Jedno z největších přírodních jezer v Braniborsku, Scharmützelsee, se nachází osmdesát kilometrů od Berlína. Na jeho břehu leží lázně Bad Saarow, které na výsluní dostala berlínská Landesbanka. Na počátku 20. století investovala peníze do nákupu parcel a nechala zde vystavět luxusní vily pro bohaté Berlíňany.
Elegantní bydlení v přírodě a společenský život přilákaly bankéře, intelektuály, umělce a slavné osobnosti. Třeba boxera Maxe Schmelinga, který se v místním evangelickém kostele oženil s českou herečkou Anny Ondrákovou.
Vzhled obce určil zahradní architekt Ludwig Lesser ve spolupráci s dalšími architekty. Díky tomu se celé město nachází v bujné zeleni, ze které „vykukuje“ řada originálních staveb, například nádraží, pošta, Villa Putti, dům Demeter nebo vodárenská věž.
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Lodní výtah, cihelna i pyramida. Objevte technické unikáty Braniborska
Ta byla dokončena v roce 1909 jako součást vodní elektrárny s nádrží o objemu tisíc metrů krychlových a po celá desetiletí zajišťovala zásobování města vodou a výrobu elektřiny. Po ukončení provozu se po rekonstrukci proměnila v ubytovací zařízení v industriálním stylu. Transformátory, generátory, stroje a čerpadla nahradil moderní design interiéru a skleněná nástavba, ze které je parádní výhled na okolní lesy a jezero.
Na Scharmützelsee se dá plachtit, jezdit na paddleboardu, na vodních lyžích, rybařit a plavat. Voda má v létě teplotu kolem 24 °C. Zimomřiví jedinci si relaxaci užijí v Saarow Therme. V krásném areálu najdou vnitřní a venkovní bazény se slanou, 35 °C teplou, termální vodou s podvodními gejzíry, vířivkami a masážními sprchami. Přírodní léčivý zdroj má příznivý vliv na nervový systém a pohybový aparát.
Cihlářem na zkoušku
Braniborsko se pyšní nádhernou říční krajinou a jednou z úžasných vodních cest je Oberhavel. Na řece Havole lze zakotvit v přístavu Alter Hafen, který byl součástí největší souvislé cihelné oblasti v Evropě. U města Zehdenick vznikla po nálezu bohatých ložisek hlíny spousta cihelen, které od 90. let 19. století vyráběly tento stavební materiál.
Cihly se z přístavu Alter Hafen přepravovaly na člunech do Berlína. Německá metropole měla obrovskou spotřebu, jak během jejího růstu v 19. století, tak i po druhé světové válce, v rámci své obnovy. Po ukončení provozu v roce 1990 se cihelna stala průmyslovým zážitkovým muzeem a kotevním bodem Evropské cesty průmyslového dědictví.
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Skutečné místo příběhu magie, jezera i most špionů. Braniborsko je ráj pro kola
Dnes Ziegeleipark Mildenberg návštěvníkům představuje zábavnou, interaktivní formou výrobu cihel. Dospělí i děti se dostanou do dílen, strojoven a do kruhové pece. Uslyší zvuky a uvidí světelné efekty, jako kdyby probíhal skutečný provoz. Postupně se seznámí s přípravou hlíny, tvarováním cihel, s jejich sušením a vypalováním. Venku nasednou do vláčku, který je po železniční dráze proveze rozlehlým areálem muzea.
Dělníci, kteří pracovali v cihelně, bydleli v domcích v Alter Hafen. Budovy, jež pocházejí z pruského období, byly rekonstruovány a v současnosti poskytují útulné a stylové ubytování pro turisty. V areálu rovněž funguje výborná restaurace, marina a půjčovna lodí. Zájemci si mohou pronajmout hausbóty, plovoucí plavidla (plout se dá i bez licence), jachty nebo kánoe, na kterých objeví kouzelné scenérie řeky Havoly.
Spánek na jezeře
Jedním z nejkrásnějších okresů Braniborska je Uckermark. Řídce osídlenému regionu vládnou husté lesy, jezera, rybníky, řeky, rašeliniště a zvlněné kopce. V malebné krajině jsou zasazeny poklidné vesnice a městečka, kde se zastavil čas.
Pozornost vzbuzuje hlavně Templin. Krášlí ho cihlové gotické stavby, barevné hrázděné domy řemeslníků a nejlépe zachovalé středověké městské hradby v Německu o délce 1 735 metrů. Nízké domky u radnice propojují dvorky plné rostlin, kde se nacházejí kavárny, krámky a růžová laboratoř Uckerose, která je otevřená pro veřejnost. Její majitelka tu vyrábí delikatesy z růží, od čajů, přes likéry, koření až po sýry.
Další potěšení najdou turisté na okraji města, kde jsou v provozu termální solankové lázně. Minerální pramen prýští na povrch z hloubky 1 650 metrů a zásobuje bazény, vířivky a jeskyni. Solanka, jež obsahuje velké množství jódu a patnáct procent soli, má léčivé účinky. Uvolňuje ztuhlé svaly, mírní bolesti kloubů, pomáhá při kožních chorobách a čistí dýchací cesty.
Kdo má raději koupání v chladnější vodě, může zajít k Templinskému jezeru s písečnou pláží. Vodní plocha také nabízí originální ubytování. U přístavu plavou na hladině hnědá iglú. Vypadají jako ze Středozemě v Tolkienově povídce Hobit.
Iglú, která byla vybudována ze šindelů tradičním řemeslným zpracováním, mají uvnitř moderní vybavení. Ke každému z nich patří velká terasa se slunečníkem, jídelním stolem s lavicí a lehátky. Z terasy se dá slézt přímo do vody, její teplota se v létě pohybuje mezi 23°C až 26°C.
Z Templinu je to pětatřicet kilometrů do starobylého Prenzlau. Nachází se na Evropské trase cihlové gotiky, jež prochází desítkami měst v Německu, v Polsku a v Dánsku. Před osmi sty lety ležela tato sídla poblíž obchodní cesty Hanzovní ligy a jejich bohatství a moc jim umožnilo vybudovat mistrovskou architekturu z červených cihel.
Celá trasa spojuje několik stovek náboženských a světských budov – kláštery, kostely, radnice, měšťanské domy, ale i městské hradby, věže a brány. Památky lze navštívit jednotlivě nebo v rámci regionu či daných zemí.
Prenzlau bylo ve středověku jedním ze čtyř největších a nejvýznamnějších sídel braniborského markrabství a důležitým centrem dálkového obchodu. V té době také vznikl hlavní farní kostel svaté Marie (St. Marien Kirche), jehož věže s bílými štíty jsou vidět už z dálky. Spolu s věží kaple Ducha svatého (Heiliggeistkapelle) a s věží Mitteltorturm vytváří typickou dominantu města.
A právě v této památce z 15. století, kterou obklopuje osmiboká dřevěná krytá galerie, se můžete ubytovat. Funguje tu malý penzion, kde vám zapůjčí kola. Na nich dojedete i k jezeru Unteruckersee, kde kromě běžných vodních sportů vyzkoušíte efoil, elektricky poháněné surfovací prkno, které „létá“ nad vodní hladinou.
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