Máte severské jméno. Jak jste k němu přišla?
Někdy v roce 1964 se do Československa vypravil norský student Neil Rasmussen. Byl u kamaráda v Krakově, odkud přijel stopem. Chtěl vidět Karlštejn, ale tloukl tam na nesprávné dveře. Můj bratr, režisér Karel Kopš, mu povídá: „Do hradu se chodí jinudy.“ Tak se seznámili a začali se přátelit. Když pak naši rodiče po okupaci odešli do Německa, přemýšleli jsme, jak to udělat, abych za nimi mohla jezdit. „Co kdyby sis vzala Neila?“ napadlo bráchu.
Když ve Skandinávii přijdete do restaurace, u každého stolku sedí samotný člověk. Kdybyste si zkusil přisednout, koukali by na vás divně. Norové, Švédi a Finové od sebe mají odstup, i proto se tam špatně stopuje.