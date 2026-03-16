Ačkoliv je cestování o poznávání nových kultur a lidí, občas narazíme i na situace, které nám připomenou, že ne všude vládne stejná míra vstřícnosti. Cestovatelé v debatě na sociálních sítích sdíleli upřímné, často velmi rozdílné dojmy z míst, kde se necítili vítáni. Výsledkem je přehled zemí sestavený serverem Yahoo, které v nich zanechaly nejsilnější „nepřátelský“ dojem.
10 Estonsko
Jeden z cestovatelů neváhal ani sekundu: „Estonsko. Nemusel jsem nad tím ani přemýšlet.“ Setkání s místními popsal jako chladná a nepřívětivá. O to víc ho překvapil kontrast s Finskem, kde zažil naopak jedno z nejmilejších přijetí.
Přitom Estonsko dlouhodobě patří mezi bezpečné a moderní země. Jeho obyvatelé však bývají introvertní a méně expresivní, což může na turisty působit odtažitě. Na druhou stranu, mnoho návštěvníků vyzdvihuje skvělé služby a pohostinnost mimo hlavní města.
9 Itálie
Itálie rozdělila cestovatele. Zatímco na jihu zažívali vřelé přijetí, v Římě a na severu podle některých působili lidé spíše netrpělivě či nevrle. Jeden cestovatel udělil Italům dokonce „citronovou trofej“ za nejméně přátelské chování.
Italové však patří k největším světovým patriotům a jejich temperament může zahraniční návštěvníky někdy překvapit. Místní experti často vysvětlují, že nevrlost bývá reakcí na masový turismus, zejména v Benátkách, Římě nebo Miláně.
8 Španělsko
Hlavně Madrid si vysloužil několik stížností. Jeden z cestovatelů uvedl, že se setkával s nezájmem, jiný to vzal s humorem: Španělé podle něj mohou být nevrlí – ale pořád dost pohlední na to, aby jim to člověk prominul.
Španělsko je obecně známé pohodovým stylem života. Znalci místní kultury upozorňují, že „odměřenost“ může být spíše zvykem na všudypřítomné davy turistů než skutečnou neochotou. Menší města a venkov naopak bývají podle cestovatelů výjimečně srdečné.