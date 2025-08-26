Namísto sezení v baru zážitky
Statistiky ukazují, že mnoha cestovatelům už noční obrážení barů nestačí. Hledají zážitky, které si budou pamatovat celý život. V loňském průzkumu platformy Booking.com uvedlo 63 procent respondentů ze 33 zemí světa, že zvažují dovolenou s nočními zážitky, od přespávání na safari přes pozorování hvězd až po návštěvy ikonických památek, jako je Tádž Mahal, po zavíracích hodinách. Luxusní cestovní kancelář Wayfairer Travel uvádí, že zájem o noční exkurze vzrostl v roce 2024 o čtvrtinu. Podle Lee Thompsona, spoluzakladatele cestovní kanceláře Flash Pack, se poptávka zvýšila především mezi generací mileniálů, a to o 40 procent.
„V posledních letech jsme zaznamenali rostoucí poptávku po zážitcích, které nejsou spojené s alkoholem. Lidé začali toužit po jedinečných zážitcích nad rámec návštěv hospod a barů, což podnítilo růst nočního turismu,“ říká Thompson. Skutečný důvod může být ještě prostší. V době nadměrného turismu, kdy zůstalo jen málo částí světa neobjevených, může noční turismus poskytnout nový pohled na známé památky. Jde o šanci znovuobjevit ikonická místa nebo jen nasát kouzlo exotických míst, když je pokryje rouška noci.
Toto jsou nejlepší noční dobrodružství, která můžou navěky změnit váš pohled na dávno viděné a prožité: