náhledy
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo ulicemi, které nahradily vodní kanály. Vybrali jsme ty nejkrásnější. A věřte, že je na co koukat.
Autor: Profimedia.cz
Domečky jako malované? Těmi je proslulý bavorský Mittenwald. Obec pod štíty alpského Karwendelu, o které Goethe psal jako o „oživené obrázkové knize“. Těm barokním malbám na fasádách se říká Lüftlmalerei a kromě nich je obec proslulá i tradiční výrobou houslí.
Autor: Profimedia.cz
O Ramsau bei Berchtesgaden se říká, že je to ta nejfotografovanější německá vesnice. Jestli je to pravda? Zastavte se tu a uvidíte sami, jestli barokní kostelík sv. Šebestiána s dřevěnou lávkou a masivem Watzmannu v pozadí ponechá čočku vašeho fotoaparátu v klidu.
Autor: Jörg Braukmann, Creative Commons
Další vesničkou v Bavorských Alpách, kde se obrázků na fasádách nebojí, je Oberammergau. Místo žije staletou tradicí pašijových her, ale pokud toto není váš šálek, jistě oceníte, že se ty „ilustrace na domech“ týkají i známých pohádek. K vidění je tu Červená Karkulka nebo Jeníček s Mařenkou.
Autor: Pierre André Leclercq , Creative Commons
Vesnička Oberstdorf, nejjižněji položená obec v Německu, leží v sevření Allgáuských Alp, v nadmořské výšce 850 metrů. Obklopená je pastvinami s pasoucím se dobytkem a její centrum tvoří tradiční dřevěné chalupy. Zkrátka romantika jako řemen. Nebo jako Lederhosen.
Autor: ČTK
Je sice zvláštní představovat krásy živé vesnice hřbitůvkem, ale ten se opravdu počítá k nejvyhledávanějším pamětihodnostem Grainau. Malebná vesnička leží přímo na úpatí nejvyšší německé hory Zugspitze, v bezprostřední blízkosti tyrkysového jezera Eibsee.
Autor: Octagon, Creative Commons
Bavorsko teď necháváme za sebou a vyrážíme do středověkých uliček a kopců obrostlých vinicemi. Kde tu krásu hledat? Začít můžete třeba v Beilstein, jedné z nejmenších a přitom nejkrásnějších vesnic v zemi, ve spolkové zemi Porýní-Falc. Přezdívá se jí něžně „Šípková Růženka na Mosele“.
Autor: Profimedia.cz
I Bádensko-Virtembersko má co nabídnout. Například takový Meersburg. Je to terasovitá vesnice na břehu Bodamského jezera. Spodní uličky s domky rybářů jsou propojeny schodišti s horním historickým jádrem, kterému dominuje nejstarší obydlený hrad v Německu. Nádhera.
Autor: JoachimKohler-HB, Creative Commons
Její název sice zní, jako kdyby si někdo právě odkašlal, ale Bacharach v Porýní-Falci zanechává jen hezké dojmy. Je to srdce romantického Rýna. Opevněná vinařská vesnice zaujme i gotickou zříceninou kaple Wernerkapelle, která se tyčí přímo nad střechami kamenných a hrázděných domů.
Autor: Jörg Braukmann, Creative Commons
Pohádkové dvojměstí na řece Mosele je proslulé Špičatým domem (Spitzhäuschen), neuvěřitelně úzkou hrázděnou stavbou z roku 1416, která vypadá, že každou chvíli spadne. Kde to je? Přece v Bernkastel-Kues. Od tohoto ráje vás z Česka dělí necelých osm hodin cesty autem.
Autor: ČTK
Určitě taky nesmíme vynechat „Perlu na řece Mohanu“, tedy Miltenberg. Tamní náměstí Schnatterloch patří k nejčistším ukázkám středověké a renesanční hrázděné architektury. Také se zde nachází jeden z nejstarších nepřetržitě fungujících hostinců v celém Německu, podnik zvaný Zum Riesen.
Autor: chrisaliv, Creative Commons
O Schiltach v Bádensko-Virtembersku se říká, že je jako časová schránka. Tradiční dřevěné hrázděné domky tu skutečně vypadají pořád stejně jako v 16. století, kdy je tu u říčky Kinzig místní začali poprvé stavět.
Autor: Profimedia.cz
Že stačí truhlík s muškáty za oknem? Tak to se ještě máte co učit. Kde? Přece v Sasbachwalden, vesnici na západních svazích Schwarzwaldu, která pravidelně vyhrává soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu v Německu.
Autor: Karthoo, Creative Commons
Těžko říct, jestli je v tomto výběru divukrásných německých obcí ta nejhezčí. Skoro jistě je z nich ale nejužší. Monreal, natěsnaný do údolí Eifelu, ale tu stísněnost dorovnává třeba tím, že se nad zdejšími červenobílými hrázděnými domy tyčí hned dvě zříceniny hradů: Löwenburg a Philippsburg.
Autor: Pflimpf, Creative Commons
Při vstupu do Gegenbachu je těžké neuvěřit, že jste se stali součástí kulisy nějaké pohádky od bratří Grimmů. Starobylé městečko v Bádensku-Württembersku, stojící na okraji Černého lesa, je proslulé mimo jiné tím, že se jeho radnice v prosinci mění na největší adventní kalendář na světě.
Autor: Holger Uwe Schmitt, Creative Commons
Do Ahrenshoopu se vlastně nejezdí ani tak za „vesnicí“, jako spíš za krásami pobřeží. A možná právě to pomohlo bývalé rybářské kolonii, usazené na úzké kose mezi Baltským mořem a lagunou, uchovat si svůj svérázný charakter a rákosové Reetdach, střechy, které dráždí požární inspektory.
Autor: ČTK
Worpswede v Dolním Sasku je vesnička opředená mýty. Atmosféra severoněmeckých blat k tomu přispěla, ale hlavní zásluhu na tom nesou zdejší umělci, kteří si vyhráli se zdejší nezvykle expresionistickou cihlovou architekturou. Tato vesnice je jako dělaná, aby působila rozruch a údiv.
Autor: Profimedia.cz
Sieseby na břehu fjordu Schlei, ve Šlesvicku-Holštýnsku, je také plné domků se slaměnými střechami. Celá vesnice je památkově chráněná a zdejší zástavbu tvoří jednotná řada čistě bílých domů s růžovými předzahrádkami, které v 19. století patřily místnímu hraběti.
Autor: Clemensfranz , Creative Commons
O Friedrichstadt ve Šlesvicku-Holštýnsku se někdy hovoří jako o německých Benátkách. S Itálií ale zase tolik společného nemá. Navíc tu zní jazyk ne nepodobný vlámštině. Toto městečko totiž založili v roce 1621 nizozemští náboženští uprchlíci. A proto tu nechybí ani síť plavebních kanálů, grachtů.
Autor: Profimedia.cz
A komu by bylo těch říčních kanálů málo, ten vyrazí do braniborského Lübbenau. Obec stojí na vodě celá. Vesnice je protkaná stovkami vodních kanálů namísto silnic. Poštovní doručovatelé, zásobování i turisté se tu pohybují na tradičních dřevěných pramicích skrze tajuplný lužní les.
Autor: Profimedia.cz
Pokud vám nesvědčí duch Vánoc, vesničce jménem Seiffen se ve vlastním zájmu vyhněte širokým obloukem. Ale jestli tyto zimní svátky milujete? Tak tady nikdy nekončí. Po generace se tu vyrábějí dřevění louskáčci, vánoční pyramidy a další vánoční dekorace. Tady se do tradic šlape naplno.
Autor: Profimedia.cz
Tady s jedním hlasitým: „Ach!“ nevystačíte. Monschau v Severním Porýní-Vestfálsku, to jsou hrázděné domy namačkané do hlubokého údolí řeky Rur, úzké můstky a malebná zákoutí. Připomíná to tu pohádkovou kulisu, kterou někdo zapomněl rozebrat.
Autor: Profimedia.cz
Ne vždy je nutné trmácet se za krásami světa kraj. Mezi nejkrásnější německé vesnice se totiž počítá i Schmilka, malinká vesnice na Labi, přímo u hranic s Českem, sevřená pískovcovými skalami Saského Švýcarska. Mají tu historický vodní mlýn, tradiční domky i starou pekárnu.
Autor: ČTK
Architektura a památky? Kdepak. V bádensko-württemberském Blaubeuren hraje hlavní roli neskutečně modré krasové jezírko Blautopf. Pod jeho hladinou se skrývá rozsáhlý jeskynní systém. Místo je navíc spojené s legendou o krásné vodní víle Lau.
Autor: Olga Ernst, Creative Commons
Skály a skalky, které nejsou dekorací. Tak to je bavorský Tüchersfeld, vesnice zasazená do krajiny v údolí řeky Püttlach. Na hrázděné domečky jste si v německém přehledu nekrásnějších vesnic už jistě navykli, ale taky stojí přímo pod vápencovými skalními věžemi.
Autor: Tilman2007, Creative Commons
Na léto se teď vzpomíná těžce. Ale až zase jednou přijde, možná do svého cestovního itineráře budete chtít zařadit i Vesnici kapitánů velrybářských lodí Nieblum ve Šlesvicku-Holštýnsku. Mají tu fríské domy s rákosovými střechami a starý kostelní hřbitov s takzvanými mluvícími náhrobky.
Autor: Alice Volkwardsen, Creative Commons
A kde tuto prohlídku zakončit? Přece v saském Obercunnersdorf, vesnici vyhlášené tzv. Umgebindehäuser, tedy podstávkovými domy. Ty v sobě kombinují roubené a hrázděné konstrukce a je to ukázka architektury typické pro česko-německé pohraničí. To abyste to domů neměli daleko.
Autor: Profimedia.cz