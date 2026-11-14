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Nenápadná perla Kalifornie. San Diego láká na pláže, safari i bránu do Mexika

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San Diego láká na atrakce jako je Balboa Park, originální prostor o rozloze 1200 akrů, kteréý se může pochlubit 17 muzei a rozsáhlým venkovním prostorem, který čeká na objevení. | foto: Profimedia.cz

Pokud přicestujete do kalifornského San Diega a jde o vaši první návštěvu USA, možná budete překvapeni. Množstvím zeleně, péčí o faunu a flóru, příjemnými lidmi. A skvělými příležitostmi k výletům, včetně cesty do nedalekého Mexika, slibuje redaktorka Jana Pavlová.

„Změnil jsem názor,“ oznámil mi manžel, jemuž se do Ameriky původně nechtělo. Do odletu zbývaly dva týdny a před námi byla výzva v podobě pouhých osmi dní za oceánem. Cílová stanice: San Diego – jedno z nejpříjemnějších měst v Kalifornii, jemuž se přezdívá America’s Finest City. Nachází se na jihozápadním pobřeží USA a díky své poloze blízko Mexika se může pochlubit vynikající mexickou kuchyní. Mnoho místních tvrdí, že právě zde lze ochutnat nejlepší tacos v USA.

Viděli jsme chudinské čtvrti, domečky slepené z materiálů „co kdo našel“, skládky pod okny… A bylo nám úzko.

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Nenápadná perla Kalifornie. San Diego láká na pláže, safari i bránu do Mexika

Premium
San Diego láká na atrakce jako je Balboa Park, originální prostor o rozloze...

Pokud přicestujete do kalifornského San Diega a jde o vaši první návštěvu USA, možná budete překvapeni. Množstvím zeleně, péčí o faunu a flóru, příjemnými lidmi. A skvělými příležitostmi k výletům,...

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