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Plavky nechte v tašce. Tyto evropské nudapláže stojí za návštěvu

  8:30
Nahota na pláži už dávno není výstředností. Po celé Evropě existují místa, kde je stejně přirozená jako slunečník nebo ručník. Některé nudapláže nabízejí jen pár stovek metrů písku, jiné připomínají samostatná letoviska s restauracemi, obchody i hotely.
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Jen kousek od Azurového pobřeží leží ostrov Île du Levant, který patří k historickým kolébkám evropského naturismu.
Jen kousek od Azurového pobřeží leží ostrov Île du Levant, který patří k historickým kolébkám evropského naturismu.
Na francouzském pobřeží Středozemního moře leží místo, které nemá ve světě obdoby. Cap d’Agde není jen pláž, ale celé naturistické město.
Na francouzském pobřeží Středozemního moře leží místo, které nemá ve světě obdoby. Cap d’Agde není jen pláž, ale celé naturistické město.
Jen málokteré místo je s evropským naturismem spojováno tak dlouho jako Koversada nedaleko Vrsaru.
11 fotografií

Toto je pět destinací, které patří mezi nejznámější evropské adresy naturistů.

1 Île du Levant, Francie

Jen kousek od Azurového pobřeží leží ostrov Île du Levant, který patří k historickým kolébkám evropského naturismu. Většinu jeho území pokrývá chráněná příroda a zastavěná část působí spíš jako poklidná středomořská vesnice než turistické centrum.

Sem se nejezdí za nočním životem ani velkými hotely. Největším lákadlem jsou tiché zátoky, borové lesy a pocit, že civilizace zůstala někde na pevnině.

2 Cap d’Agde, Francie

Na francouzském pobřeží Středozemního moře leží místo, které nemá ve světě obdoby. Cap d’Agde není jen pláž, ale celé naturistické město. V hlavní sezoně sem přijíždějí desetitisíce návštěvníků a bez oblečení se běžně chodí nejen na pláž, ale také do restaurací, obchodů nebo přístavu.

Atmosféra je překvapivě klidná a decentní, většina návštěvníků přijíždí na několik dní, mnozí pravidelně každý rok. Pokud někde platí, že nahota přestává být tématem už po několika minutách, pak právě tady.



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