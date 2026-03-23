Mnichov je po Berlínu a Hamburku třetím největším městem Německa a také hlavním městem spolkové země Bavorsko. Přesto bývá našimi západními sousedy s nadsázkou označován za milionovou vesnici.
I když zde žije více obyvatel než v Praze, atmosférou je Mnichov velmi komorní metropolí. A turisté, kteří ho navštíví, si užívají dobrého jídla a hlavně piva – však právě zde se každoročně koná slavný Oktoberfest, festival zasvěcený zrzavému moku, který bude letos probíhat od 19. září do 4. října.
|
Biskup nechtěl měšťanům dopřát radnici, postavili ji na řece. Co vidět v městě piva
Na své si v Mnichově přijdou i milovníci historie a architektury. Pokud se mezi ně řadíte i vy, nesmíte minout nejstarší místní kostel sv. Petra (Sankt Peterskirche), z jehož zvonice je krásný výhled do okolí. Stojí jen pár kroků od vyhlášeného náměstí Marienplatz, které je křižovatkou obrovské pěší zóny. Právě odtud se dostanete na všechna zajímavá místa z turistických průvodců.
Mezi ně patří třeba Frauenkirche, tedy kostel Panny Marie, jehož dvě charakteristické kupole nelze přehlédnout a jsou jakýmsi symbolem celého Mnichova. Ční do výše 99 metrů a nesmí je převyšovat žádná jiná budova ve městě.
Co je na bavorské metropoli ještě pozoruhodného? Na každém rohu stojí nějaké muzeum – pokud jste jejich milovníky, zvažte nákup City Pass karty, díky níž získáte zvýhodněné vstupné do různých památek i jízdenky na městskou dopravu.
Navštívit můžete třeba významnou galerii, která nese název Alte Pinakothek, v níž jsou k vidění díla slavných umělců, jako je Leonardo da Vinci, Rembrandt nebo Peter Paul Rubens.
Za návštěvu určitě stojí i Deutsches Museum, které patří k největším muzeím vědy a techniky na světě. Není tu nouze o interaktivní výstavy, proto je to vhodný cíl pro rodiny s dětmi.
Minout byste neměli ani Mnichovskou královskou rezidenci, která je největším městským palácem v Německu a nachází se zde víc než sto tisíc uměleckých děl.
Pokud už byste měli obdivování pamětihodností dost, město nabízí i místa pro odpočinek. Vyhlášený je zejména park Hofgarten, což je dvorní zahrada zmiňované královské rezidence. Odtud pak můžete pokračovat do Anglické zahrady, což je jeden z největších veřejných parků planety.
Svou rozlohou téměř čtyři kilometry čtvereční strčí do kapsy i Hyde Park v Londýně nebo Central Park v New Yorku. Je vyhledávaným místem procházek i pikniků, ale nachází se tam i umělé jezero, které nabízí možnost koupání, a na řece Eisbach je možné si díky umělé vlně dokonce zasurfovat.
Pro milovníky piva je zde také pivovar, kde si mohou vychutnat tradiční bavorský mok, anebo zamířit na Biergarten am Viktualienmarkt, což je velké tržiště plné místních lahůdek.
Až naberete síly, je čas pokračovat v prohlídce města. V Mnichově se vyrábí vozy BMW, takže asi není překvapením, že zde najdete i komplex zasvěcený právě této značce aut. Nabízí nejen prohlídky nejnovějších modelů BMW, ale také interaktivní expozice a výstavy. Součástí je pochopitelně i muzeum, ve kterém si můžete prohlédnout vývoj vozů od samotného počátku firmy.
A na závěr něco pro milovníky fotbalu. Domovským stadionem FC Bayern München je Allianz Arena, která určitě stojí za prohlídku – dokáže pojmout na 75 tisíc diváků.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.