Šest milionů antilop, gazel a dalších býložravců se každoročně společně vydává na cestu po východě Jižního Súdánu. Ještě před pár lety téměř nikdo kromě domorodců neměl o masivním přesunu divoké zvěře mezi národními parky Boma a Badingilo ponětí.
Až letecký průzkum v roce 2024 odhalil tuto největší migraci suchozemských savců na planetě. Dostala název Velká nilská migrace a od letošního roku je tento fenomén a oblast, kudy antilopy a spol. přecházejí, zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
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Vyznačená oblast má ochránit oba národní parky včetně koridorů pro zvěř. Rozlohou daleko přesahuje celé Česko. A počtem milionů kusů zvěře překonává mnohem známější putování pakoňů, zeber a gazel v národním parku Serengeti, kde zvířata absolvují na pomezí Tanzanie a Keni tisíc kilometrů dlouhý okruh.
Národní parky Boma a Badingilo zatím leží mimo turistický zájem. Divoká africká savana v Jižním Súdánu je velmi těžko přístupná. Rozlehlé travnaté pláně jsou plné mokřadů a záplavových oblastí prakticky bez silnic. V parcích kromě antilop žijí i další zvířata včetně těch nejvyhledávanějších při safari, jako jsou sloni, žirafy, lvi či buvoli.
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Značka UNESCO teď do Jižního Súdánu pravděpodobně začne lákat turisty a bude zajímavé sledovat, zda se nespoutanou část Afriky podaří zachovat a nedoplatí na to nakonec místní etnické skupiny Murle, Dinka, Nuer, Anyuak a Toposa, které tu žijí po tisíciletí. Dosud přílivu návštěvníků bránila zejména bezpečnostní situace v zemi zmítané občanskou válkou.
Nestabilní situace byla také jedním z hlavních důvodů, proč vědci dlouhá léta nemohli přesněji zmapovat stádo migrujících antilop. Teprve 350 tisíc leteckých snímků při zlepšení politické situace před pár lety jim pomohlo určit ohromující rozsah zdejšího zvířecího pohybu.
Oblast Velké nilské migrace je vůbec prvním zápisem UNESCO z Jižního Súdánu. Komise letos přijala na seznam celkem 25 nových kulturních a přírodních památek. Nejzajímavější z nich představuje magazín Víkend DNES.
V Česku letos žádná novinka není, ale na světovém seznamu máme už sedmnáct památek včetně historického centra Prahy, Českého Krumlova, Telče, brněnské vily Tugendhat, přeshraničního hornického regionu Krušnohoří a dalších. Značka UNESCO aktuálně chrání 1 273 památek po celém světě.