Turistům nabízí Německo mnohem víc než jen transit do dalších dovolenkových míst. Najdete tu výjimečnou kombinaci koupacích možností, ať už jde o klasickou sladkou vodu nebo termální. Je to sice nezvyklé, ale Německo je skutečně nutné „zaškatulkovat“ do kolonky termální ráj, a to nikoli ve smyslu klasických vykachlíčkovaných lázní, byť turisticky přístupných. Nabídka se za pětadvacet let, kdy byly otevřeny v současnosti největší termály na světě – Therme Erding u Mnichova (viz níže), rozrostla co do počtu i obsahu mimořádných koupacích míst natolik, že lázeňské velmoci jako Česko, Slovensko nebo Maďarsko mohou sousední zemi z hlediska termálního i volnočasového koupání jen velmi obtížně konkurovat.

Působivá a velice atraktivní nabídka se táhne od Alp po Severní a Baltské moře a země má dostatečný turistický potenciál (Němci rádi tráví volno doma) na to, aby své termály a akvaparky uživila. Každý region si zakládá na tom, že nabídne turistům přitažlivý bazén, kde si člověk nejen zaplave, ale zrelaxuje, užije wellness, sauny, termální prameny, zařádí na skluzavkách a dalších akčních vymoženostech současných bazénových komplexů, a nebo dokonce stráví svoje volno pod živými palmami, jako by byl ve skutečných tropech. I malá města kolem deseti tisíc obyvatel disponují třeba jen slanou vodou a teplým venkovním bazénem, byť malým, ale celoročně přístupným.

Podobná situace se odehrává v Rakousku, i když tady se ta nejzajímavější nabídka koupacích atraktivit soustřeďuje především v soukromých hotelových komplexech. Přesto i Rakousko má akvaparky, ať už s termální vodou či bez ní, které stojí za návštěvu.

Vybrané tipy na koupací lokality jsou jak v blízkosti české hranice, tak ve vzdálenějších místech, která jsou buď na průjezdu, nebo sama o sobě stojí za dovolenkový výlet.

Tip 1 Therme Erding

Therme Erding, největší termály na světě, nelze než postavit na první místo. Nejenže vlastní v oblasti koupací kultury celou řadu mezinárodních ocenění a prestižní turistické portály je zařazují na přední příčky, ale je to natolik extrémní koupací zážitek, že v rámci Evropy bude mít jen obtížně srovnání, pokud se tedy bavíme o krytém koupání pod střechou.

Therme Erding oslavily v říjnu loňského roku 25 let od otevření a za tu dobu udělaly velký kus práce, co se týče nejen rozsahu nabídky pro návštěvníky. De facto posunuly celou německou branži vodních parků a lázní na úplně jinou úroveň.

Stojí dopravně velmi prakticky blízko bavorské metropole, dalo by se říci na dohled mezinárodnímu mnichovskému letišti. I když to původně vůbec nebyl záměr, tento mega koupací komplex je ojedinělým dílem náhody. V osmdesátých letech doufala jedna naftařská společnost, že na místě, kde termály nyní stojí, objeví ropu. Jenže místo ní vytryskl horký pramen, a zbytek už je jen nezvyklý, ale značně inovativní podnikatelský příběh jedné rodiny architektů s neotřelými nápady.

Je to s podivem, ale navzdory dobrému dálničnímu spojení z Prahy a západní části země a také poloze, která je na hlavním tahu do Alp a na Brenner do Itálie, Češi stále tuto lokalitu neobjevili a největší termály na světě platí pro české návštěvníky stále za tajný tip.

Lázně si v tomto podání nelze vůbec představovat jako místo, kde se zotavují pouze pacienti nebo lázeňští hosté, i když i tady je důležité zdůraznit, že zdejší horký pramen má 63 stupňů (následně ochlazených na 33 až 40 stupňů), tryská z hloubky 2 350 metrů a léčí kloubní potíže, revma, kožní choroby či poúrazové stavy.

Therme Erding jsou výjimečné jednak ve své době průkopnickými posuvnými střechami nad jednotlivými částmi areálu, jednak širokým spektrem aktivní vodní zábavy od dospělých po nejmenší, které se zcela vymyká běžným parametrům. A jako bonus toto vše v léčivé termální vodě, kde není ani stopa po chlóru.

Najdete tu tematicky obsáhlý saunový svět – co se týče počtu saun i jejich druhů, kde můžete zůstat hodiny a stejně nedokážete všechno obejít. V „potních místnůstkách“, jak se sauny také nazývají německy, se peče chleba, čepuje pivo a vlastně v nich proletíte svět křížem krážem.

Galaxy Rutschenwelt je největší evropský skluzavkový svět. Na 28 tobogánů (v řadě případů bez nadsázky až dechberoucích, díky svému sklonu) nabízí akci na 2 850 metrech skluzavek ve třech úrovních obtížnosti, včetně takové zajímavosti, jakou je Magic Eye, nejdelší trubicový tobogán na světě s 365 metry.

V šesti tematických světech na ploše 185 tisíc metrů čtverečních můžete snadno strávit i několik dnů. A ve zdejším podání jde skutečně o plnohodnotnou dovolenou. Bazén s vlnobitím až do výšky dvou metrů obklopeným několika stovkami živých palem je totiž ohraničen hotelem s přímým vstupem do areálu – žádné převlékání v šatnách, jednoduše z pokoje v županu do areálu. Hotel Victory byl otevřen v roce 2015 a je vizuálně inspirován legendární lodí britského admirála Lorda Nelsona. Bonusem pro hotelové hosty je fakt, že se ráno začínají koupat před otevírací dobou a naopak večer zůstávají ve vířivkách ještě ve chvílích, kdy se za posledními zákazníky zavřou pokladny. A půlnoční výhled z terasy pokoje hotelu, kdy utichne vlnobití v bazénu, ale celý tropický palmový ráj zůstává ještě osvětlený, patří k ojedinělým zážitkům.

Kde to je: Bavorsko, severovýchodně od Mnichova

Cena: celodenní vstupné ve všední dny – Termální část 52 eur (1 300 Kč), celý komplex včetně saunového světa od 16 let 60 eur (1 500 Kč), děti do 3 let zdarma

Web: www.therme-erding.de