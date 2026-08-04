Toto je pět destinací, které patří mezi nejznámější evropské adresy naturistů.
1 Île du Levant, Francie
Jen kousek od Azurového pobřeží leží ostrov Île du Levant, který patří k historickým kolébkám evropského naturismu. Většinu jeho území pokrývá chráněná příroda a zastavěná část působí spíš jako poklidná středomořská vesnice než turistické centrum.
Sem se nejezdí za nočním životem ani velkými hotely. Největším lákadlem jsou tiché zátoky, borové lesy a pocit, že civilizace zůstala někde na pevnině.
2 Cap d’Agde, Francie
Na francouzském pobřeží Středozemního moře leží místo, které nemá ve světě obdoby. Cap d’Agde není jen pláž, ale celé naturistické město. V hlavní sezoně sem přijíždějí desetitisíce návštěvníků a bez oblečení se běžně chodí nejen na pláž, ale také do restaurací, obchodů nebo přístavu.
Atmosféra je překvapivě klidná a decentní, většina návštěvníků přijíždí na několik dní, mnozí pravidelně každý rok. Pokud někde platí, že nahota přestává být tématem už po několika minutách, pak právě tady.