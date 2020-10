Zájem turistů je obrovský, muzeum norimberských procesů se dočká rozšíření

Hlavním lákadlem muzea je sál číslo 600, kde od listopadu 1945 do října 1946 norimberský tribunál zasedal a kde na lavici obžalovaných usedli Hermann Göring, Rudolf Hess a další strůjci nacistického teroru včetně někdejších říšských protektorů v Čechách a na Moravě Wilhelma Fricka a Konstantina von Neuratha. Turisté se až do letošního roku dělili o místnost se soudci, kteří prostor k jednáním využívali.

„Od března 2020 se v historickému sálu poprvé po více než sto letech žádná přelíčení nekonají, takže návštěvníci mají nyní více příležitostí k prohlídkám,“ uvádí muzeum Memorium Nürnberger Prozesse. Zájem turistů je podle Axela Fischera z muzea mimořádný. „Ročně ho navštíví přes sto tisíc lidí,“ řekl Fischer zahraničním korespondentům.

Stávající expozice návštěvníky seznamuje s událostmi, které předcházely poválečnému Mezinárodnímu vojenskému tribunálu v Norimberku, dozvědět se mohou podrobnosti o obžalovaných, soudcích i následných procesech a také o tom, že norimberský proces položil základy pro vznik haagského Mezinárodního trestního soudu.

Mezi několika vystavenými exponáty upoutává pozornost především dvojice lavic, která byla součástí místa pro obžalované. Na vystavených kusech byli v letech 1945 a 1946 souzeni Herman Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach a Alfred Jodl.

Výstava, která je nyní v podstřeší, se rozšíří i na velkou část druhého patra, kde je i sál 600. Ten v šedesátých letech prodělal rozsáhlou úpravu, muzeum mu však podle Floriana Dierla nehodlá vracet podobu z doby norimberských procesů. O vzhled z té doby ale návštěvníci nepřijdou. „Umožní to multimediální prezentace s prvky rozšířené reality,“ vysvětluje Dierl. Návštěvníci se nově dostanou i do místností, kde se soudci Spojených států, Sovětského svazu, Francie a Británie radili.

Před Justičním palácem vyroste nová budova, ve které vznikne návštěvnické centrum. To bude v místech někdejší autodílny, kterou muzeum využije jako výstavní prostor nazvaný Cube 600. Zde se 24. listopadu uskuteční u příležitosti 75. výročí od norimberských procesů graffiti projekt, na kterém spolupracují žáci norimberských škol. Pomocí graffiti školáci vyjádří to, co pro ně norimberské procesy znamenají a jak tuto historii vnímají. Výstava pak bude otevřená čtyři dny.

Předpokládá se, že se stavebními úpravami Justičního paláce pro muzeální účely se začne v nadcházejícím roce. Investice na adaptaci části Justičního paláce je odhadována na asi 20 milionů eur (545 milionů korun), z toho jeden milion eur (27 milionů korun) bude stát multimediální přeměna sálu 600.