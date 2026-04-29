Metropole, která voní mořem. Erotické kluby v Hamburku učarovaly i „Broukům“

David Chuchma
  0:01
Hamburk, druhé největší město Německa, se od ostatních evropských metropolí liší svou syrovou elegancí a neustálým pohybem. Město mostů, kterých má mimochodem více než Benátky s Amsterdamem dohromady, definuje voda, ať už jde o mohutné Labe nebo vnitrozemská jezera Alster.
Bulvár Landungsbrücken je tepajícím srdcem přístavu, kde se mísí vůně nafty, ryb a dálkového dobrodružství. Právě odsud vyrážejí historické přívozy na svou cestu mezi obřími zaoceánskými loděmi a ikonickými budovami s měděnými kopulemi.

19 fotografií

Přirozeným centrem všeho dění je přístav. Procházka po nábřeží Landungsbrücken nabízí pohled na obří kontejnerové lodě i historické plachetnice. Právě zde pocítíte atmosféru „brány do světa“, jak se městu přezdívá.

Jen pár kroků odtud se nachází největší komplex skladových budov na světě postavený na dubových kůlech. Tato čtvrť z červených cihel, zapsaná na seznamu UNESCO, je protkaná kanály a v noci, kdy jsou mosty osvětlené, působí až magicky.

Naprostým vizuálním protipólem historických skladů je moderní čtvrť Hafencity, které dominuje Elbphilharmonie (Labská filharmonie). Tato stavba, připomínající rozbouřenou hladinu moře nebo skleněnou plachtu posazenou na staré cihlové sýpce, se stala novým symbolem města.

Její veřejně přístupná vyhlídková terasa Plaza nabízí panoramatický výhled na město i přístav, který jinde neuvidíte.

Pokud toužíte po kontrastu, musíte zamířit do čtvrti St. Pauli. Zdejší ulice Reeperbahn je legendárním centrem nočního života, barů a erotických klubů. Právě tady, v klubech jako Indra nebo Kaiserkeller, začínali svou kariéru The Beatles. Dnes je čtvrť mixem nespoutané zábavy, street artu a alternativní kultury, která k Hamburku neodmyslitelně patří stejně jako kotva k lodi.

Kultovní klub s pirátskou duší

Žádná návštěva čtvrti St. Pauli by nebyla úplná bez zmínky o místním fotbalovém fenoménu. FC St. Pauli není jen sportovní klub, je to životní postoj. Zapomeňte na nablýskaný stadion a drahé dresy velkoklubů; tady vládne hnědobílá barva a symbol pirátské vlajky – lebka se zkříženými hnáty.

Stadion Millerntor, který stojí přímo v srdci čtvrti, je proslulý svou elektrizující atmosférou, kde se zápasy zahajují za zvuků písně Hells Bells od AC/DC.

Klub je celosvětově známý svým silným sociálním a politickým angažmá, bojem proti rasismu a homofobii, což z něj dělá magnet pro fanoušky alternativní kultury z celého světa.

Pokud se vám nepodaří sehnat lístek na zápas (které bývají vyprodané měsíce dopředu), zajděte si alespoň do fanouškovské hospody Jolly Roger, kde zažijete tu pravou nefalšovanou hrdost místních „pirátů“.

Ryba v hlavní roli

Hamburská kuchyně je přímočará a ovlivněná blízkostí Severního moře. Absolutním základem, který musíte ochutnat přímo v přístavu, je Fischbrötchen – čerstvá bageta nebo houska plněná rybou.

Variant je mnoho: od nakládaného sledě přes uzeného lososa až po smaženou tresku s remuládou. Nejlépe chutná „na stojáka“ u některého z námořnických stánků, zatímco kolem vás krouží racci.

Další ikonickou specialitou je Labskaus. Jde o tradiční jídlo námořníků, které sice vizuálně nemusí oslovit každého, ale chuťově je překvapivé. Jedná se o směs hovězího masa, brambor a červené řepy, podávanou se sázeným vejcem, kyselou okurkou a zavináčem.

A pokud máte chuť na sladké, hledejte v pekařstvích Franzbrötchen. Je to sladké pečivo z kynutého máslového těsta se skořicí a cukrem, tvarem vzdáleně připomínající rozmáčknutý croissant. Traduje se, že vzniklo v době napoleonských válek jako místní interpretace francouzského pečiva, a dnes jsou na něm místní doslova závisí.

Podzemní cesta pod Labem

Zatímco většina turistů míří na vyhlídkové plavby, skutečný unikát se skrývá pod hladinou. Starý labský tunel (Alter Elbtunnel) z roku 1911 je technickým skvostem, který ve své době neměl obdoby. Vstup do něj najdete v nenápadné budově s kopulí u Landungsbrücken.

Industrialní srdce Hamburku, kde se mezi obřími jeřáby a kontejnery odehrává globální obchod v přímém přenosu. Pohled na monumentální doky a opravárenské základny nejlépe vynikne z paluby přívozu, který vás proveze těsně kolem ocelových obrů.
Historické centrum stále leží na vodě. Doslova. Vybudované ve věčně podmáčené krajině je protkané kanály, které překlenuje téměř 2 500 mostů.
19 fotografií

Místo schodů vás do hloubky 24 metrů svezou obří historické výtahy, které dříve přepravovaly i auta. Tunel je vyložený keramickými dlaždicemi s reliéfy ryb a mořských živočichů a je stále plně funkční pro pěší a cyklisty.

Procházka 426 metrů dlouhým tubusem pod korytem řeky je zážitkem sám o sobě. Jakmile vystoupíte na druhé straně v části Steinwerder, naskytne se vám ten nejkrásnější a pro mnohé tajný pohled na panorama Hamburku s jeho věžemi a Labskou filharmonií jako na dlani.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.