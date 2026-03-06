Zatímco lyžování v Tatrách je klasikou, v posledních letech stále více návštěvníků objevuje kouzlo pomalého pohybu. Zimní dovolená v regionu Vysokých Tater totiž nabízí neuvěřitelných 20 kilometrů značených turistických tras, které zůstávají otevřené i během zimní uzávěry – ta trvá od 1. listopadu do 15. června a týká se hlavně vyšších sedel a štítů. Všechny trasy vedoucí k 12 vysokohorským chatám, s výjimkou Chaty pod Rysy, jsou však přístupné celoročně.
Běžkařské tratě: Štrbské Pleso je sázka na jistotu
Pro milovníky úzkých prkének jsou Vysoké Tatry rájem i v závěru sezóny, a to díky areálu SNOW na Štrbském Plese. Jako nejvýše položené středisko nabízí profesionálně upravované okruhy, které díky nadmořské výšce a zasněžování garantují sníh až do dubna. Zatímco níže položená cyklotrasa mezi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou už láká první jarní výletníky, na Štrbském se stále sportuje v plné zimní kráse.
Skialpinismus v Tatrách: svoboda v panenském sněhu
Skialp zažívá v Tatrách obrovský boom. Tento sport spojuje vysokohorskou turistiku s euforií ze sjezdu ve volném terénu. Pokud se skialpinismem začínáte, ideální volbou je tzv. ski fitness na okrajích sjezdovek v Tatranské Lomnici nebo na Štrbském Plese. Od 20. prosince 2025 je sice pohyb skialpinistů v těchto střediscích zpoplatněn, ale získáte za to bezpečné a upravené trasy značené žlutou barvou.
Pro pokročilé, kteří milují zimní dobrodružství, nabízejí Tatry vyhrazené trasy, jako je přechod přes Baranie sedlo nebo Priečne sedlo.
Skialpinismus je o pokoře. Pro zkušené je odměnou sjezd v panenském prašanu, ale vždy je nutné sledovat lavinovou předpověď Horské záchranné služby. Pokud se vydáváte do vysokohorského terénu poprvé, rozhodně se doporučuje doprovod horského vůdce.
Sněžnice a zimní turistika: cesta k tichu a chatařskému čaji
Nejkrásnější vysokohorská panoramata si vychutnáte i bez drahého vybavení. Sněžnice jsou ideální pro ty, kteří chtějí prozkoumat zasněžené lesy mimo udusané cesty. Mezi nejoblíbenější cíle patří 12 vysokohorských chat, které nabízejí vyhlášený chatařský čaj a domácí buchty.
- Hrebienok (1 285 m n. m.): Ze Starého Smokovce vás sem vyveze pozemní lanovka za pouhých 7 minut. Odtud se můžete vydat na nenáročnou túru k Rainerově chatě nebo na Zamkovského chatu. V zimě zde navíc najdete ledový dóm – unikátní chrám z ledu.
- Popradské pleso: Nenáročná túra, kterou s pomocí sněžnic nebo kvalitních nesmeků zvládnou i rodiny s dětmi.
- Skalnaté pleso (1 751 m n. m.): Pro ty, kteří chtějí ušetřit nohy a užít si výhledy, vede moderní 15místná gondola z Tatranské Lomnice přímo pod Lomnický štít.
Jak si užít Tatry bez davů?
I v Tatrách lze najít klid. Klíčem je správné načasování a výběr lokality. Zatímco Štrbské Pleso bývá o víkendech plné, Javorová dolina nebo Velická dolina nabízejí i v zimě pocit absolutní samoty. Mimosezónní návštěva v druhé polovině ledna nebo v březnu navíc přináší výhody v podobě volnějších tras i nižších cen ubytování.
Nezapomeňte, že zimní Tatry vyžadují respekt. Základem je dobrá obuv, vrstvené oblečení, nabitý telefon s aplikací HZS a horské pojištění. Pokud se vydáte za poznáním unikátních míst s mapou a termoskou v batohu, vrátí vám hory tuhle péči zážitky, na které budete vzpomínat celý život.
Relaxace v srdci Evropy: termální svět pod štíty
Po aktivně stráveném dni nabízí ideální regeneraci resort v Popradu. Místní termální voda z hloubky 1 300 metrů je bohatá na 20 minerálů a v 13 bazénech o teplotě až 38 °C blahodárně působí na pohybové i dýchací ústrojí.
Rodiny zde nadchne slaný Ostrov pokladů se ztroskotanou lodí, zatímco dospělí ocení bary přímo v bazénech Blue Diamond nebo laserovou show. Dokonalou tečku za dnem pak tvoří dvoupodlažní wellness centrum se saunovými ceremoniály, bylinkovými inhalacemi i unikátní sněžnou jeskyní.
Zima v Tatrách má duši – chuť dobrodružství, klid hor a nezapomenutelné okamžiky pod zasněženými vrcholky.
Realizováno s podporou Ministerstva cestovního ruchu a sportu SR.
Obsah vznikl ve spolupráci s Regiónom Vysoké Tatry.