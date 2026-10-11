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Brooklynský most zná celý svět. Jeho příběh začal smrtí, zachránila ho žena

Veronika Pitthardová
Brooklynský most spojuje newyorské čtvrti Manhattan a Brooklyn přes řeku East...

Brooklynský most spojuje newyorské čtvrti Manhattan a Brooklyn přes řeku East River. | foto: Veronika Pitthardová, iDNES.cz

Brooklynský most v New Yorku při východu slunce
Brooklynský most. Charakteristickým rysem jsou dva masivní vápencové a žulové...
Výhled z Brooklynského mostu směrem na sever. Nedaleko je vidět i ocelový...
Pohled na Brooklynský (vpravo) a Manhattanský most přes East River v New Yorku...
16 fotografií
Od naší zpravodajky v USA - Zvenku, nebo zevnitř? To je, oč tu běží. Slavný newyorský most je totiž velkolepý nejen svým vzhledem, ale také příběhem. Nestačí ho proto obdivovat z dálky. Nejlepší je vstoupit přímo na něj a vydat se mezi kamennými věžemi a ocelovými lany na druhou stranu. Podobně jako kdysi Emily Roeblingová. Žena, bez níž by možná jeden ze symbolů New Yorku nevypadal tak, jak ho známe dnes.

K Brooklynskému mostu vyrážím pěšky od Broadwaye a cestou začínám pochybovat, jestli jsem si jeho návštěvu naplánovala správně. V New Yorku jsem poprvé a Brooklyn Bridge znám jako většina lidí hlavně z fotografií a filmů. Když po něm budu kráčet, neuvidím ho celý.

Nebylo by lepší dojít někam k East River, najít pěknou vyhlídku a obdivovat ho pěkně z odstupu? Takové kacířské myšlenky se mi honí hlavou ještě při průchodu nedalekým City Hall Park.

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Milá Američanka, která u vchodu na most prodává kšiltovky za pět dolarů, ovšem moje chmury zažene. Ani v nejmenším si nepřipouštím, že bych snad byla obětí turistického ruchu. Kšiltovku s nápisem New York City strkám do batohu a nadšeně udělám první krok na slavný Brooklyn Bridge.

Nejprve jdu po dřevěné promenádě, potom se nade mnou začnou sbíhat ocelová lana, přiblíží se mohutné kamenné věže a pode mnou teče East River. K tomu svítí slunce, pořádně fouká a přede mnou se otevírá Manhattan. Už nelituji!

Jedna žena a ocelový zázrak

I když předci by se mi nejspíš vysmáli. Tento most nevznikl proto, aby se na něm o 140 let později fotili turisté. Když byl 24. května 1883 slavnostně otevřen, představoval technický zázrak. Jeho hlavní rozpětí měřilo zhruba 486 metrů, což z něj tehdy dělalo nejdelší visutý most světa. A nespojoval dvě newyorské čtvrti, nýbrž dvě samostatná města. Brooklyn se stal součástí New York City až o patnáct let později.

Příběh mostu je přitom skoro stejně pozoruhodný jako jeho konstrukce. Navrhl ji německý rodák John Augustus Roebling. Dokončené dílo ale nikdy neviděl. Při přípravách stavby mu trajekt rozdrtil nohu, následoval tetanus a v roce 1869 zemřel.

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Vedení převzal jeho syn Washington Roebling. Jenže ani jemu stavba zdraví zrovna nepřidala. Základy věží vznikaly v obrovských pneumatických kesonech na dně řeky. Dělníci v nich pracovali pod vysokým tlakem a po návratu na povrch někteří trpěli tehdy málo známou „kesonovou nemocí“. Dnes se jí říká dekompresní.

Washington Roebling vážně onemocněl a na stavbu už nemohl pravidelně docházet. A tady do ryze mužského světa stavitelství 19. století vstupuje Emily Warren Roeblingová. Zpočátku fungovala především jako spojka mezi nemocným manželem a stavbou.

Brooklynský most v New Yorku při východu slunce
Brooklynský most. Charakteristickým rysem jsou dva masivní vápencové a žulové pylony s gotickými lomenými oblouky.
Výhled z Brooklynského mostu směrem na sever. Nedaleko je vidět i ocelový visutý Manhattanský most, který se přes East River táhne paralelně s Brooklynským.
Pohled na Brooklynský (vpravo) a Manhattanský most přes East River v New Yorku ze střechy One World Trade Centre.
16 fotografií

Aby dokázala jeho pokyny správně předávat, začala se orientovat ve vyšší matematice, výpočtech, vlastnostech materiálů i konstrukci kabelů. Postupně jednala s inženýry, dodavateli i politiky a pomáhala také bránit manželovu pozici hlavního inženýra. Bez jejího podílu by tak k dokončení mostu, jak ho známe dnes, pravděpodobně vůbec nedošlo.

Ostatně když bylo po třinácti letech hotovo, připadla symbolická první cesta přes most právě jí. Emily se po něm projela v kočáře ještě před oficiálním otevřením. A protože devatenácté století umělo velká gesta, údajně si s sebou vezla živého kohouta.

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Od té doby se provoz na mostě poněkud zahustil. V roce 2024 po něm podle newyorského dopravního úřadu denně projelo v průměru přes 100 tisíc automobilů, přešlo téměř 29 tisíc chodců a projelo na kole 5 500 cyklistů. Technický experiment z 19. století je zkrátka stále normální součástí města.

Já samotný Brooklyn Bridge nakonec v celé jeho kráse vidím až o několik dní později při odjezdu z New Yorku. Z odstupu skutečně vyniknou jeho kamenné věže i dlouhá ocelová konstrukce mnohem lépe, takže se dá krásně vyfotit. Pokud ale chcete zjistit, proč už skoro půldruhého století budí takový respekt, je rozhodně zajímavější se po něm projít.

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