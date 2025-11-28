Procházel jsem se těmi ulicemi jako dítě na školním výletě. Nikdo mi nic nevysvětloval, stejně bych asi nic nechápal. Zajímaly nás vánoční trhy. Koupit si sladkost, hrnek rodičům a zase zpátky do autobusu a domů. „Slyším tuhle historku až moc často!“ směje se Claudia Radtke. „Hodně Čechů má přesně tyhle vzpomínky,“ říká fenomenální průvodkyně a ze smíchu přejde do vší vážnosti: „Zasloužíte si vědět mnohem víc.“
Šlo o skanzen vybudovaný k dokonalosti a zahlazení černých vzpomínek nejedné německé generace. Na konci 60. let bylo hotovo. Město znovu stálo.