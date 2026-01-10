Od polynéského ostrova obklopeného modrými lagunami až po srdce chilské vinařské oblasti. Skryté cestovatelské perly mohou být často stejně nebo dokonce víc vzrušující než jejich slavnější bratříčci.
Seznam míst, která se vyplatí v roce 2026 z různých důvodů navštívit, sestavil pro BBC tým světově uznávaných novinářů a přední autority udržitelného cestovního ruchu. Na rozdíl od známých destinací, které posílají turisty domů, zde budete mít kromě unikátního cestovatelského zážitku pocit, že o vás jako o turisty skutečně stojí.
1 Černá Hora: dosažitelná divočina
Všichni milují Dubrovník. Mnoho návštěvníků Chorvatska však podceňuje nedalekou Černou Horu. Jeden z nejmladších suverénních států světa oslaví v letošním roce své dvacáté narozeniny. S populací necelých 650 000 obyvatel a směsicí ilyrských, římských, osmanských a jugoslávských vlivů se tento rozvíjející se balkánský stát stal známým především pro své pobřeží.
Jednou z nejznámějších je zátoka Boka Kotorska, často nazývaná „nejjižnějším evropským fjordem“. Černohorská jadranská letoviska jsou stále oblíbenější u cestovatelů, kteří hledají dobrodružství za hranicemi přeplněného pobřeží sousedního Chorvatska.
Stále jen malé množství návštěvníků prozkoumává vnitrozemí země, kde říční pláně ustupují krasovým útesům a drsným vrcholům. Mezi nejzajímavější místa patří bývalé královské hlavní město Cetinje a Skadarské jezero, které je centrem biodiverzity a jednou z nejvýznamnějších ptačích rezervací v Evropě s přibližně 281 druhy ptáků.
Skutečným lákadlem jsou však černohorské dramatické hory. Pohoří Prokletije je divokou říší rozeklaných vrcholů, hustých lesů a ledovcových jezer, kde žijí vlci a medvědi. Prokletije je protkáno turistickými stezkami včetně Balkánských vrcholů – 192 kilometrů dlouhé turistické stezky, která prochází také Albánií a Kosovem a jejímž cílem je využít udržitelný cestovní ruch k vytváření příjmů pro místní.