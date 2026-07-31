Ve zdech domů v bavorském Nördlingenu se podle odhadů nachází přibližně 72 tisíc tun diamantů. Nevznikly lidskou činností, ale při obrovské kosmické katastrofě, kdy do Země narazil asteroid a vytvořil kráter, který je v krajině patrný dodnes.
Místní obyvatelé přitom o tomto neobvyklém bohatství neměli dlouhá desetiletí tušení. Na jeho existenci přišli až v 60. letech minulého století američtí geologové Eugene Shoemaker a Edward Chao.
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Bavorský Nördlingen: v kráteru po meteoritu vzniklo dokonalé lidské sídlo
Přestože se může zdát, že téměř dokonale kruhové historické centrum kopíruje tvar kráteru, není tomu tak. Nördlingen leží uvnitř impaktního kráteru Nördlinger Ries, který má průměr přibližně 26 kilometrů. Samotný kruhový půdorys města je jen náhodou.
Kráter byl po dlouhá léta považován za pozůstatek dávné sopečné činnosti. Shoemaker a Chao však vyslovili teorii, že vznikl po srážce Země s asteroidem.
Podle odborníků narazil přibližně kilometr široký asteroid do Země před asi 15 miliony let rychlostí kolem 25 kilometrů za sekundu. Náraz vyvinul obrovský tlak i teplotu, při nichž vznikly miliony mikroskopických diamantů.
Návštěva astronautů před výpravou na Měsíc
Když geologové navštívili kostel svatého Jiří a všimli si, že jeho stavební kámen obsahuje drobné třpytivé krystalky, získali důležitý důkaz potvrzující svou teorii.
Při stavbě Nördlingenu totiž lidé využívali místní horninu známou jako suevit, která vznikla právě při dopadu asteroidu. Obsahuje nespočet mikroskopických diamantů rozptýlených po celé své struktuře.
„Na světě existuje několik míst, kde byl materiál vzniklý po dopadu asteroidu použit při stavbě budov. Nikde jinde se ovšem nepoužil v takovém rozsahu jako tady. V Nördlingenu z něj bylo postaveno celé město,“ uvedl pro BBC geolog a ředitel muzea RiesKrater Museum Stefan Hölzl.
Jen kostel svatého Jiří podle odhadů obsahuje přibližně 5 000 karátů diamantů. Právě zde se zastavili také astronauti misí Apollo 14 a Apollo 16 ještě před svými výpravami na Měsíc. Studium hornin z kráteru jim pomohlo lépe porozumět materiálům, se kterými se mohli setkat na měsíčním povrchu.
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Přestože ve zdech města leží obrovské množství diamantů, obyvatelé z nich nezbohatnou. Krystaly jsou totiž mimořádně malé – většina z nich má velikost pouhých zlomků milimetru – a jsou pevně uzavřené ve stavebním kameni.
Mají proto především vědeckou a geologickou hodnotu. Nördlingen tak zůstává jedním z nejzajímavějších měst Evropy, kde se historie prolíná s dávnou kosmickou katastrofou, jejíž stopy dodnes doslova září ve zdech domů.
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