Pamatujete si moment, kdy jste se s manželem rozhodli radikálně změnit svůj život a vydat se na moře?
Pamatuju si to naprosto přesně. Bylo to v dubnu 2014, a to první den, kdy jsme spolu začali chodit. Potkali jsme se na letišti ve Švýcarsku, kde jsme oba pracovali. Ralf se mi začal dvořit a dělal to tak dlouho a vytrvale, až jsem se po čtyřech měsících rozhodla, že mu dám šanci. Oba jsme však měli určitou představu o tom, jak by měl náš vztah vypadat. Bylo mi tehdy 37 a neměla jsem vyřešenou otázku dětí, Ralf si zase dlouhodobý vztah představoval jen s někým, kdo se s ním za čtyři až pět let vydá na jeho plánovanou cestu kolem světa na lodi.
Kdyby ho zasáhl, mohl být mrtvý. Všichni jsme se pak trochu třásli. Nepříjemné pro nás bylo i to, že genaker byl potřeba pro následné plavby, a musel se tudíž narychlo pořizovat nový.