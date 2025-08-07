Tři tisíce kilometrů v Alpách pěšky. I kdybych měla zemřít, tak půjdu, říká

Autor:
Tři tisíce kilometrů přes hory, sama, se stanem na zádech. Čtyřiatřicetiletá Nikola Valentová se rozhodla projít Evropu od severu Francie až k Atlantiku – nejen kvůli sobě, ale i na podporu žen s rakovinou prsu. Z HexaTreku, který spojuje evropské dálkové trasy, měla strach a několikrát přemýšlela, že skončí. Teď už má za sebou přes tisíc kilometrů a pokračuje. Hlavně díky silné vůli.
Cestovatelka Nikola Valentová zdolává evropskou dálkovou trasu HexaTrek. Chce...

Cestovatelka Nikola Valentová zdolává evropskou dálkovou trasu HexaTrek. Chce tím podpořit organizaci Bellis, která pomáhá ženám s rakovinou prsu. | foto: Nikola Valentová

Cestovatelka Nikola Valentová zdolává evropskou dálkovou trasu HexaTrek, která...
HexaTrek vede přes Alpy nebo Pyreneje. Celková trasa měří přes tři tisíce...
Na HexaTreku potkala Nikola Valentová jen asi dvacet dalších žen. Mnoho...
HexaTrek vede kolem nejvyšší evropské hory Mont Blancu. Vše potřebné si...
5 fotografií

Nikola Valentová žila dohromady několik let v Kanadě, Velké Británii nebo na Novém Zélandu. Svou vášeň k cestování, sýrům a vínu se rozhodla propojit s přechodem francouzských Alp a Pyrenejí, a podpořit tak Alianci žen s rakovinou prsu a jejich projekt Bellis zaměřený na mladé pacientky. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje nejnáročnější úseky své tři tisíce kilometrů dlouhé cesty, měsíce příprav i vztah s dalšími poutníky.

Rozhodla jste se úplně sama ujít více než tři tisíce kilometrů napříč Evropou. Nebyla ta představa na začátku trochu strašidelná?
Překvapivě ani ne. Už jsem za sebou měla kratší trasy, desetidenní výšlapy, a věděla jsem, že chci zkusit něco delšího. Děsilo mě spíš převýšení než počet kilometrů. Cesta vede přes hory a tam se počasí mění z minuty na minutu. Ale pořád je to Evropa, kdyby se cokoliv stalo, můžu se vrátit domů a nebude to stát majlant.

O HexaTreku jsem do té doby, než jste se na něj vydala, neslyšela. Jak jste se o něm dozvěděla vy?
Chtěla jsem se vydat na nějakou opravdu dlouhou trasu, ale třeba do Ameriky se mi nechtělo. HexaTrek jsem objevila náhodou, je to propojení čtyřiceti sedmi turistických tras napříč Evropou. Začíná na hranici Francie s Německem ve Wissembourgu a končí v Andai u Atlantiku. A právě tento směr je skvělý, protože na začátku se prochází jen lesy a člověk zjistí, co potřebuje a co ne. Teď mám za sebou lehce přes tisíc kilometrů, zbývá mi něco přes dva tisíce. A bude to ještě zajímavé. Moc se těším na jednu část, kde se dá půjčit kánoe a na řece si zkrátím trasu asi o dvacet kilometrů. Upřímně doufám, že se tam dostanu.

HexaTrek

  • HexaTrek je 3 034 kilometrů dlouhá turistická trasa, která spojuje 14 nejkrásnějších národních parků a protíná Francii od pohoří Vogézy na hranicích s Německem až po Pyreneje.
  • Stezka vede po nejvyšších horských oblastech Evropy a spojuje některé z nejsymboličtějších vrcholů, přírodních divů a nejdivočejších míst.
  • HexaTrek spojuje 47 GR tras, což je označení sítě pěších dálkových tras a stezek. Tato zkratka se používá zejména v západní Evropě a je shodná jak pro francouzštinu („Grande Randonnée“), španělštinu („Gran Recorrido“), portugalštinu („Grande Rota“) i nizozemštinu („Grote Routepaden“). Ve všech těchto jazycích znamená velký výlet.
  • Podrobnosti o trase můžete najít na oficiálním odkazu.

V čem se HexaTrek liší od jiných cest, které jste absolvovala dříve?
Snad úplně ve všem. Trasa je dlouhá a hodně rozmanitá. Jdu přes lesy, potom najednou přes vysoké hory, následuje úsek, kde je příroda úplně vyschlá a přes den jsou i ve stínu čtyřicítky. A potom pro změnu následují skalnaté hory. Poslední týden v Alpách byl šílený. Poprvé v životě jsem vystoupala na horu, která má přes tři tisíce metrů nad mořem, byl to Mont Thabor s výškou tři tisíce sto sedmdesát osm metrů. Cesta nahoru se dala zvládnout v pohodě, ale dolů jsem se brodila sněhem, šla jsem po strmých stráních, přeskakovala jsem balvany. To jsem se zase trochu bála, ale přežila jsem to. A jiné úseky si teď dokonce i užívám.

Zní to opravdu náročně. Jak důležité je být na takovou cestu fyzicky připravená?
Zásadně. Myslela jsem si, že budu připravená díky kratším přechodům, které jsem v minulosti absolvovala, ale ve finále mi dost pomohly dvoufázové tréninky, kterým jsem se doma vystavovala dlouhé měsíce. Hodně jsem běhala, mám za sebou i několik půl maratonů, chodila jsem na spinning, do posilovny, abych měla taky sílu v rukou. Kdybych neměla natrénováno, tak bych do toho šla stejně, ale s největší pravděpodobností bych už dávno skončila. Když na cestě potkám někoho, kdo za sebou má Pacifickou hřebenovku (dálková turistická trasa na západě USA, která vede přes hory od hranic s Mexikem po hranice s Kanadou, pozn. aut.), tak mi tvrdí, že HexaTrek je náročnější. Já sama tuhle zkušenost nemám a trochu se teď bojím následujících úseků, kde mě čeká převýšení tři tisíce metrů denně. Ale na dosavadní kopce i na váhu batohu už jsem si zvykla, takže teď to bude spíš o psychice.

HexaTrek vede přes Alpy nebo Pyreneje. Celková trasa měří přes tři tisíce kilometrů a ročně ji zdolá jen několik set lidí.

Zmiňujete další poutníky. Jsou mezi nimi i nějaké ženy?
Je nás tu pár. Možná dvacet holek a asi tři sta kluků. Je to těžká trasa, takže spousta lidí to vzdala, zejména v Alpách. A vůbec se jim nedivím. Ale i když je nás tu málo, jsme jako taková malá rodinka. Potkáváme se různě podle počasí a sdílíme společné zážitky. Pořád se děje něco nového, i když člověk vlastně jen pořád chodí nahoru a dolů.

Když mluvíte o cestě nahoru a dolů, odráží se to také v psychickém rozpoložení? Chtěla jste už někdy skončit?
Takový moment přišel hned, jak jsem začala etapu v Alpách. Trasu přesměrovali kvůli propadlině a já se ocitla na příšerně kamenité, strmé cestě. Boty mi klouzaly, nevěděla jsem, kudy dál. Sedla jsem si a brečela. Měla jsem smrt v očích. Těch krizí je opravdu hodně.

Jak vypadá váš běžný den? Kolik kilometrů zvládnete zdolat?
Záleží na terénu. V první části jsem zvládala i třicet osm kilometrů denně, ale v Alpách to není o vzdálenosti, ale o převýšení. Na dvaceti kilometrech je to klidně tisíc devět set metrů nahoru a pak hned dolů. A to za jediný den. A bude hůř. Spím teď méně než v první etapě, vstávám kolem páté, abych utekla vedru. Večer jsme s dalšími hikery v kempu nebo u chat. Když prší, spíme v různých přístřešcích na stolech nebo na zemi. Večer jsem ráda, když si zvládnu uvařit. A potom jdu hned spát. A tak pořád dokola.

Radši budu smrdět, ale půjdu lehčí

Je těžké sbalit si do krosny všechno potřebné na tak dlouhou cestu?
Člověk pořád zkoumá, čeho se může zbavit a co opravdu potřebuje. Už jsem domů poslala dva spacáky a vyměnila je za jiný, lehčí. Stejně skončilo taky několik vrstev oblečení. Všichni tu nosí jen dvě trička. A já budu radši smrdět, ale půjdu lehčí. Co se dalšího vybavení týče, nejvíc mi pomáhá vařič. Dřív jsem ho nepoužívala, ale teď bych bez něj nedala ani den. Vařím si čínské nudle, které jsou hodně lehké, do polévky si sypu kuskus, aby mě to zasytilo. Bez powerbanky bych taky nepřežila a spacák a nafukovací matrace jsou základ. Na takhle dlouhou cestu potřebuju taky filtrační zařízení na vodu. Potůčků je hlavně v Alpách hodně, ale člověk si chce být jistý, aby třeba týden nemusel strávit se střevními potížemi na chatě, což se prodraží.

Dálkový přechod divokou přírodou. Stezka Českým Banátem si vás podmaní

Spoustu lidí asi napadne, jak si na cestě vyděláváte. Musela jste si naspořit, abyste teď mohla čtyři nebo pět měsíců putovat Evropou?
Na práci po tak náročném výkonu prostě není energie. Ale to jsem věděla, takže jsem šetřila. Spočítala jsem si, že na celou cestu by mi mělo stačit zhruba sto dvacet tisíc korun. Velký výdaj padl hned na začátku na výbavu, musela jsem nakoupit lehké outdoorové vybavení asi za třicet tisíc. A je dobré mít něco v záloze. Když mě chytne bouřka v horách, musím zůstat v chatách, kde noc vyjde i na osmdesát eur. Ale jinak spím v kempech, kde je to o hodně levnější a do restaurací chodím jen zřídka.

Trasa je určitě rozmanitá. Co vás zatím nejvíc nadchlo?
Jednoznačně Alpy. To je úplně jiný svět než české hory. Mont Blanc, průzračná jezera, každé ráno jiný výhled. V první části byly jen lesy a zříceniny, ale tady, to jsou místa, kde si opravdu řeknete „wow“. Ale není to zadarmo.

HexaTrek vede kolem nejvyšší evropské hory Mont Blancu. Vše potřebné si poutníci musí nést v krosně na zádech.

Cíl ale není jen osobní, sbíráte peníze pro organizaci na podporu žen s rakovinou prsu. Proč právě pro ně?
V lednu jsem si nahmatala bulku na prsu. Tehdy jsem si řekla, že i kdybych měla umřít, tak tento trek ujdu. Naštěstí šlo jen o cysty, ale cítila jsem obrovský strach. A uvědomila jsem si, že si tím musí projít spoustu dalších žen. A tak jsem se rozhodla, že můžu pomoct někomu, kdo takové štěstí jako já neměl. Moje lékařka mi doporučila organizaci Bellis. Jejich příběh se shodoval s mým, ale pro někoho to skončilo vážně. Jejich klientkou a podporovatelkou byla i Anička Slováčková. Navíc mě i psychicky podporují. Píšou mi zprávy, drží mi palce. Je fajn cítit, že v tom nejsem sama.

Přemýšlíte už nad tím, co uděláte po skončení výpravy?
Nejdřív chci sundat boty, dát si víno a dobrou večeři. Pak se podívám do Bordeaux za kamarády, které jsem potkala na Novém Zélandu. A potom odletím na Filipíny, letenku už mám koupenou. Chtěla bych cestovat po Asii, možná i do Kambodže nebo Thajska. A taky si píšu deník, ze kterého bych ráda udělala knihu. Ale to je zatím daleko, mojí jedinou určitou myšlenkou je dokončit další den.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Upřímně, také to děláte? Blogerka si vzala z hotelové snídaně jídlo s sebou

Krást se nevyplácí. Je ale vynášení jídla z hotelových bufetů skutečně krádeží? Známá blogerka nedávno zveřejnila svůj trik s vynášením jídla od snídaně a rozbouřila tím vášnivou diskuzi. Proč nás...

Vězení za focení, milionová pokuta za balconing. Tresty pro turisty přitvrzují

Premium

Nefoťte, nechoďte bez trička, nekuřte, neplivejte, neseďte s jídlem na chodníku. A neskákejte z balkonu do bazénu! Výrazně narostl seznam toho, co turisté v různých zemích nesmějí dělat. Tvrdé pokuty...

ZANIKLÉ TRATĚ: Jízda do vsetínské zbrojovky stávala jen 20 haléřů

Se 94. dílem seriálu Zaniklé tratě se vydáme na Valašsko. Podíváme se na další závodní dráhu, která se využívala nejen pro nákladní dopravu, ale také pro přepravu tisíců zaměstnanců. Zamíříme do...

Český výletník: Prdek není pr*el. Kde zapadli zapadlí vlastenci

Je to kraj českých horalů, kteří fidlali na housličky, psali kroniky, hráli ochotnické divadlo a vyráběli lyže, když se bořili a zapadali do sněhu. Protože to byli koneckonců „zapadlí“ vlastenci. Je...

Plešatý Ježíš a pravé srdce Balkánu. Srbský Pirot si snadno zamilujete

Pirot je ikonou jihu Srbska. O snadnou dostupnost se postarala jeho poloha na hlavním tahu. Pokud vás toulavá krev žene dál, tak nejatraktivnější zajímavosti města obejdete za den. Ale to je dost...

Tři tisíce kilometrů v Alpách pěšky. I kdybych měla zemřít, tak půjdu, říká

Tři tisíce kilometrů přes hory, sama, se stanem na zádech. Čtyřiatřicetiletá Nikola Valentová se rozhodla projít Evropu od severu Francie až k Atlantiku – nejen kvůli sobě, ale i na podporu žen s...

7. srpna 2025

Nebezpečí nečíhá jen v Himálaji. Jak vybrat horského vůdce a bezpečně se vrátit domů

Premium

Jak vyrazit v létě bezpečně do hor? Výšlapy po pěšinách zvládnete sami, kdo chce lézt a dobývat vrcholy jako Mt. Blanc, potřebuje spolehlivého horského vůdce. Byli jsme s nimi ve skalách nad...

6. srpna 2025

Autem do Itálie na vlastní pěst. Tipy, jak projet bez stresu a zdržení

Cesta autem do Itálie je skvělý způsob, jak si užít flexibilitu při objevování krás této temperamentní země. Abyste si užili sluncem zalité pláže, historická města a tu nejlepší pizzu, je třeba celou...

6. srpna 2025  13:41

Neskutečná letní pohoda. Na plachetnici zkoumáme ostrovy Jónského moře

Premium

Po dvaceti letech se vracím na Korfu. Kdysi jsem tento ostrov projezdil na kole, nyní odtud plánujeme vyplout na plachetnici a objevovat ostrovy Jónského moře. Před námi je týden, který střídavě...

6. srpna 2025

Polské hrady, zámky a pevnost, které musíte navštívit. K Česku mají blízko

Jen kousek od českých hranic ve Slezsku se rozkládá řada zajímavých polských hradů, které jsou pro české turisty skoro neznámé. Zkuste vyrazit v létě na sever nebo se cestou k moři zastavit na...

5. srpna 2025

Moravské Lurdy v srdci Moravy. Maria ve skále skrývá staré tajemství

Uprostřed malebného údolí Odry, v okrese Nový Jičín, v těsné blízkosti Klokočůvek, leží poutní místo, které po staletí láká zástupy věřících i zvědavých turistů – Panna Maria ve skále (Mariastein)....

4. srpna 2025

Národní parky Francie mají pláže, zapomenuté ostrovy i ledovcová údolí

Ten nejsilnější důvod, proč francouzské národní parky tolik přitahují dobrodruhy z celého světa, spočívá v tom, že tři z nich neleží v Evropě, ale v exotických zámořských departmentech. Těm...

4. srpna 2025

Zahrady a zámky chřadnou. Pohádkovému království na Loiře hrozí kolaps

S mimořádnými záplavami, opakujícími se suchy a trpícími zahradami nejsou zámky na Loiře, stejně jako velká část francouzských památek, ušetřeny mnoha dopadů klimatických změn. Podle odborníků hrozí...

3. srpna 2025  16:42

Z údolí na vrcholy a zpět, cyklotrasy v okolí Špindlu jsou nezapomenutelné

Neopakovatelná krajina nejstaršího českého národního parku snoubí náročná pohoří i pohodová údolí. To své si tu na kole najde každý. Nabízíme pět tipů na různorodé trasy výletů na kole napříč...

3. srpna 2025

ZANIKLÉ TRATĚ: Jízda do vsetínské zbrojovky stávala jen 20 haléřů

Se 94. dílem seriálu Zaniklé tratě se vydáme na Valašsko. Podíváme se na další závodní dráhu, která se využívala nejen pro nákladní dopravu, ale také pro přepravu tisíců zaměstnanců. Zamíříme do...

3. srpna 2025

Vězení za focení, milionová pokuta za balconing. Tresty pro turisty přitvrzují

Premium

Nefoťte, nechoďte bez trička, nekuřte, neplivejte, neseďte s jídlem na chodníku. A neskákejte z balkonu do bazénu! Výrazně narostl seznam toho, co turisté v různých zemích nesmějí dělat. Tvrdé pokuty...

3. srpna 2025

Kréta už je passé. Trendy island hopping umožňuje poznat řeckovatější Řecko

Premium

Astypalea a Leros? Tinos, Paros, Naxos a Amorgos? Dáme mezi tím dva dny na Antiparu? V módě je hopping island. Což je nejlepší odpověď na častou otázku, který řecký ostrov je nejkrásnější.

2. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.