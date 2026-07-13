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Za krásou Krušných hor. Vydejte se po německých stezkách i historickým vlakem

  8:30
Fichtelberg je nejvyšší horou Saska.

Fichtelberg je nejvyšší horou Saska. | foto: Profimedia.cz

Parní železnice Fichtelbergbahn spojuje město Cranzahl s lázeňským střediskem...
Pohled na Krušné hory s nejvyššími saskými vrcholy Fichtelberg a Keilberg
Dominanta Seiffenu, osmiboký kostel Bergkirche, patří k nejfotografovanějším...
Lázeňské město Oberwiesenthal
6 fotografií
Na hřebenech pohraničí se nachází jedna z nejkrásnějších turistických oblastí Německa, konkrétně v Krušných horách. Na návštěvníky zde čeká více než pět tisíc kilometrů značených turistických tras, které vedou nedotčenou krajinou a romantickými údolími řek.

Majestátní pohled do kraje se rozevírá na vrcholu hory Fichtelberg v nadmořské výšce 1 215 metrů, odkud se lze kochat dechberoucím pohledem na čistou krásu Krušných hor. Celý tento region můžete projít na třech mezinárodně uznávaných turistických stezkách.

Po evropských dálkových turistických trasách E3 můžete jít pěšky z Eisenachu do Budapešti a pěšky tak překonat několik hranic. Krušnohorsko-vogtlandská hřebenová trasa vás provede 285 kilometrů z Altenbergu v Krušných horách po celém hřebeni Krušných hor přes oblast Vogtlandu až do Durynska.

Krušné hory pro začátečníky. Kde hledat krásná místa a kam určitě vyrazit

Během sedmnácti denních etap zažijí turisté fascinující směs přírody, kultury a panoramatických výhledů. Mírné kopce se střídají s horskými loukami, nádržemi a výhledy až do Česka. Muzea a dílny cestou vyprávějí příběh staletých hornických tradic, díky nimž je nyní Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Ti, kdo se vydají na stezku do Krušných hor, se setkají nejen s působivou krajinou, ale i s hrdými lidmi, kteří utvářeli svou vlast prostřednictvím hornictví, řemesel, hudby a tradic. Turisté se mohou těšit na autentická setkání v srdci Saska.

Největší turistická akce v EU

Rodiny s dětmi mohou turistiku ozvláštnit, udělat si několik zastávek a prohlédnout si skutečně špičkovou řemeslnou výrobu, zažít dřevěné umění ve všech jeho podobách například ve vesnici hraček v Seiffenu a směle nahlížet přes ramena řezbářům a dalším tradičním umělcům.

Pod záštitou Evropské turistické federace se v Krušných horách bude konat největší turistická akce v Evropě EURORANDO 2026, které můžete být součástí. Od 20. do 27. září 2026 se v okolí hor Keilberg a Fichtelberg sejdou milovníci turistiky z celé Evropy. Týden plný událostí začíná slavnostním zahájením 20. září odpoledne a nese téma světového dědictví UNESCO.

Fichtelberg je nejvyšší horou Saska.
Parní železnice Fichtelbergbahn spojuje město Cranzahl s lázeňským střediskem Kurort Oberwiesenthal pod vrcholem Fichtelbergu.
Pohled na Krušné hory s nejvyššími saskými vrcholy Fichtelberg a Keilberg
Dominanta Seiffenu, osmiboký kostel Bergkirche, patří k nejfotografovanějším památkám saských Krušných hor.
6 fotografií

V následujících dnech na vás čeká přibližně 50 úchvatných túr, které vás zvou k prozkoumání Krušných hor. Ať už individuální, nebo skupinové, krátké, nebo dlouhé – každý si zde najde něco pro sebe. Objevte krásy německého a českého Krušnohoří nebo si užijte přeshraniční túry na témata, jako je příroda, profesionální sport nebo fascinující historie regionu, který je charakteristický hornictvím.

Připraven je také pestrý doprovodný program s nejrůznějšími výstavami, koncerty a regionálním trhem. Slavnostním vrcholem bude závěrečný ceremoniál s impozantním průvodem 26. září, kdy bude také odhalen kamenný památník na česko-německé hranici.

Souběžně s EURORANDO se ve dnech 24. až 27. září koná 123. německý den turistiky v lázeňském městě Oberwiesenthal. Pod heslem „V pohybu a ve spojení – společně po Krušných horách“ si můžete užít setkání s německými přáteli, další túry a zajímavosti doprovodného programu.

Může se hodit

  • Na nejvyšší horu Saska, Fichtelberg, jezdí Fichtelberská lanovka, která měří 1 175 metrů a během téměř čtyřminutové jízdy zdolá převýšení 303 metrů. Užijete si na ní spoustu zábavy a fascinujících výhledů.
  • Absolutní esence zábavy vás čeká na jedné z nejdelších zavěšených skluzavek světa v Oberwiesenthalu. Vzrušující zážitek z 1 500 metrů dlouhé jízdy na flyline, kdy z nadmořské výšky 1 200 metrů budete téměř neslyšně klouzat jako pták kolem stromů a ve velkolepých kruzích se budete snášet dolů do údolí.
  • Dopřejte si alespoň jednu jízdu po Přísečnické dráze (Pressnitztalbahn). Na trase mezi Jöhstadtem a Steinbachem zažijete na úzkokolejce dokonalou historickou atmosféru a působivou přírodní kulisu v té nejlepší kombinaci.
  • Historii hornictví můžete objevovat zblízka v podzemí v prohlídkových dolech, například v dole Annaberg-Buchholz, ve Freibergu nebo v Altenbergu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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Za krásou Krušných hor. Vydejte se po německých stezkách i historickým vlakem

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