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Sasko láká do měst. Objevte renesanční klenot, město stříbra i filmové kulisy

  8:30
Vydejte se na toulky a inspirujte se krásou saských měst. Jistě ve vás probudí touhu poznávat nová, krásná a překvapivá místa. Mají mnoho co nabídnout, jak romantické dlážděné uličky, rušná náměstí a umění všech žánrů, tak originální architekturu. Kam vyrazit?
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Městu Torgava (Torgau) dominuje zámek Hartenfels.
Při procházce torgavskými uličkami mohou návštěvníci odhalit na 600 památek z různých období.
Město Annaberg-Buchholz kdysi zbohatlo díky cínu a stříbru.
Ve městě Annaberg-Buchholz se každoročně koná největší slavnostní hornická přehlídka.
Ve městě Annaberg-Buchholz se každoročně koná největší slavnostní hornická přehlídka.
14 fotografií

Do renesanční Torgavy

Nádherné budovy z 16. století činí z Torgavy renesanční klenotnici, nad níž se vypíná zámek Hartenfels. V něm je kromě fascinujícího točitého schodiště zásadní i historický význam, když se za vlády saského kurfiřta Fridricha III. Moudrého stal politickým centrem reformace.

Martin Luther byl častým hostem u zdejšího dvora. V roce 1544 zde vysvětil nově postavenou zámeckou kapli jako první protestantskou novostavbu svatyně vůbec. Lutherova pozdější manželka Kateřina z Bory v Torgavě zemřela a její hrob se nachází v kostele Panny Marie.

Při procházce torgavskými uličkami mohou návštěvníci odhalit na 600 památek z různých období. Město leží na populární Labské cyklostezce.

Do hornického Annabergu-Buchholze

Ve městě Annaberg-Buchholz mohou návštěvníci obdivovat jedinečnou krušnohorskou folklorní sbírku v expozici Manufaktura snů, která bude znovuotevřena v prosinci 2026.

Ve zdejším nádherném kostele sv. Anny se nalézá impozantní hornický oltář. Právem patří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.

Za krásou Krušných hor. Vydejte se po německých stezkách i historickým vlakem

Město kdysi zbohatlo díky cínu a stříbru. Působivá je vedle památkově chráněného centra také návštěva důlního díla Pöhla, kde jsou k vidění největší evropské cínové komory.

Město je také skvělé jako výchozí bod pro aktivity v Krušných horách. Během Vánoc jsou zde vyhlášené vánoční trhy a největší slavnostní hornická přehlídka.



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Sasko láká do měst. Objevte renesanční klenot, město stříbra i filmové kulisy

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Vydejte se na toulky a inspirujte se krásou saských měst. Jistě ve vás probudí touhu poznávat nová, krásná a překvapivá místa. Mají mnoho co nabídnout, jak romantické dlážděné uličky, rušná náměstí a...

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