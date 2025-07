North Coast 500 vede krajinou, která vás prostě ohromí. Už po pár kilometrech se dostaví báječný pocit svobody, navíc si tu často připadáte jako na konci světa. Ačkoli je pětistovka na seznamu nejkrásnějších panoramatických silnic světa, návaly turistů tu rozhodně nečekejte. Alespoň v době naší návštěvy začátkem května aut moc nepotkáváme. Ideální podmínky pro každého, kdo touží po klidu a dobrodružství.

NC500 začíná v Inverness a pak se podél divokého západního pobřeží šplhá přes Applecross, Torridon, Ullapool na severovýchod k Durness, pak se za John o’ Groats stočí na jih a po východním pobřeží se přes Golspie vrácí zpět do Inverness. Okruh lze i otočit, což má výhodu, že hezčí západní úsek přijde na konci. Ale lepší je jet ve směru hodinových ručiček a mít moře po levé straně, protože tak se dá na vyhlídkových místech (Viewpoints) lépe zastavit.

Stejně rychle jako ranní mlha mizí i naše obavy, že po týdnu stráveném na ostrově Isle of Skye to lepší být snad ani nemůže. Západní Skotsko je doslova liduprázdné. Typická skotská stavení s dvěma komíny tzv. cottages vidíme v otevřené krajině jen sporadicky.

Zátoka Gruinard Bay se širokou pláží Gruinard Beach

Balzám pro duši je především úsek Kaledonskými horami (Northwest Highlands). Světlo měnící se každou minutu tu osvětluje zříceniny prastarých hradů, osamělé pláže, divoké pobřeží i úpatí hor, které teď na jaře hrají úžasnými barvami. A aby těch barev nebylo málo, všude teď září žluté, po kokosu vonící keře hlodáše.

Skotsko je na jaře sice extrémně fotogenické, ale s teplotami kolem 15°C, které pocitově snižuje silný vítr, to rozhodně není nic pro choulostivky. Když pak vítr koncem května ustává, přichází pro změnu invaze agresivních komárů, kteří vás dokážou terorizovat ve dne v noci. Tak si vyberte… My volíme radši teplejší bundu a s čepicí na hlavě napínáme pomyslné plachty a vyrážíme.

Zážitkem není ve Skotsku jen příroda, ale i Skotové. Ti jsou proslulí bodrou, zároveň ale pohodovou náturou a nevídanou pohostiností. O tom se přesvědčujeme v idylické osadě Plockton u zátoky Loch Carron. Místo majitelů nacházíme otevřený dům a na dveřích obálku s klíčem a stručný vzkaz: „Hey Sudici, váš pokoj č.9 najdete v druhém poschodí, buďte jako doma, vrátíme se v pět.“ Do rozpaků nás ráno přivádí i tzv. Full Scotish Breakfest tedy skotská snídaně se vším všudy, kde kromě opékaných rajčat a brambor, vepřových buřtů nechybí krevní tlačenka Black pudding a nákyp z ovčích vnitřností Haggis. Při úvaze o počtu veřejných toalet během dnešní etapy volíme na skotské poměry skoro snídaňonovou dietku: volské oko, uzeného lososa, ovesnou kaši porridge s čerstvým ovocem a ke kafíčku sladké buchtičky scones.

Zvyknout si ve Skotsku musíte nejen na snídaně, ale i na silnice. Nejen pětistovka je na západě úzká tak, že se doprostřed ani nevyplatí rýsovat dělící čáru. Pozor si musíte dát i na ovce stojící s oblibou za každou druhou zatáčkou. Báječné je naopak to, že pětistovka kopíruje hornatou krajinu tak dokonale, že si často připadáme jak na horské dráze.

Tyrkysové moře, horský hřeben v barvě cappuccina a pláže bílé tak, že by je člověk čekal spíš v Karibiku než ve Skotsku.

Na půl cesty mezi Torridonem a Gairlochem vyrážíme na půldenní túru v Beinn Eighe National Nature Reserve, což je nejstarší chráněné území Velké Británie a jednou z mála oblastí severozápadního Skotska, kde se můžeme procházet lesem. V okamžiku, když jsme přesvědčeni, že lepší to být už ani nemůže, se na obzoru objevuje zátoka Loch Ewe. Kolmé útesy, tyrkysové moře, horský hřeben v dálce a bílé pláže nás doslova uhranou. Na jedné z nich se na kameni dokonce sluní tuleň a hledí na nás svýma krásnýma temnýma očima.

Jednou z nejmalebnějších osad na UN500 a to hlavně kvůli poloze v zátoce Loch Broom je rybářské městečko Ullapool. Pro nás je to tak trochu návrat do civilizace, kromě několika restaurací tu najdeme i dva obchůdky se suvenýry. Nejhezčí pohled na městečko je při západu slunce, což je ted v květnu až tak kolem 22.30. Bílé domky, nehybná hladina s pestrými rybářskými loďkami působí v barvách hořčice jak motiv z pohlednice.

S každým kilometrem směrem na sever je krajina drsnější, hory vyšší a počasí náladovější. Tady se dají, jak tvrdí Skotové, zažít během jednoho dne všechna roční období. Čím horší počasí, tím útulnější je to pak večer v pubu u pinty piva a tradičního pokrmu Fish&Chips.

Dešťové mraky nás doprovází během túry v 2 000 km2 velkém geologickém parku Knockan Crag, kam se dostaváme odbočkou na A835. Odměnou za zajížďku je bizarní krajina s nádhernými jezírky seřazenými za sebou tak, jakoby tu kdysi prošel pohádkový obr a jeho stopy čas postupně zaplnil dešťovou vodou. Jak filmová kulisa na nás už zdálky působí zřícenina hradu Ardvreck Castle na poloostrůvku v zátoce Loch Assynt. Usedáme u zátoky a vychutnáváme výhled na hrad, který se v nehybně zrcadlí v hladině jezera.

Jak filmová kulisa působí už zdálky zřícenina hradu Ardvreck Castle na poloostrůvku v zátoce Loch Assynt.

Narozdíl od západu se pětistovka na východě rozšiřuje, krajině Skotské vysočiny ovšem východ konkurovat nemůže. To je zřejmě i důvod, proč tu je i podstatně méně B&B. Ty jsou ve Skotsku lepší variantou ubytování než zdejší hotely.

Parádní historickou památkou na konec je nádherný zámek Dunrobin Castle – kdysi sídlo klanu Sutherlandů. Velkolepá zahrada ve francouzském stylu s výhledem na moře se dá sice projít bez poplatku, ale určitě se vyplatí zaplatit vstupné 11 liber (320 Kč) kvůli interiérům. Zámek je zařízený do nejmenšího detailu a vypadá to, jako by si majitelé jen na chvilku odkočili.

S krajinou nekonečných horizontů a báječných obyvatel se loučíme klasicky skotsky: douškem whiskey v destilerii Clynelish. Slàinte mhath – na zdraví!