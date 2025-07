Britové, to jsou velmi rezervovaní, konzervativní pijáci čaje s mlékem. Němci, milovníci uzenin a zelí, jsou extrémně dochvilní. Jejich smysl pro pořádek je až destruktivní. To Italové a Španělé jsou velmi temperamentní, hluční. Norové jsou navenek neuvěřitelně chladní, udržující si odstup od každého. Japonci jsou zase posedlí technologiemi a Američané mají zoufalý nedostatek znalostí o světě mimo USA.

Tak by se dalo asi pokračovat dlouho. Protože byť jde o hrubě popisné a zobecňující stereotypy, jsou povětšinou výstižné. A docela trefně osvětlují, jak my Češi vnímáme národy okolního světa. Jak ovšem ostatní národy světa vnímají Čechy? Otázka se v době, kdy nemalá část našeho národa míří na dovolené do zahraničí, má svou váhu. A britský žurnál Daily Mail k tomu přináší zajímavé a veskrze pozitivní zjištění.

Češi jsou prý tím nejvtipnějším národem světa. Nikoliv tím nejsměšnějším, ale tím skutečně nejvtipnějším.

Jak jsme si takové veskrze lichotivé hodnocení vysloužili? Jde o výstup ankety, kterou pro zmíněný britský magazín uspořádala společnost Remitly mezi šesti tisíci respondenty v třiceti zemích světa. A vychází z ní, že Česko vyniká sebezničujícím humorem, břitkou ironií a dobře načasovaným sarkasmem.

Český komediální styl je prý „jemný, chytrý a dokáže vás zaskočit“, píše se ve výstupu ankety.

Pochvaly na suchý a přitom neotřelý humor Čechů rezonují vedle dalších oceněných šampionů, vřelého a sociálně inteligentního humoru Portugalců a vypravěčském anekdotickém šarmu Irska.

Jak uvádí Ryan Riley ze společnosti Remitly: „Bez ohledu na lokalitu je smích univerzálním jazykem. Pro každého, kdo žije nebo pracuje v zahraničí, může být pochopení těchto drobných rozdílů v zažitém humoru rychlou zkratkou k tomu, aby se cítil jako doma.“

A v Česku je s úsměvem na tváři zdomácnět snadné.

Země medem, strdím a vtipem oplývající

Samotná metodika výzkumu byla ovšem prostá veškerých vtípků.

Respondenti vyplňovali psychologický dotazník, který identifikoval styl jejich humoru. Jejich odpovědi byly analyticky zkoumány, bodovány.

Nejvyšší skóre, kterého mohl kterýkoli národ v rámci studie dosáhnout, činil 112 bodů.

Česko jako národ dosáhlo celkového skóre 72,3 bodů. Následováno Portugalskem (71,4 bodů) a Irskem (71,2 bodů).

V první desítce se objevují ještě Belgičané, Chilané, Řekové, Australané, Poláci a Dánové.

Portugalsko, které se umístilo na druhém místě, se vyznačuje národním smyslem pro humor, v němž se snoubí vřelost a pohotový humor. Výzkumníci zjistili, že Portugalci „umí stejně dobře okouzlovat, škádlit nebo zmírňovat napětí, když si to žádá daná situace“.

Na třetím místě se umístilo Irsko, které dosáhlo vysokého skóre v oblasti afiliativního humoru a humoru podporujícího sebe sama. Podle studie to odráží pověst tohoto národa jako vypravěčského, přátelského a emočně inteligentního.

Belgie se umístila na čtvrtém místě se suchým a vyváženým smyslem pro humor, který stabilně bodoval ve všech stylech humoru. Jemném, chytrém a účinném. Chile dává přednost emocionálně expresivnímu, povznášejícímu humoru, který má kořeny v silných rodinných a sociálních vazbách. Řecko kombinuje vtip a vřelost se středomořským smyslem pro sebeironický humor a inkluzivitu.

Z žebříčku úplně nezáří Spojené království, které se – ačkoliv světu dalo řadu vynikajících komiků – usadilo na osmnácté příčce. Britové jsou aspoň rádi, že v hodnocení dopadli lépe než Němci, kteří jsou sedmadvacátí. Nebo Američané, kteří skončili na devětadvacátém místě v pořadí.

Možná to není jen o památkách a krásách přírody. Třeba k nám cizinci vážně jezdí na dovolenou proto, že jim náš humor dělá dobře.

Pokud tedy na dovolené přemýšlíte, jaký artikl můžete bezcelně do zahraničí vyvést a obohatit s ním ostatní země, sázka na humor by se vám mohla vyplatit. Češi jsou totiž tím nejvtipnějším národem světa.