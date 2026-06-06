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Norská železnice mezi vodopády. Flåmsbana patří k nejkrásnějším tratím světa

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  8:00
Strmé horské svahy, hluboká údolí a desítky vodopádů padajících z norských skal. Flåmsbana nabízí během necelé hodiny jednu z nejmalebnějších železničních cest Evropy, při níž vlak překoná téměř 900 výškových metrů mezi fjordem a horskou planinou.
Strmé horské svahy, hluboká údolí a desítky vodopádů padajících z norských... Jedna z nejstrmějších železnic světa bez ozubnicového systému spojuje městečko... Trať se vine úzkým údolím řeky Fl&#229;mselvi, která spěchá z hor k fjordu.... Za okny se střídají zelené louky, osamělé farmy a prudké skalní stěny. Čím výše... Fl&#229;msbana patří mezi nejstrmější železnice světa, které fungují bez... Stavba tratě začala už v roce 1923 a dělníci zde strávili více než šest milionů... Velkou část trasy tvoří tunely vyražené přímo ve skále. Většina z nich vznikla... Historii vzniku železnice si mohou návštěvníci připomenout v železničním muzeu... Trať vede místy tak prudkým svahem, že silnice vedle ní musí překonávat výšku... Během druhé světové války byla železnice důležitá i pro nákladní dopravu.... Osobní vlaky začaly po trati jezdit v roce 1941. Tehdejší parní lokomotivy... Dnes zvládnou moderní soupravy stejnou trasu přibližně za padesát minut. Přesto...

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