Miliony konfet, grandiózní ohňostroj. Zažijte oslavy nového roku v New Yorku

Dřív než se vrhnete do nočního víru velkoměsta a bujarých oslav nadcházející ho nového roku, užijte si den. Vnímejte zvuky, vůně i chutě, dívejte se kolem sebe s očima dokořán. New York je totiž opravdu jedinečný – a i když ho škarohlídové nazývají betonovou džunglí, tahle divočina má něco do sebe. New York je vlastně takovým hlavním městem světa, jsou tu zastoupeny národnosti a etnika ze zbytku planety včetně jejich zvyků a tradic, kultury i kuchyně. A to je směsice, která se vám, když jí to dovolíte, nesmazatelně vryje pod kůži.

Pro pohyb po městě využívejte MHD, pěšky to bude kvůli rozloze New Yorku velmi náročné.