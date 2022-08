Báječný výlet k sousedům. Prozkoumejte palmový vějíř na střeše Krušných hor

Může se hodit Výprava na Hirtstein je vhodná pro pěší i cyklisty. Mapa rovněž nabízí okružní trasu s východiskem na parkovišti za Horou Svatého Šebestiána. Ta nejprve vede po trase Kammweg k Hirtsteinu. Odtud by podle map mělo být možné pokračovat po cyklotrase přes Satzung k naší hranici, kde se spojí s modrou značkou, která pak směřuje k východisku s parkovištěm. Krutá legenda Český překlad názvu Hirtstein přibližně odpovídá výrazu Pastýřův kámen. Podle pověsti tu kdysi dávno žil pastevec se stádečkem koz. Jednoho večera do jeho přístřešku vstoupila zvláštní žena, která před pastevce položila malého chlapce a prohlásila, že pastevec smí dítě přijmout za své a vychovat ho. Ale dala si i podmínku: chlapec nikdy nesměl přijít mezi ostatní lidi a spatřit svět s jeho hříchy a nepravostmi. Pokud by ji pastýř nesplnil, tak by oba stihl trest. Pastevec se dítka ujal. Chlapec postupně rostl, dozrával a svému novému otci působil jen samou radost. Jakmile dospěl, nechával ho pastýř na Hirtsteinu i několik dnů samotného, zatímco po městech v podhůří prodával léčivé horské byliny. Jednoho dne se chlapec sám vydal do okolních vsí. A zjistil, že svět je úplně jiný, než jak mu vyprávěl pastýř. A to mnohem krásnější. Ve vísce Satzung mu kroky zkřížila nádherná dívka. Oba se do sebe zamilovali a už se radostně chystala veselka. Náhle se ovšem objevila ona záhadná žena, která v záchvatu vzteku pastýře i chlapce proklela. Ti se pak proměnily v balvany na vrcholu Hirtsteinu. A bezejmenný kopec získal díky tomuto příběhu svůj název.