácích výletníků, protože takto ucelený klenot starobylé architektury střední Evropy nemá v regionu obdoby.