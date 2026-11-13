Portál StreetEasy provedl v roce 2020 studii, která ukázala, že více než 90 procent obytných domů ve městě jednoduše „nemá“ třinácté patro. Místo něj se objevují různé alternativy jako 12A, píše portál Unilad.
Na tuto praxi reagovaly i výtahové společnosti – Otis Elevator uvádí, že až 85 procent výtahů ve městě nemá tlačítko s číslem třináct a panel skáče z dvanáctky rovnou na čtrnáctku. „Chybějící“ patro se často využívá například jako sklad.
Pro developery a hoteliéry je to vlastně docela výhodné – průzkum společnosti Gallup z roku 2007 ukázal, že třináct procent lidí by se necítilo dobře, kdyby mělo bydlet nebo být ubytováno na třináctém poschodí. Tak proč riskovat neobsazené byty, když stačí změnit číslo?
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Zkušenost s tím mají i známé osobnosti. Televizní moderátor Andy Cohen pro New York Post popsal zážitek ze svého dvoupatrového bytu ve West Village, kde se výtah přeskakoval z čísla dvanáct rovnou na čtrnáct.
„Bydlel jsem na čtrnáctém patře, ale oficiálně to bylo třinácté. Výtah skákal z dvanáctky rovnou na čtrnáct. Bylo pro mě zvláštní si na to zvyknout. Navíc si představte, že to máte vysvětlovat svým dětem, které se učí počítat. Ale buďme upřímní, čtrnáct zní prostě lépe než třináct,“ smál se moderátor.
Jak to celé začalo?
Podle architektonického historika a právníka Andrewa Alperna mohl na začátku tohoto fenoménu stát jediný pronajímatel, který zjistil, že lidé nechtějí bydlet na třináctém poschodí. Našel jednoduché řešení, třinácté patro zkrátka vynechal – a ostatní se přidali. Ze zvláštní výjimky se tak stalo nepsané newyorské pravidlo.
K nešťastné třináctce se váže řada pověr a legend. Někteří ji spojují s biblickým příběhem – Jidáš byl třináctým účastníkem Poslední večeře.
Jiní zase tvrdí, že číslo dvanáct představuje přirozený rytmus života (například dvanáct měsíců v roce), a třináctka proto symbolizuje něco neznámého, co v nás vyvolává strach. Strach z čísla třináct je navíc velmi rozšířený a má dokonce i vlastní termín: triskaidekafobie.
Přesto se najdou ikonické budovy, které se čísla třináct nebojí – například legendární Flatiron Building nebo Empire State Building. Ty třinácté patro mají a fungují bez problémů.