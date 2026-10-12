Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Od antilop po masovou sovětskou výstavbu. UNESCO odhalilo nové unikáty světa

Jiří Kratochvíl
Největší migrace suchozemských savců, íránský hrad či slavné pláže z vylodění v Normandii jsou od letoška zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Co dalšího nově chrání prestižní značka, přináší magazín Víkend DNES.
Část 1/6
V klášterním a poutním komplexu Sárnáth na severu Indie v 6. století př. n. l. pronesl Buddha své první kázání. Dnes je chráněným, turisticky vyhledávaným cílem.
Okouzlující vesnička s bílými domy se sytě modrými dveřmi, okenicemi či balkony, to je Sidi Bou Said v Tunisku.
Jen kousek od Tunisu leží městečko Sidi Bou Said, které bývá přirovnáváno k řeckému Santorini. Zvenku obyčejně působící domy ukrývají honosné interiéry, bohatě zdobené pokoje a tichá zákoutí.
Jen kousek od Tunisu leží městečko Sidi Bou Said, které bývá přirovnáváno k řeckému Santorini. Mnozí návštěvníci však tvrdí, že je ještě krásnější.
Zvenku obyčejně působící domy v Sidi Bou Said ukrývají honosné interiéry, bohatě zdobené pokoje a tichá zákoutí.
28 fotografií

Šest milionů antilop, gazel a dalších býložravců se každoročně společně vydává na cestu po východě Jižního Súdánu. Ještě před pár lety téměř nikdo kromě domorodců neměl o masivním přesunu divoké zvěře mezi národními parky Boma a Badingilo ponětí.

Až letecký průzkum v roce 2024 odhalil tuto největší migraci suchozemských savců na planetě. Dostala název Velká nilská migrace a od letošního roku je tento fenomén a oblast, kudy antilopy a spol. přecházejí, zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Skryté poklady na prahu slávy. Do UNESCO se chce dostat Rusko i hřebíček

Vyznačená oblast má ochránit oba národní parky včetně koridorů pro zvěř. Rozlohou daleko přesahuje celé Česko. A počtem milionů kusů zvěře překonává mnohem známější putování pakoňů, zeber a gazel v národním parku Serengeti, kde zvířata absolvují na pomezí Tanzanie a Keni tisíc kilometrů dlouhý okruh.

Národní parky Boma a Badingilo zatím leží mimo turistický zájem. Divoká africká savana v Jižním Súdánu je velmi těžko přístupná. Rozlehlé travnaté pláně jsou plné mokřadů a záplavových oblastí prakticky bez silnic. V parcích kromě antilop žijí i další zvířata včetně těch nejvyhledávanějších při safari, jako jsou sloni, žirafy, lvi či buvoli.

OBRAZEM: I takový je život. Dechberoucí snímky afrických pastevců Mundari

Značka UNESCO teď do Jižního Súdánu pravděpodobně začne lákat turisty a bude zajímavé sledovat, zda se nespoutanou část Afriky podaří zachovat a nedoplatí na to nakonec místní etnické skupiny Murle, Dinka, Nuer, Anyuak a Toposa, které tu žijí po tisíciletí. Dosud přílivu návštěvníků bránila zejména bezpečnostní situace v zemi zmítané občanskou válkou.

Nestabilní situace byla také jedním z hlavních důvodů, proč vědci dlouhá léta nemohli přesněji zmapovat stádo migrujících antilop. Teprve 350 tisíc leteckých snímků při zlepšení politické situace před pár lety jim pomohlo určit ohromující rozsah zdejšího zvířecího pohybu.

Víkend

Oblast Velké nilské migrace je vůbec prvním zápisem UNESCO z Jižního Súdánu. Komise letos přijala na seznam celkem 25 nových kulturních a přírodních památek. Nejzajímavější z nich představuje magazín Víkend DNES.

V Česku letos žádná novinka není, ale na světovém seznamu máme už sedmnáct památek včetně historického centra Prahy, Českého Krumlova, Telče, brněnské vily Tugendhat, přeshraničního hornického regionu Krušnohoří a dalších. Značka UNESCO aktuálně chrání 1 273 památek po celém světě.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Umbrijské Benátky bez gondol. V Rasiglia protéká voda mezi domy i pod nimi

Rasiglia v Umbrii dnes působí jako pohádkový kout Itálie, kam se jezdí hlavně...

Rasiglia v Umbrii dnes působí jako pohádkový kout Itálie, kam se jezdí hlavně za romantikou. Říčky a potůčky tu protékají mezi kamennými domy, pod můstky i uličkami. Jejich zurčení tu uslyšíte téměř...

KVÍZ: Myslíte, že znáte okolí Prahy? 15 otázek vás vyvede z omylu

Vyhlídka Máj vás odmění jedinečným pohledem na kaňon Vltavy s říčním zákrutem...

Praha má za svými hranicemi překvapivě pestrou krajinu. Hluboká říční údolí, skalní vyhlídky, brdské lesy, staré hrady i zapomenuté stezky najdeme často jen pár desítek kilometrů od metropole. Jak...

Na podzim berou dech. Tyto hrady a zámky se brzy promění v barevnou pohádku

Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s...

Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s rodinou. Máme pro vás několik tipů na hrady a zámky, které se na podzim převléknou do nádherných odstínů červené, žluté a...

Voda teplá jako nikdy dřív. Poradíme, kde si užít podzimní dovolenou u moře

Pláž Nissi v největším kyperském letovisku Agia Napa

Nižší ceny, méně lidí a stále příjemně teplá mořská voda. Kdo chce po konci letní sezony letos ještě vyrazit na pár dní k moři, není nutné se trmácet dlouhé tisíce kilometrů: stačí si chytře vybrat....

Od antilop po masovou sovětskou výstavbu. UNESCO odhalilo nové unikáty světa

Šest milionů antilop, gazel a dalších býložravců se každoročně společně vydává...

Největší migrace suchozemských savců, íránský hrad či slavné pláže z vylodění v Normandii jsou od letoška zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Co dalšího nově chrání prestižní značka, přináší...

Řeka, která hoří. Dháka chce vrátit život znečištěnému říčnímu kanálu

Plastové obaly, černé nánosy a hromady odpadků, které místy dokonce hoří. Starý...

Plastové obaly, černé nánosy a hromady odpadků, které místy dokonce hoří. Starý kanál Buriganga v bangladéšské Dháce připomíná spíše otevřenou skládku než vodní tok. Úřady se nyní snaží zanesené...

12. října 2026

Od antilop po masovou sovětskou výstavbu. UNESCO odhalilo nové unikáty světa

Šest milionů antilop, gazel a dalších býložravců se každoročně společně vydává...

Největší migrace suchozemských savců, íránský hrad či slavné pláže z vylodění v Normandii jsou od letoška zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Co dalšího nově chrání prestižní značka, přináší...

12. října 2026

Brooklynský most zná celý svět. Jeho příběh začal smrtí, zachránila ho žena

Brooklynský most spojuje newyorské čtvrti Manhattan a Brooklyn přes řeku East...

Od naší zpravodajky v USA Zvenku, nebo zevnitř? To je, oč tu běží. Slavný newyorský most je totiž velkolepý nejen svým vzhledem, ale také příběhem. Nestačí ho proto obdivovat z dálky. Nejlepší je vstoupit přímo na něj a vydat...

11. října 2026

Vězni plánovali zabít esesáky i ukrajinské strážné. Treblinka byla továrnou na smrt

Premium
Cedule symbolicky připomíná železniční vlečku, která vedla do vyhlazovacího...

Respekt, úcta, pieta a poznání historie, to jsou hlavní atributy dark tourismu, který přivádí návštěvníky na místa spojená se smrtí. Jednou z hlavních destinací temné turistiky je Polsko, které během...

10. října 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 10. 13:03

Řeka v Gentu zezelenala. Sucho proměnilo historické kanály v zářivý koberec

Historické kanály v belgickém Gentu mají začátkem října neobvyklou barvu....

Historické kanály v belgickém Gentu mají začátkem října neobvyklou barvu. Jejich hladinu pokryla souvislá vrstva jasně zeleného okřehku, drobných rostlin, které za příznivých podmínek dokážou během...

9. října 2026

Čína má novou atrakci: továrny. Zájemců je tolik, že losují vstupenky

ilustrační snímek

Čína se stává cílem nového typu cestovatelů. Místo historických památek, hor nebo gastronomie míří do továren na elektromobily, robotických hal či center umělé inteligence. Za možnost podívat se...

9. října 2026

Sasko láká do měst. Objevte renesanční klenot, město stříbra i filmové kulisy

Město Annaberg-Buchholz kdysi zbohatlo díky cínu a stříbru.

Vydejte se na toulky a inspirujte se krásou saských měst. Jistě ve vás probudí touhu poznávat nová, krásná a překvapivá místa. Mají mnoho co nabídnout, jak romantické dlážděné uličky, rušná náměstí a...

8. října 2026  8:30

Umbrijské Benátky bez gondol. V Rasiglia protéká voda mezi domy i pod nimi

Rasiglia v Umbrii dnes působí jako pohádkový kout Itálie, kam se jezdí hlavně...

Rasiglia v Umbrii dnes působí jako pohádkový kout Itálie, kam se jezdí hlavně za romantikou. Říčky a potůčky tu protékají mezi kamennými domy, pod můstky i uličkami. Jejich zurčení tu uslyšíte téměř...

8. října 2026

Lůžko ve vlaku přes Vietnam je zážitek. Kdo nevystoupí, přijde o to nejlepší

Hanojská Train Street láká davy, které riskují život pro fotku s vlakem...

Cestování vlakem má svůj půvab, ať je výchozí i cílový bod jakýkoli. Každý, kdo jej někdy zkusil, ovšem ví, že teprve až cesta cizí krajinou změní konejšivé drncání vlaku ve skutečně kouzelný...

7. října 2026  8:30

Voda teplá jako nikdy dřív. Poradíme, kde si užít podzimní dovolenou u moře

Pláž Nissi v největším kyperském letovisku Agia Napa

Nižší ceny, méně lidí a stále příjemně teplá mořská voda. Kdo chce po konci letní sezony letos ještě vyrazit na pár dní k moři, není nutné se trmácet dlouhé tisíce kilometrů: stačí si chytře vybrat....

7. října 2026

Na podzim berou dech. Tyto hrady a zámky se brzy promění v barevnou pohádku

Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s...

Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s rodinou. Máme pro vás několik tipů na hrady a zámky, které se na podzim převléknou do nádherných odstínů červené, žluté a...

6. října 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×