náhledy
Legendární norská silnice Trollstigen (Cesta trollů) nabízí dechberoucí výhledy, ostré serpentiny i vodopády padající přímo podél vozovky. Přestože ikonická trasa čelí sesuvům kamení a opakovaným uzavírkám, zůstává jedním z nejvyhledávanějších míst Norska, kde se snoubí divoká příroda s odvážným inženýrstvím.
Legendární Trollstigen se vine strmým údolím Isterdalen v západním Norsku. Jedenáct ostrých serpentin patří k nejfotogeničtějším silničním úsekům v Evropě.
Silnice Trollstigen překonává výškový rozdíl až 800 metrů. Dramatické převýšení nabízí dechberoucí výhledy na okolní hory i vodopády.
Úzké zatáčky a prudké svahy dělají z Trollstigen výzvu i pro zkušené řidiče. Každý průjezd je kombinací adrenalinu a obdivu k přírodě.
Stavba silnice začala v roce 1928 v extrémně náročném terénu. Dělníci museli překonávat strmé skály i nevyzpytatelné počasí západního Norska.
Cesta byla slavnostně otevřena v roce 1936 norským králem Haakonem VII. Dodnes je považována za technický i kulturní symbol země.
Historicky byla Trollstigen obchodní stezkou spojující odlehlé oblasti. Dnes slouží především turistům z celého světa.
Vodopády protínající Trollstigen vytvářejí jedinečnou scenérii. Voda stéká po skalách přímo vedle vozovky a umocňuje dramatický dojem.
Trollstigen je součástí slavné turistické trasy Geiranger–Trollstigen. Oblast patří k nejnavštěvovanějším v celém Norsku.
Z vyhlídkových platforem nad Trollstigen se otevírají panoramata hlubokých údolí. Moderní architektura tu citlivě doplňuje divokou přírodu.
Okolní krajina nabízí zelená údolí, strmé hory i hluboké fjordy. Právě kontrast těchto prvků dělá z cesty Trollstigen unikátní místo.
Výhledy na serpentinové zatáčky z ptačí perspektivy patří k nejikoničtějším fotografiím. Trollstigen je i díky nim snem mnoha cestovatelů.
Kvůli počasí však bývá tato turisticky oblíbená trasa otevřena jen několik měsíců v roce. V zimě ji pokrývají laviny sněhu a silná vrstva ledu.
Exponovaný terén také často způsobuje sesuvy kamení. Například v roce 2024 byla Trollstigen uzavřena kvůli padajícím balvanům, kdy některé poškodily i projíždějící auta. Bezpečnost návštěvníků je proto dlouhodobě diskutovaným tématem.
Právě laviny a padající kamení představují dlouhodobé riziko. Údržba Trollstigen je technicky i finančně náročná a diskuse o financování oprav rozdělují norské politiky. Budoucnost této ikonické silnice zůstává nejistá.
Přesto Trollstigen zůstává symbolem norské přírody i inženýrského umění. Její krása přitahuje návštěvníky i navzdory všem rizikům.
