náhledy
Hledáte zážitky, které vám zvednou adrenalin i obzory? Nejvyšší hotely světa dokazují, že ubytování může být atrakcí samo o sobě. Toho, že by s vámi v těch výškách zahoupal vítr, se bát nemusíte. Ale z účtů za nocleh v nejvyšších hotelech světa vás závratě jímat nejspíš budou.
Autor: CEphoto, Uwe Aranas, Creative Commons
Kde začít? Třeba u bangkokského Centara Grand. I když si neodpustíme kritickou poznámku, a to, že v sobě nese obchodní centrum i kongresový sál. Pořád ale platí především za hotel. A opravdu pořádný. Jeho stavba se vypíná do výšky 235 metrů a uvnitř nese 57 podlaží.
Autor: CEphoto, Uwe Aranas, Creative Commons
Za dalším rekordem poskočíme do indonéské Jakarty. Přesněji řečeno do městského distriktu Ciputra, kde na patnácti hektarech roste patnáct mrakodrapů. A jedním z nich je i Raffles Hotel. Na výšku měří 253 metrů a pyšní se dvaapadesáti patry.
Autor: Raffles Jakarta
Hotel Grand Lisboa je s výškou 261 metrů a sedmačtyřiceti podlažími opravdu pořádný kolos. Portugalsku nakládá i tím, že ve skutečném Lisabonu byste budovu podobné výšky hledali marně. Ale tady, v Macau, není o rekordy nouze. Platí za dvanáctý nejvyšší hotel světa.
Autor: Pete Stewart, Creative Commons
V Bahrajnské zátoce Four Seasons Hotel – Manama nepřehlédnete. Už od roku 2015 si můžete vybírat z pokojů v jednom z jeho šedesáti pater. Stavba, architektonicky řekněme hodně výrazná, má na výšku 270 metrů. Pokud by kolem procházela unavená Godzilla, může ho využít jako opěrátko či sedátko.
Autor: Skidmore, Owings & Merrill
Dubajský The Tower Plaza skutečně není žádný drobeček a jeho střešní konstrukce nepopírá nápaditost. S výškou 294 metrů a pětašedesáti podlažími je desátým nejvyšším hotelem světa. Jinak s některými hotely z této fotky se ještě setkáme později, blíž vrcholu.
Autor: the tower plaza hotel
Hotelový řetězec Marriott se tu nad ostatní konkurenci hodně povyšuje. Tím, že se usadil v čínském Wuxi Maoye City, se totiž vytáhl do výše 304 metrů a je jedním z prvních supervysokých mrakodrapů v regionu. Pokoje si tu můžete vybírat až do výšky osmašedesátého podlaží.
Autor: Wuxi Maoye City – Marriott Hotel
Třetí nejvyšší stavba Bangkoku, a současně osmý nejvyšší hotel světa v žebříčku, to je Baiyoke Tower II, vystavěná v roce 1997. Na efektu jí ovšem ubírá, že do těch opravdu nejvyšších etáží neklade pokoje, ale vyhlídkové plošiny a restaurace. Pokoj můžete mít nanejvýš v 83. podlaží. Celá věž pak měří 308,5 metru.
Autor: Pete Stewart, Creative Commons
Počínaje Jumeirah Emirates Hotel začne být tento žebříček nejvyšších hotelů světa lehce monotónní. Už proto, že leží, jako řada po něm následujících, ve Spojených arabských emirátech, v Dubaji. Na výšku má 309 metrů a ty nejluxusnější apartmány má až kolem svého vrcholku, u 67. patra.
Autor: ianpudsey, Creative Commons
Slavná Burj Al Arab, Věž Arabů, přezdívaná též kvůli svému tvaru Plachetnice, tu pochopitelně nesmí chybět. Kolos na soukromém ostrůvku měří na výšku 321 metrů a výhledy odtud prý berou dech. Stejně jako ceny za ubytování v jednom ze zdejších šestapadesáti podlaží naplněných apartmány.
Autor: Yacine Hary, Creative Commons
Ta příšerka se dvěma tykadly, která se v pravém rohu snímku sápe na šanghajské Raddison Square? Tak to je ono. Hotel Shimao International Plaza, který je s výškou 333 metrů a šedesáti patry čtvrtým nejvyšším hotelem světa. I když…
Autor: Jakob Montrasio, Creative Commons
…na tom čtvrtém místě čínský velikán nestojí sám. O příčku se dělí s hotelem Rose Rayhaan. Který sice měří na chlup stejně, ale pater má dvaasedmdesát. Abychom udrželi tento článek přístupný i dětským čtenářům, řekneme jen, že má zajímavý tvar. Trochu jako raketa nebo nábojnice. Stojí v Dubaji.
Autor: Rotana
Je dvojitý, ale nebojte, počítáme ho jen jednou. Dubajský JW Marriott Marquis si místo ve světovém žebříčku nejvyšších hotelů zaslouží. I když má nakonec o pět pater méně a stál o čtvrt miliardy dolarů víc, než bylo původně plánováno, na úctyhodných 355 metrů výšky a třetí příčku to stačilo.
Autor: Tristan Surtel, Creative Commons
Fešák s děravou špicí. Hotel Gevora svými vertikálními rozměry sveřepě vzdoruje snahám nechat se vmáčknout do běžného formátu fotky. Není divu. S výškou 356,3 metru je v současnosti tím druhým nejvyšším hotelem světa. Zabydlet se v některém z jeho pětasedmdesáti pater můžete v Dubaji.
Autor: Profimedia.cz
Štíhlá jehla s uchem na vrcholku? Ano, to je Ciel Tower z profilu. S výškou 377 metrů a dvaaosmdesáti patry je tím skutečně nejvyšším hotelem světa. A stejně jako většina výškových rekordmanů z čela našeho žebříčku je k nalezení ve Spojených arabských emirátech, v Dubaji.
Autor: Profimedia.cz
Že nám v seznamu nejvyšší hotelů světa pár exemplářů schází? Máte pravdu. S rekordmany je to totiž trochu složitější. Chybí nám tu například tchajwanský The Sky Taipei, který vlastně pořád není stavebně dokončený. S výškou 280 metrů by seděl někde na jedenáctém místě našeho žebříčku.
Autor: Heeheemalu, Creative Commons
Velké zmatky se pak pojí s hotely ve druhé polovině druhé desítky. Celkem 269 metrů vysoký Radisson Royal Dubai ve Spojených arabských emirátech ani 241 metrů vysoký Conrad Hotel v čínském Chengdu (tedy řekněme hotely z 13. a 18. místa) v současnosti pokoje nenabízí. Přestavují, rekonstruují.
Autor: Colliers