„Změnil jsem názor,“ oznámil mi manžel, jemuž se do Ameriky původně nechtělo. Do odletu zbývaly dva týdny a před námi byla výzva v podobě pouhých osmi dní za oceánem. Cílová stanice: San Diego – jedno z nejpříjemnějších měst v Kalifornii, jemuž se přezdívá America’s Finest City. Nachází se na jihozápadním pobřeží USA a díky své poloze blízko Mexika se může pochlubit vynikající mexickou kuchyní. Mnoho místních tvrdí, že právě zde lze ochutnat nejlepší tacos v USA.
Viděli jsme chudinské čtvrti, domečky slepené z materiálů „co kdo našel“, skládky pod okny… A bylo nám úzko.