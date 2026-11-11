Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa

Radomír Dohnal
Fotočlánek
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž... Domečky jako malované? Těmi je proslulý bavorský Mittenwald. Obec pod štíty... O Ramsau bei Berchtesgaden se říká, že je to ta nejfotografovanější německá... Další vesničkou v Bavorských Alpách, kde se obrázků na fasádách nebojí, je... Vesnička Oberstdorf, nejjižněji položená obec v Německu, leží v sevření... Je sice zvláštní představovat krásy živé vesnice hřbitůvkem, ale ten se opravdu... Bavorsko teď necháváme za sebou a vyrážíme do středověkých uliček a kopců... I Bádensko-Virtembersko má co nabídnout. Například takový Meersburg. Je to... Její název sice zní, jako kdyby si někdo právě odkašlal, ale Bacharach v... Pohádkové dvojměstí na řece Mosele je proslulé Špičatým domem (Spitzhäuschen),... Určitě taky nesmíme vynechat „Perlu na řece Mohanu“, tedy Miltenberg. Tamní... O Schiltach v Bádensko-Virtembersku se říká, že je jako časová schránka....
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo ulicemi, které nahradily vodní kanály. Vybrali jsme ty nejkrásnější. A věřte, že je na co koukat.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Témata: Německo, Berlín

Nejčtenější

New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému...

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...

Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen...

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...

Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let

Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které...

Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...

Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa

Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž...

Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...

Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek

Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který...

Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...

Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby

Kromě nepřátelské armády představovaly obrovské nebezpečí také přírodní živly....

Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů...

11. listopadu 2026

Co všechno se vejde do zimní dovolené? Lyžování, dobrodružství i horské výhledy

Advertorial
St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy

Xund und Fit – zdravě a v kondici. Na zimní dovolené to ale neznamená jen sportovní výkony od rána do večera. Někdo si chce užít každou minutu na sjezdovce, jiný ocení pestrý program pro děti nebo...

11. listopadu 2026

Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa

Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž...

Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...

11. listopadu 2026

Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let

Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které...

Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...

10. listopadu 2026

Zažijte Kingdom Come na vlastní kůži. Středověký svět čeká kousek od Prahy

Premium
Pohled na Rataje nad Sázavou

Zveme vás na výlet po stopách Jindřicha ze hry Kingdom Come: Deliverance. Pojďte s námi objevovat památky a krajinu Posázaví v kulisách středověké atmosféry této světoznámé počítačové hry. Trasa vede...

10. listopadu 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 11. 17:39

Amsterdam má konkurenci. Haarlem zbohatl na tulipánové horečce a pivu

Poklidný Haarlem: Město kanálů, piva a tulipánové historie, které leží jen 20...

Jen osmnáct kilometrů od rušného Amsterdamu leží Haarlem, jedno z nejlépe udržovaných měst v Nizozemsku. Dodnes si zachovává aristokratickou atmosféru z dob bohatých kupců a umělců. Město zbohatlo na...

9. listopadu 2026

Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek

Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který...

Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...

9. listopadu 2026

Přešli jsme Oravskou Maguru. Čekali jsme medvědy, našli neznámé kouty Slovenska

Premium
Pohled z hřebene Oravské Magury na Velký Rozsutec.

Zarostlé pěšinky v rozsáhlých lesích, báječné vyhlídky na Oravu i Malou Fatru – a hlavně majestátní klid. Takové dojmy přinesly tři dny na Oravské Maguře, zapomenutém pohoří na severu Slovenska....

8. listopadu 2026

Sáčky létající vzduchem, datle i kolébka civilizace. Poznejte všechny tváře Egypta

Premium
Sfinga stráží pyramidy v Gíze.

Když Angličan Howard Carter nahlédl v roce 1922 do Tutanchamonovy hrobky a byl dotázán, co tam vidí, vykřikl: „Úžasné věci!“ Část pokladu, který tam nalezl, je dnes k vidění v nově otevřeném Velkém...

7. listopadu 2026

Mešity až k nebi, pulzující tržiště a doprava. Káhira není jen o pyramidách

Nad Káhirou se tyčí mešita Muhammada Alího, známá spíše jako Alabastrová mešita.

Káhira toho nabízí více než jen pyramidy, od velkolepé mešity tyčící se nad městem přes muzea s bohatou historií země až po pulzující život na tržištích. Samostatným turistickým zážitkem je pak...

7. listopadu 2026

Chystáte se v zimě do Zoo Praha? Mluvčí prozradil, která zvířata stojí za to

Zimní návštěva Zoo Praha má své kouzlo. Některá zvířata jsou v chladném počasí...

Myslíte, že zvířata v zimě jen odpočívají v teple? V Zoo Praha je to často naopak. Některá jsou za mrazů aktivnější než v létě, jiná si dokonce užívají sníh. Mluvčí Filip Mašek prozradil, co...

6. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.