Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kam zmizela třináctka? Výtahy v budovách New Yorku ji nemají, není to náhoda

  4:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Pokud jste se někdy vezli ve výtahu v New Yorku, možná jste si všimli zvláštní...

Pokud jste se někdy vezli ve výtahu v New Yorku, možná jste si všimli zvláštní věci – na panelu chyběla třináctka. | foto: Profimedia.cz

Manhattan je mezi turisty nejoblíbenější newyorský městský obvod. Vysoké...
Socha svobody je dominantou New Yorku.
Times Square, rozsáhlá křižovatka a oblast mezi Broadwayí a Sedmou avenue v New...
Brooklynský most (anglicky Brooklyn Bridge) v New Yorku je jeden z nejstarších...
22 fotografií
Pokud jste se někdy vezli ve výtahu v New Yorku, možná jste si všimli zvláštní věci – na panelu chyběla třináctka. Snad jako by takové poschodí vůbec neexistovalo. Není to náhoda. Číslo třináct je už po staletí spojováno s pověrami a smůlou a v New Yorku se tento strach promítl i do architektury a realit.

Portál StreetEasy provedl v roce 2020 studii, která ukázala, že více než 90 procent obytných domů ve městě jednoduše „nemá“ třinácté patro. Místo něj se objevují různé alternativy jako 12A, píše portál Unilad.

Na tuto praxi reagovaly i výtahové společnosti – Otis Elevator uvádí, že až 85 procent výtahů ve městě nemá tlačítko s číslem třináct a panel skáče z dvanáctky rovnou na čtrnáctku. „Chybějící“ patro se často využívá například jako sklad.

Pro developery a hoteliéry je to vlastně docela výhodné – průzkum společnosti Gallup z roku 2007 ukázal, že třináct procent lidí by se necítilo dobře, kdyby mělo bydlet nebo být ubytováno na třináctém poschodí. Tak proč riskovat neobsazené byty, když stačí změnit číslo?

New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka

Zkušenost s tím mají i známé osobnosti. Televizní moderátor Andy Cohen pro New York Post popsal zážitek ze svého dvoupatrového bytu ve West Village, kde se výtah přeskakoval z čísla dvanáct rovnou na čtrnáct.

„Bydlel jsem na čtrnáctém patře, ale oficiálně to bylo třinácté. Výtah skákal z dvanáctky rovnou na čtrnáct. Bylo pro mě zvláštní si na to zvyknout. Navíc si představte, že to máte vysvětlovat svým dětem, které se učí počítat. Ale buďme upřímní, čtrnáct zní prostě lépe než třináct,“ smál se moderátor.

Jak to celé začalo?

Podle architektonického historika a právníka Andrewa Alperna mohl na začátku tohoto fenoménu stát jediný pronajímatel, který zjistil, že lidé nechtějí bydlet na třináctém poschodí. Našel jednoduché řešení, třinácté patro zkrátka vynechal – a ostatní se přidali. Ze zvláštní výjimky se tak stalo nepsané newyorské pravidlo.

K nešťastné třináctce se váže řada pověr a legend. Někteří ji spojují s biblickým příběhem – Jidáš byl třináctým účastníkem Poslední večeře.

Pokud jste se někdy vezli ve výtahu v New Yorku, možná jste si všimli zvláštní věci – na panelu chyběla třináctka.
Manhattan je mezi turisty nejoblíbenější newyorský městský obvod. Vysoké mrakodrapy, stovky restaurací, tisíce lidí a pulzující doprava sem lákají nadšené cestovatele z celého světa.
Socha svobody je dominantou New Yorku.
Times Square, rozsáhlá křižovatka a oblast mezi Broadwayí a Sedmou avenue v New Yorku.
22 fotografií

Jiní zase tvrdí, že číslo dvanáct představuje přirozený rytmus života (například dvanáct měsíců v roce), a třináctka proto symbolizuje něco neznámého, co v nás vyvolává strach. Strach z čísla třináct je navíc velmi rozšířený a má dokonce i vlastní termín: triskaidekafobie.

Přesto se najdou ikonické budovy, které se čísla třináct nebojí – například legendární Flatiron Building nebo Empire State Building. Ty třinácté patro mají a fungují bez problémů.

Ubytovali byste se ve 13. patře hotelu?

celkem hlasů: 127
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let

Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které...

Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...

Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa

Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž...

Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...

Středověký zázrak pod Sienou. Podzemní akvadukty zásobují kašny dodnes

Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho...

Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho vyřešili po svém. Pod městem vybudovali 25 kilometrů dlouhou síť akvaduktů, která dodnes funguje. S podzemním dílem se pojí i...

Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek

Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který...

Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...

Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby

Kromě nepřátelské armády představovaly obrovské nebezpečí také přírodní živly....

Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů...

Kam zmizela třináctka? Výtahy v budovách New Yorku ji nemají, není to náhoda

Pokud jste se někdy vezli ve výtahu v New Yorku, možná jste si všimli zvláštní...

Pokud jste se někdy vezli ve výtahu v New Yorku, možná jste si všimli zvláštní věci – na panelu chyběla třináctka. Snad jako by takové poschodí vůbec neexistovalo. Není to náhoda. Číslo třináct je už...

13. listopadu 2026

Tyrolsko bez lyží i bez slovníku: Proč vás zimní Kufsteinerland nadchne

Advertorial
Pohodová zimní procházka v oblasti Thiersee

Zimní túry údolím Kaisertal, sáňkování se zastávkou na horské chatě, procházky historickým Kufsteinem nebo operní večer v malebné tyrolské obci. Region Kufsteinerland dokazuje, že zima v Alpách má...

13. listopadu 2026

Středověký zázrak pod Sienou. Podzemní akvadukty zásobují kašny dodnes

Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho...

Město bez řeky? Ve středověku pořádný problém. Obyvatelé italské Sieny ho vyřešili po svém. Pod městem vybudovali 25 kilometrů dlouhou síť akvaduktů, která dodnes funguje. S podzemním dílem se pojí i...

13. listopadu 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  12. 11. 16:16

Město, které pokořil císař. Gent si z ponížení udělal svou největší chloubu

Z mostu svatého Michala jsou vidět tři slavné gentské věže: katedrála svatého...

Gent bývá ve stínu Bruselu a Brugg, což je možná jedna z jeho největších výhod. Není to město, které by se návštěvníkovi podbízelo, přesto nabízí středověké centrum, kanály, univerzitní život i...

12. listopadu 2026

Nejen Sagrada Família. Gaudí zanechal stopy i daleko za hranicemi Barcelony

Při vyslovení jména Antoni Gaudí si většina lidí vybaví především Barcelonu....

Při vyslovení jména Antoni Gaudí si většina lidí vybaví především Barcelonu. Díla jednoho z nejslavnějších španělských architektů jsou však rozeseta i po dalších částech země – od Kantábrie přes...

12. listopadu 2026

Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby

Kromě nepřátelské armády představovaly obrovské nebezpečí také přírodní živly....

Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů...

11. listopadu 2026

Co všechno se vejde do zimní dovolené? Lyžování, dobrodružství i horské výhledy

Advertorial
St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy

Xund und Fit – zdravě a v kondici. Na zimní dovolené to ale neznamená jen sportovní výkony od rána do večera. Někdo si chce užít každou minutu na sjezdovce, jiný ocení pestrý program pro děti nebo...

11. listopadu 2026

Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa

Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž...

Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...

11. listopadu 2026

Nejkrásnější chalupy v Česku: 8 designových chat, kde budete chtít strávit zimu

Esprit
Domesi Concept House Budíkov (nacházející se v obci Budíkov nedaleko Humpolce...

Zasněžená krajina za oknem, rozpálená sauna, praskající oheň a víkend, během kterého nemusíte vůbec nic. Zimní dovolená v Česku může být stejně kouzelná jako pobyt v alpském resortu, zvlášť když si...

10. listopadu 2026  12:02

Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let

Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které...

Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...

10. listopadu 2026

Zažijte Kingdom Come na vlastní kůži. Středověký svět čeká kousek od Prahy

Premium
Pohled na Rataje nad Sázavou

Zveme vás na výlet po stopách Jindřicha ze hry Kingdom Come: Deliverance. Pojďte s námi objevovat památky a krajinu Posázaví v kulisách středověké atmosféry této světoznámé počítačové hry. Trasa vede...

10. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.