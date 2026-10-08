Do renesanční Torgavy
Nádherné budovy z 16. století činí z Torgavy renesanční klenotnici, nad níž se vypíná zámek Hartenfels. V něm je kromě fascinujícího točitého schodiště zásadní i historický význam, když se za vlády saského kurfiřta Fridricha III. Moudrého stal politickým centrem reformace.
Martin Luther byl častým hostem u zdejšího dvora. V roce 1544 zde vysvětil nově postavenou zámeckou kapli jako první protestantskou novostavbu svatyně vůbec. Lutherova pozdější manželka Kateřina z Bory v Torgavě zemřela a její hrob se nachází v kostele Panny Marie.
Při procházce torgavskými uličkami mohou návštěvníci odhalit na 600 památek z různých období. Město leží na populární Labské cyklostezce.
Do hornického Annabergu-Buchholze
Ve městě Annaberg-Buchholz mohou návštěvníci obdivovat jedinečnou krušnohorskou folklorní sbírku v expozici Manufaktura snů, která bude znovuotevřena v prosinci 2026.
Ve zdejším nádherném kostele sv. Anny se nalézá impozantní hornický oltář. Právem patří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.
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Za krásou Krušných hor. Vydejte se po německých stezkách i historickým vlakem
Město kdysi zbohatlo díky cínu a stříbru. Působivá je vedle památkově chráněného centra také návštěva důlního díla Pöhla, kde jsou k vidění největší evropské cínové komory.
Město je také skvělé jako výchozí bod pro aktivity v Krušných horách. Během Vánoc jsou zde vyhlášené vánoční trhy a největší slavnostní hornická přehlídka.