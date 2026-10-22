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Za vodopády Bavorského lesa. U Bodenmais čekají divoké kaskády i lesní stezky

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  4:00aktualizováno  4:52
Kaskádovité vodopády Rieslochfälle jsou s celkovou výškou 55 metrů nejvyššími...

Kaskádovité vodopády Rieslochfälle jsou s celkovou výškou 55 metrů nejvyššími vodopády celého Bavorského lesa. | foto: Miroslava Sloupová, iDNES.cz

Potok Riesbach zaříznutý do stejnojmenné soutěsky vytváří krásné obrázky po...
Cesta k vodopádům Rieslochfälle od placeného parkoviště měří necelé dva...
Členitý terén soutěsky Rieslochschlucht dodává výletu horský charakter.
Kaskádovité vodopády Rieslochfälle jsou s celkovou výškou 55 metrů nejvyššími...
16 fotografií
Jen kousek od českých hranic se ukrývá výlet, který potěší milovníky lesů, horských potoků a zurčící vody. Okolí bavorského městečka Bodenmais nabízí hned dva zajímavé cíle: vodopády Rieslochfälle a Hochfall. Obě místa lze navštívit při samostatném výletu a každé má trochu jinou atmosféru.

Bývalé hornické městečko Bodenmais (Boží mysl) leží v srdci Bavorského lesa, nedaleko Velkého Javoru (Großer Arber), nejvyšší hory této části Německa. Krajina tu má horský charakter, cesty se vinou mezi smrky a buky a v údolích se ozývá voda stékající z okolních svahů. Právě ta je hlavním důvodem, proč se vydat na některou z místních turistických tras.

Naší první zastávkou je parkoviště na severním okraji obce, ke kterému projíždíme uličkou plnou apartmánů. Auto na celý den odstavujeme až na nejvýše položeném parkovišti, které slouží jako výchozí bod pro výlet (souřadnice 49.0800692N, 13.1101494E). Trasa z našeho výchozího bodu následuje potok Riesbach, který o pár kilometrů výše vzniká spojením Schwellbachu a Wildauerbachu.

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Cesta k vodopádům od placeného parkoviště (platí se 8 eur na den, tedy zhruba 200 korun) měří necelé dva kilometry. Pokud vám vyjde hezké počasí, nepočítejte s tím, že trasu zvládnete za půl hodiny – obzvlášť vydáte-li se s dětmi nebo rádi fotografujete. Potok Riesbach zaříznutý do stejnojmenné soutěsky vytváří krásné obrázky po celém svém toku a láká k zastavení. Nejde také o procházku po dokonale hladké cestě vhodnou pro kočárky – právě členitý terén ale dodává výletu horský charakter.

To, že jste dorazili k cíli, vám napoví větší množství lidí, kteří se srocují na lávce, svačí, fotografují se. Není ale možné mít jim to za zlé. Kaskádovité vodopády Rieslochfälle s celkovou výškou 55 metrů, které se tak stávají nejvyššími vodopády celého Bavorského lesa, zkrátka stojí za dokumentaci. Voda se rozbíhá do menších proudů, padá přes skalní prahy a za deštivého počasí získává na síle. Na podzim se k tomu přidávají barevné listy, které kontrastují s tmavými skalami a zeleným mechem.

Kaskádovité vodopády Rieslochfälle jsou s celkovou výškou 55 metrů nejvyššími...

Pro mnoho turistů jsou vodopády Rieslochfälle cílem výletu a je možné vrátit se mírně obměněnou trasou zpět k parkovišti. My ale od lávky pokračujeme dál – naším cílem je vodopád Hochfall, podle turistického rozcestníku vzdálený 4,6 kilometru.

Stezka zakousnutá do strmého srázu je hrazená kamennými zídkami a vine se přírodní rezervací, která chrání především pralesní vegetaci. Mezi stromy se objevuje silueta Roklanu (Großer Rachel), který je se svými 1 453 metry nad mořem druhou nejvyšší horou Šumavy a Bavorského lesa.

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Díky informačním panelům se seznamujeme také s lyžařskou historií obce, která byla domovem Rieslochschanze, dnes již nefunkčního areálu skokanských můstků. Jejich výstavba začala jen rok po ukončení druhé světové války a zprovozněny byly v roce 1949. V padesátých letech se sem sjížděli nejen sportovci a fanoušci z Německa, ale také skokani z Finska, Norska a Švédska, jejichž výkony sledovaly tisíce lidí.

Dnes je však v lesích nad Bodenmaisem klid, na stezce míjíme jen jeden pár německých turistů, kteří nás už z dálky častují bavorským pozdravem „Grüss Gott“. Doptáváme se na cestu a za pár minut už šlapeme po kluzkých kamenech k vodopádu Hochfall. Ten sice nedosahuje výšky ani mohutnosti kaskád v soutěsce Riessloch, ale má své vlastní kouzlo.

Potok Riesbach zaříznutý do stejnojmenné soutěsky vytváří krásné obrázky po celém svém toku a láká k zastavení.
Cesta k vodopádům Rieslochfälle od placeného parkoviště měří necelé dva kilometry.
Členitý terén soutěsky Rieslochschlucht dodává výletu horský charakter.
Kaskádovité vodopády Rieslochfälle jsou s celkovou výškou 55 metrů nejvyššími vodopády celého Bavorského lesa.
16 fotografií

Voda potoka Moosbach tu padá z výšky přibližně osmi metrů do téměř kruhové skalní prohlubně. Ta připomíná přírodní kamennou vanu, kterou voda po tisíce let postupně vyhlubovala do tvrdé horniny. Tuto podívanou si můžete užít v klidu a bezpečí díky dřevěným lávkám, které vodu překlenují.

Abychom se nevraceli stejnou trasou, vydáváme se k vyhlídce na Bodenmais, odkud máme celou vesničku jako na dlani, a lesem se pak vracíme zpět k autu. Pokud budete mít času nazbyt, prozkoumejte i samotné městečko. Bodenmais má okolo 3 500 obyvatel a je nejnavštěvovanějším střediskem v německé části Šumavy.

Bodenmais: Tipy na cestu

  • Kdo má na výlet méně času, může si vybrat pouze jeden vodopád a vrátit se stejnou cestou k autu. Rieslochfälle osloví především ty, kteří chtějí vidět mohutnější kaskády a nevadí jim náročnější terén. Hochfall je vhodnější pro kratší výlet s působivým cílem na konci lesní stezky.
  • Pokud oba vodopády propojíte, připravte se na trasu dlouhou zhruba devět kilometrů, na kterou budete i se zastávkami potřebovat zhruba tři hodiny času.
  • Výhodou také je, že do obce Bodenmais jezdí v sezoně z české strany hranice veřejná doprava (autobusová linka 982 spojující Klatovy a Bodenmais).

Jednou z místních zajímavostí je například kostel Nenebevzetí Panny Marie s kopií sochy Černé Madony Loretánské, kterou městu daroval bavorský kurfiřt v roce 1705. Nachází se zde také sklárna Joska, která se zaměřuje na výrobu broušeného a foukaného skla.

A zamířit můžete také ne Silberberg, Stříbrnou horu, kde se od 15. století do roku 1962 těžilo stříbro a další rudy a minerály. Dnes zde najdete muzeum těžby, samotný vrchol ale nabízí také krásné výhledy na Bavorský les. Výlet můžete zakončit v jedné z typických bavorských hospod, které jsou nalepené jedna na druhé podél hlavní silnice, a pochutnat si na klobásách, vepřové pečeni či na císařském trhanci a jablečném štrúdlu. Mahlzeit!

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