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Z válečných trosek mezi evropskou elitu. Frankfurt vyrostl v německý Manhattan

  4:00
Centrum evropského byznysu, jedna z nejbohatších metropolí starého kontinentu i nejméně německé z německých velkoměst. To vše platí o Frankfurtu nad Mohanem, nebo taky Mainhattanu, Bankfurtu či Big Ebblu, jak zní jeho lehce ironické přezdívky.

Největší město spolkové republiky Hesensko je reprezentativní ukázkou poválečného německého hospodářského zázraku. Z jedné velké rozvaliny, ve kterou Frankfurt proměnilo spojenecké bombardování v roce 1944, povstalo za pouhých pár desetiletí finanční srdce Evropy plné spektakulárních mrakodrapů a nablýskaných sídel bankovních institucí globálního významu.

Zároveň je město na řece Mohanu Mekkou umění, kultury a také veletrhů, z nichž ten nejslavnější, Frankfurter Buchmesse, tu každoročně hostí nakladatele a knihomoly z celého světa.

Chlouba gotiky

Je tomu právě 670 let, co Zlatá bula římského císaře a českého krále Karla IV. stanovila Frankfurt nad Mohanem dějištěm volby a později i korunovací panovníků Svaté říše římské. Karlův zákon tak už roku 1356 stvrdil mimořádnou pozici města a zasloužil se i o jeho budoucí věhlas.

Císařské korunovace, na které se sjížděla honorace z celé Evropy, byly až do konce 18. století pořádány v Císařské katedrále, jak je zván kostel svatého Bartoloměje, nejvýznamnější historická památka Frankfurtu, jejíž historie sahá až do 7. století, kdy na jeho místě stála první kaple.

Věž Kaiserdomu slouží jako vyhlídka. Plošina, z níž se otevírá pohled na...

V roce 1200 chrám získal do svého držení lebku svatého Bartoloměje, jednoho z dvanácti Ježíšových apoštolů, a byl zasvěcen právě tomuto mučedníkovi. Kostel gotického stylu s cihlovou fasádou se pyšní majestátní, bezmála stometrovou věží, která – stejně jako celý Kaiserdom – zázračně přečkala i jinak zcela devastující nálety spojeneckého letectva.

Jen pár minut cesty dělí katedrálu od historického centra Frankfurtu, jehož srdcem je náměstí Römerberg vybudované na základech římského vojenského tábora z dob císaře Flavia Honoria. Je považováno za jedno z nejhezčích náměstí v Německu a lemují ho malebné hrázděné domy, které jsou ovšem replikami původních budov, jež lehly popelem na konci druhé světové války.

Nesahat, koukat. Projděte se ulicemi starého Frankfurtu nad Mohanem

Vedle staré radnice a kostela svatého Mikuláše z červeného pískovce, dnes svatostánku evangelické církve, se tu nachází i Historické muzeum, které patří k nejnavštěvovanějším ve městě. A to je co říct, protože ve Frankfurtu vládne v tomto ohledu velká konkurence – o návštěvníky se přetahuje asi čtyřicítka velkých muzeí.

Bella Simonetta

Nejvýznamnější z frankfurtských muzeí se jmenuje Städel Museum. Jeho sbírky jsou ohromné a čítají přes čtyři tisíce obrazů mapujících vývoj světového malířství od 14. po 20. století.

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Nechybějí díla Rembrandta, Renoira ani van Gogha, ale nejslavnějším z pláten je Botticelliho portrét mladičké rusovlásky Simonetty Vespucci, renesanční krásky výstižné přezdívky Nesrovnatelná.

Kdyby žila o pár set let později, v době nejslavnějšího frankfurtského rodáka Johanna Wolfganga Goetha, jen těžko by jí básník proslulý náklonností k velmi mladým dívkám odolal – vždyť jeho osudové lásce Ulrice von Levetzow bylo v čase bardova posledního vzplanutí nejvýš sedmnáct.

I přes tuto milostnou výstřednost je autor nesmrtelného Fausta ve Frankfurtu veleben a uctíván. V jeho rodném domě ve čtvrti Innenstadt sídlí muzeum vybavené řadou exponátů včetně psacího stolu, u kterého Goethe napsal svou „rukověť romantického sebevraha“, skandální román Utrpení mladého Werthera.

Německý Manhattan

Když se po válce začal Frankfurt opět stavět na nohy a vítězné mocnosti Německo rozťaly na dva kusy, bylo to právě město na řece Mohanu, které se mělo stát metropolí nové spolkové republiky, leč první poválečný německý kancléř Konrad Adenauer byl proti a prosadil si jako hlavní město Bonn.

Frankfurt se tak musel spokojit s rolí hospodářského a finančního lídra země a nakonec i bankovního centra celé Evropy. Významné nadnárodní finanční instituce stály i za jeho proměnou v německý Mainhattan (řeka Mohan se v němčině řekne Main).

Frankfurt nad Mohanem má nejvíce výškových budov v Německu.
Nejvyšší z frankfurtských mrakodrapů jsou sídly bank: přes sto padesát metrů mají dvojčata Deutsche Bank.
Tři sta metrů měří mrakodrap Commerzbank, největší úřední budova v Evropě.
Kostel svatého Bartoloměje je nejvýznamnější historickou památkou Frankfurtu, jejíž historie sahá až do 7. století, kdy na jeho místě stála první kaple.
11 fotografií

Vysoká koncentrace výškových budov činí z Frankfurtu skutečně malý Manhattan a ty nejvyšší z frankfurtských mrakodrapů jsou právě sídly bank: přes sto padesát metrů mají dvojčata Deutsche Bank, a dokonce tři sta metrů měří mrakodrap Commerzbank, největší úřední budova v Evropě.

Klíčovou turistickou atrakcí je však více než padesátipatrový Main Tower, mrakodrap s vyhlídkovou plošinou ve výšce dvou set metrů, odkud máte město jako na dlani.

Frankfurt nad Mohanem: Tipy na cestu

  • Z Prahy se do Frankfurtu nad Mohanem létá denně, délka letu je jen něco přes hodinu. Letiště ve Frankfurtu je největší v Německu, ročně odbaví až šedesát milionů cestujících.
  • Frankfurt má asi 750 tisíc obyvatel, další statisíce však denně dojíždějí za prací. Z trvalých obyvatel žije více než polovina sama, Frankfurt je tak městem s největším podílem „singles“ v Evropě.
  • Senzací nejen pro děti je ve Frankfurtu Senckenbergovo muzeum přírody pyšníci se sbírkou kompletních koster dinosaurů včetně obřího diplodoka, který dosahoval délky až třiceti metrů.
  • Věž Kaiserdomu slouží také jako vyhlídka. Plošina, z níž se otevírá pohled na moderní panorama Frankfurtu, je umístěna ve výšce 66 metrů a vede na ni 328 schodů. Zatímco chrám je přístupný zdarma, výstup na věž je zpoplatněn.
  • Nenechte si ujít ochutnávku frankfurtského cideru (německy Apfelwein), nízkoalkoholického vína z kvašeného jablečného moštu. Místnímu jablečňáku se říká Ebbelwoi – odtud i přezdívka města Big Ebbel, v narážce na Big Apple, přízvisko New Yorku.
  • Slavná frankfurtská zelená omáčka Frankfurter Grüne Soße se má jíst o Velikonocích, konkrétně na Zelený čtvrtek, ale na jídelních lístcích tu bývá celoročně. Konzumuje se studená, s vařeným vejcem, bramborami nebo tafelspitzem, a patří do ní sedmero bylinek: pažitka, petržel, šťovník, řeřicha, brutnák, kerblík a krvavec.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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