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Norská železnice mezi vodopády. Flåmsbana patří k nejkrásnějším tratím světa
KVÍZ: Jakou známku byste dostali? 40 otázek prověří vaše znalosti zeměpisu
Myslíte si, že byste dnes zvládli zeměpis ze základní školy na jedničku? Vyzkoušejte si velký kvíz plný otázek o Česku, světě, mapách, sopkách, vesmíru, národních parcích i krasových jeskyních....
Jak soudruzi budovali frontu na maso. Kolos za miliony vydržel jen pár let
Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův pomník na pražské Letné, kterému Pražané přezdívali „fronta na maso“, vydržel stát jen sedm a půl roku. Jeho místo dnes...
Švýcaři už stany nestaví. Za elektrokolem si vozí celý obytný přívěs
Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...
Přelidněné samoty. Tady cestovatelé hledají konec světa, narážejí na davy
Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání....
KVÍZ: Jak dobře znáte Ostravu? Otestujte své razovité znalosti
Ostrava už dávno nehraje v uhelných tónech. Dnes překvapuje jako jedno z nejzelenějších měst v Česku, které láká na světové technické památky, skvostnou architekturu i skrytá kulturní tajemství....
Toto není dílo umělé inteligence. Prohlédněte si oslnivě růžové jezero Hillier
Máte rádi přírodní úkazy, které se vymykají všemu, co planetě Zemi považujeme za běžné? Pak je toto místo přesně pro vás. V Austrálii existuje jezero, které je růžové jako jahodový milkshake....
Cesta kolem světa: Pacifické úsměvy. Po Tahiti máme to nejlepší za sebou
Tichomořské ostrovy provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. Na ostrovech Rarotonga a Tahiti nás provázely až kýčovité – přece však reálné – scenérie i...
Blbci jsme si málem lehli vedle tálibánské základny, líčí Vagabundi na cestách
Roman a Lubomír jdou čtyři roky z Bali do Frenštátu a na závěr obejdou Česko. Reportér magazínu Víkend DNES se s nimi setkal v rakouském Oberneukirchenu, kde v opuštěném skladu přespali poslední noc...
Norská železnice mezi vodopády. Flåmsbana patří k nejkrásnějším tratím světa
Strmé horské svahy, hluboká údolí a desítky vodopádů padajících z norských skal. Flåmsbana nabízí během necelé hodiny jednu z nejmalebnějších železničních cest Evropy, při níž vlak překoná téměř...
Kam vyrazit na opravdu dobré pivo? Tady ochutnáte deset oceněných českých piv
Teplé (někdy až příliš) počasí je tu a k němu se hodí i orosený půllitr zlatavého tekutého chleba. Nabízíme tipy na deset minipivovarů po celém Česku, které se v Jarní ceně českých sládků umístily na...
Vražedné stratovulkány. Jestli se jednou rozzlobí, bude to opravdu zlé
Nechrlí jen lávu a popel. Nejnebezpečnější sopky světa dokážou rozpoutat bahenní laviny, pyroklastické bouře i katastrofy, které by během několika minut ohrozily miliony lidí. Stratovulkány od Vesuvu...
Jak se změnilo cestování. Kdysi jsme vozili paštiky, dnes neumíme přestat pracovat
Itálie se vrací na výsluní cestovních cílů Čechů. Kam jste jeli na zahraniční dovolenou v devadesátkách? Vyrazili byste tam letos znovu? A jaké jsou trendy v cestování? Článek vznikl pro magazín...
Švýcarské údolí stvořilo Roklinku. Lauterbrunnen je krajinou Pána Prstenů
Sedmdesát dva vodopádů, kolmice skalních stěn a horské louky, nad nimiž plují mraky i paraglidisté. Švýcarské údolí Lauterbrunnen patří k nejkrásnějším místům Alp a okouzlilo i mladého J. R. R....
Kam letos místo Krkonoš? Češi objevují zapomenuté pohraničí i méně známé hory
Zatímco nejznámější české hory každoročně přitahují statisíce návštěvníků, Orlické hory, Rychlebské hory, Novohradské hory nebo Javorníky si stále uchovávají klidnější atmosféru a přírodu bez davů...
Útulná oáza v předpolí Velikého Tarnova přinese relax i aktivní poznávání
Přitažlivým městem bulharského vnitrozemí je Veliko Tarnovo. To bylo dlouho metropolí středověkého Bulharska. My vám přinášíme tip, který poslouží jako ideální základna k jeho návštěvě a cestovatele...
Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví na ulici Jaromíra Matuška v lokalitě Ostrava - Dubina
Jaromíra Matuška, Ostrava - Dubina
2 590 000 Kč
Nejkrásnější letoviska země Pohádek tisíce a jedné noci. Objevte perly Maroka
Kraj prostírající se na severozápadě černého kontinentu, to není jen „obyčejná“ Afrika. V Maroku se totiž proplétá berberský svět s arabským a to vše je okořeněné evropskými vlivy. Dohromady to...
Přelidněné samoty. Tady cestovatelé hledají konec světa, narážejí na davy
Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání....