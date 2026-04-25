Nejočekávanější dálkové trasy. Tyto stezky lákají na hory, pláže i železnici

Dálkové trasy už dávno nejsou jen záležitostí horalů a vytrvalců. Rok 2026 přináší pět mimořádných novinek, od okružní stezky ve slovinských kopcích přes bývalou železnici v kanadské Albertě a královskou pobřežní trasu kolem Anglie až po středomořský trek na Mallorce a ambiciózní korejskou cestu, která má propojit západní a východní pobřeží země.
Slovinská stezka Pohorje – Kozjak vede po stávajících značených cestách, které byly sjednoceny do jedné dlouhé, a přestože je vzhledem k délce a převýšení vedena jako náročnější vícedenní podnik, technicky nemá být extrémní.
Nová stezka Pohorje – Kozjak obrací pozornost na východ Slovinska, který bývá ve srovnání se slavnějšími horami stranou hlavního zájmu.
Pěší stezka v provincii Alberta využívá někdejší železniční koridor mezi městěm Rocky Mountain House a historickou bývalou uhelnou osadou Nordegg
Slovinsko Od lesních úseků přes horské partie

Slovinsko má mezi pěšími cestovateli dlouhodobě pověst země, kde vládnou hlavně Julské Alpy. Nová stezka Pohorje – Kozjak ale obrací pozornost na východ země, který bývá ve srovnání se slavnějšími horami stranou hlavního zájmu.

Okruh o délce 174 kilometrů je rozdělen do dvaceti etap a jako hlavní nástupní bod je druhé největší slovenské město Maribor, což je pro dálkovou trasu velká výhoda. Místo není izolované a na trail se dá dobře navázat dopravou. Oficiální otevření je naplánováno na červen 2026.

Jak název prozrazuje, trasa propojuje dvě pohoří – Pohorje a Kozjak, která společně rámují údolí řeky Drávy. V praxi to znamená střídání typů krajiny i tempa, od lesních úseků přes horské partie až po místa se širokými výhledy.

Skoro jako doma. Výlet na slovinská pohoří, kam zatím chodí jenom místní

Stezka vede po stávajících značených cestách, které byly sjednoceny do jedné dlouhé, a přestože je vzhledem k délce a převýšení vedena jako náročnější vícedenní podnik, technicky nemá být extrémní. To z ní dělá trasu nejen pro zkušené cestovatele, ale i pro ty, kteří si chtějí vybírat jen jednotlivé etapy.

Velkým bonusem je navíc zázemí po cestě. Etapy navazují na horské chaty, turistické body i menší sídla, takže nejde o sterilní sportovní koridor, ale o trasu, která je vědomě postavená i jako podpora regionu. Slovinská turistická centrála navíc mluví o více než stovce bodů zájmu podél celé linky.

V době, kdy se část alpských středisek snaží fungovat celoročně a ne jen v zimní sezoně, může právě trasa Pohorje – Kozjak působit jako učebnicový příklad toho, jak z méně známého území udělat turistický cíl.

