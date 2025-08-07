Nikola Valentová žila dohromady několik let v Kanadě, Velké Británii nebo na Novém Zélandu. Svou vášeň k cestování, sýrům a vínu se rozhodla propojit s přechodem francouzských Alp a Pyrenejí, a podpořit tak Alianci žen s rakovinou prsu a jejich projekt Bellis zaměřený na mladé pacientky. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje nejnáročnější úseky své tři tisíce kilometrů dlouhé cesty, měsíce příprav i vztah s dalšími poutníky.
Rozhodla jste se úplně sama ujít více než tři tisíce kilometrů napříč Evropou. Nebyla ta představa na začátku trochu strašidelná?
Překvapivě ani ne. Už jsem za sebou měla kratší trasy, desetidenní výšlapy, a věděla jsem, že chci zkusit něco delšího. Děsilo mě spíš převýšení než počet kilometrů. Cesta vede přes hory a tam se počasí mění z minuty na minutu. Ale pořád je to Evropa, kdyby se cokoliv stalo, můžu se vrátit domů a nebude to stát majlant.
O HexaTreku jsem do té doby, než jste se na něj vydala, neslyšela. Jak jste se o něm dozvěděla vy?
Chtěla jsem se vydat na nějakou opravdu dlouhou trasu, ale třeba do Ameriky se mi nechtělo. HexaTrek jsem objevila náhodou, je to propojení čtyřiceti sedmi turistických tras napříč Evropou. Začíná na hranici Francie s Německem ve Wissembourgu a končí v Andai u Atlantiku. A právě tento směr je skvělý, protože na začátku se prochází jen lesy a člověk zjistí, co potřebuje a co ne. Teď mám za sebou lehce přes tisíc kilometrů, zbývá mi něco přes dva tisíce. A bude to ještě zajímavé. Moc se těším na jednu část, kde se dá půjčit kánoe a na řece si zkrátím trasu asi o dvacet kilometrů. Upřímně doufám, že se tam dostanu.
HexaTrek
V čem se HexaTrek liší od jiných cest, které jste absolvovala dříve?
Snad úplně ve všem. Trasa je dlouhá a hodně rozmanitá. Jdu přes lesy, potom najednou přes vysoké hory, následuje úsek, kde je příroda úplně vyschlá a přes den jsou i ve stínu čtyřicítky. A potom pro změnu následují skalnaté hory. Poslední týden v Alpách byl šílený. Poprvé v životě jsem vystoupala na horu, která má přes tři tisíce metrů nad mořem, byl to Mont Thabor s výškou tři tisíce sto sedmdesát osm metrů. Cesta nahoru se dala zvládnout v pohodě, ale dolů jsem se brodila sněhem, šla jsem po strmých stráních, přeskakovala jsem balvany. To jsem se zase trochu bála, ale přežila jsem to. A jiné úseky si teď dokonce i užívám.
Zní to opravdu náročně. Jak důležité je být na takovou cestu fyzicky připravená?
Zásadně. Myslela jsem si, že budu připravená díky kratším přechodům, které jsem v minulosti absolvovala, ale ve finále mi dost pomohly dvoufázové tréninky, kterým jsem se doma vystavovala dlouhé měsíce. Hodně jsem běhala, mám za sebou i několik půl maratonů, chodila jsem na spinning, do posilovny, abych měla taky sílu v rukou. Kdybych neměla natrénováno, tak bych do toho šla stejně, ale s největší pravděpodobností bych už dávno skončila. Když na cestě potkám někoho, kdo za sebou má Pacifickou hřebenovku (dálková turistická trasa na západě USA, která vede přes hory od hranic s Mexikem po hranice s Kanadou, pozn. aut.), tak mi tvrdí, že HexaTrek je náročnější. Já sama tuhle zkušenost nemám a trochu se teď bojím následujících úseků, kde mě čeká převýšení tři tisíce metrů denně. Ale na dosavadní kopce i na váhu batohu už jsem si zvykla, takže teď to bude spíš o psychice.
Zmiňujete další poutníky. Jsou mezi nimi i nějaké ženy?
Je nás tu pár. Možná dvacet holek a asi tři sta kluků. Je to těžká trasa, takže spousta lidí to vzdala, zejména v Alpách. A vůbec se jim nedivím. Ale i když je nás tu málo, jsme jako taková malá rodinka. Potkáváme se různě podle počasí a sdílíme společné zážitky. Pořád se děje něco nového, i když člověk vlastně jen pořád chodí nahoru a dolů.
Když mluvíte o cestě nahoru a dolů, odráží se to také v psychickém rozpoložení? Chtěla jste už někdy skončit?
Takový moment přišel hned, jak jsem začala etapu v Alpách. Trasu přesměrovali kvůli propadlině a já se ocitla na příšerně kamenité, strmé cestě. Boty mi klouzaly, nevěděla jsem, kudy dál. Sedla jsem si a brečela. Měla jsem smrt v očích. Těch krizí je opravdu hodně.
Jak vypadá váš běžný den? Kolik kilometrů zvládnete zdolat?
Záleží na terénu. V první části jsem zvládala i třicet osm kilometrů denně, ale v Alpách to není o vzdálenosti, ale o převýšení. Na dvaceti kilometrech je to klidně tisíc devět set metrů nahoru a pak hned dolů. A to za jediný den. A bude hůř. Spím teď méně než v první etapě, vstávám kolem páté, abych utekla vedru. Večer jsme s dalšími hikery v kempu nebo u chat. Když prší, spíme v různých přístřešcích na stolech nebo na zemi. Večer jsem ráda, když si zvládnu uvařit. A potom jdu hned spát. A tak pořád dokola.
Radši budu smrdět, ale půjdu lehčí
Je těžké sbalit si do krosny všechno potřebné na tak dlouhou cestu?
Člověk pořád zkoumá, čeho se může zbavit a co opravdu potřebuje. Už jsem domů poslala dva spacáky a vyměnila je za jiný, lehčí. Stejně skončilo taky několik vrstev oblečení. Všichni tu nosí jen dvě trička. A já budu radši smrdět, ale půjdu lehčí. Co se dalšího vybavení týče, nejvíc mi pomáhá vařič. Dřív jsem ho nepoužívala, ale teď bych bez něj nedala ani den. Vařím si čínské nudle, které jsou hodně lehké, do polévky si sypu kuskus, aby mě to zasytilo. Bez powerbanky bych taky nepřežila a spacák a nafukovací matrace jsou základ. Na takhle dlouhou cestu potřebuju taky filtrační zařízení na vodu. Potůčků je hlavně v Alpách hodně, ale člověk si chce být jistý, aby třeba týden nemusel strávit se střevními potížemi na chatě, což se prodraží.
Spoustu lidí asi napadne, jak si na cestě vyděláváte. Musela jste si naspořit, abyste teď mohla čtyři nebo pět měsíců putovat Evropou?
Na práci po tak náročném výkonu prostě není energie. Ale to jsem věděla, takže jsem šetřila. Spočítala jsem si, že na celou cestu by mi mělo stačit zhruba sto dvacet tisíc korun. Velký výdaj padl hned na začátku na výbavu, musela jsem nakoupit lehké outdoorové vybavení asi za třicet tisíc. A je dobré mít něco v záloze. Když mě chytne bouřka v horách, musím zůstat v chatách, kde noc vyjde i na osmdesát eur. Ale jinak spím v kempech, kde je to o hodně levnější a do restaurací chodím jen zřídka.
Trasa je určitě rozmanitá. Co vás zatím nejvíc nadchlo?
Jednoznačně Alpy. To je úplně jiný svět než české hory. Mont Blanc, průzračná jezera, každé ráno jiný výhled. V první části byly jen lesy a zříceniny, ale tady, to jsou místa, kde si opravdu řeknete „wow“. Ale není to zadarmo.
Cíl ale není jen osobní, sbíráte peníze pro organizaci na podporu žen s rakovinou prsu. Proč právě pro ně?
V lednu jsem si nahmatala bulku na prsu. Tehdy jsem si řekla, že i kdybych měla umřít, tak tento trek ujdu. Naštěstí šlo jen o cysty, ale cítila jsem obrovský strach. A uvědomila jsem si, že si tím musí projít spoustu dalších žen. A tak jsem se rozhodla, že můžu pomoct někomu, kdo takové štěstí jako já neměl. Moje lékařka mi doporučila organizaci Bellis. Jejich příběh se shodoval s mým, ale pro někoho to skončilo vážně. Jejich klientkou a podporovatelkou byla i Anička Slováčková. Navíc mě i psychicky podporují. Píšou mi zprávy, drží mi palce. Je fajn cítit, že v tom nejsem sama.
Přemýšlíte už nad tím, co uděláte po skončení výpravy?
Nejdřív chci sundat boty, dát si víno a dobrou večeři. Pak se podívám do Bordeaux za kamarády, které jsem potkala na Novém Zélandu. A potom odletím na Filipíny, letenku už mám koupenou. Chtěla bych cestovat po Asii, možná i do Kambodže nebo Thajska. A taky si píšu deník, ze kterého bych ráda udělala knihu. Ale to je zatím daleko, mojí jedinou určitou myšlenkou je dokončit další den.