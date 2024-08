Útesy, chrámy a pohnuté dějiny. Kouzlo Normandie dotvořili Monet i Perreto

Normandie, území dávných vikinských osadníků severozápadního pobřeží Francie, se do novodobé historie zapsala jako dějiště vojenské operace Overlord, která sice skončila krvavým masakrem, ale zásadně přispěla k definitivní porážce hitlerovských vojsk.

Od vylodění Spojenců letos uplynulo rovných osmdesát let, během nichž se válkou krutě poznamenaný region proměnil v kouzelný kraj, ve kterém lze strávit nezapomenutelnou dovolenou. Normandie má totiž skoro vše, co turisté hledají: romantickými útesy lemované pobřeží, malebná městečka a vesnice, ohromující množství starobylých památek i skvělou gastronomii, kvůli níž stojí za to zatřást měšcem.