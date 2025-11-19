Většina lidí si dovolenou představuje s drinkem v ruce na pláži u moře, ideálně teplého. Jak vznikla opačná myšlenka vydat se na sever?
Nápad přišel od mých kamarádů. Jejich prvotní impuls byl přespat na nejsevernějším místě Evropy. Museli mi vysvětlit, že to není Nordkapp, ale ostrov Knivskjelodden. Když člověk na Nordkappu stojí, tak před sebou vidí moře a po levé straně právě tento ostrov, na který se dá dostat jen pěšky. Je to úzký pruh země. Byli jsme připraveni na to, že tam dotáhneme spacáky a přespíme. To byl hlavní cíl naší cesty.
Šli jsme polární tundrou, kde nebylo nic než kameny a závěje sněhu. Člověk před sebou má jen sníh a mraky na obzoru.