Nejkrásnější zimní túry ve Vysokých Tatrách: Skialpy i túry na sněžnicích

Vysoké Tatry nejsou jen o dokonale upravených sjezdovkách a moderních lanovkách. Za lyžařskými středisky se skrývá svět křupajícího sněhu, tichých dolin a vysokohorských panoramat, která berou dech. Pokud hledáte zimní dobrodružství mimo hlavní proud, vydejte se na běžky, skialpy nebo sněžnice. Poradíme vám, kde najdete ty nejkrásnější trasy.
Vysoké Tatry v zimě nejsou jen o lyžování. Nabízejí spoustu dalších zážitků.

Zatímco lyžování v Tatrách je klasikou, v posledních letech stále více návštěvníků objevuje kouzlo pomalého pohybu. Zimní dovolená v regionu Vysokých Tater totiž nabízí neuvěřitelných 20 kilometrů značených turistických tras, které zůstávají otevřené i během zimní uzávěry – ta trvá od 1. listopadu do 15. června a týká se hlavně vyšších sedel a štítů. Všechny trasy vedoucí k 12 vysokohorským chatám, s výjimkou Chaty pod Rysy, jsou však přístupné celoročně.

Běžkařské tratě: Štrbské Pleso je sázka na jistotu

Pro milovníky úzkých prkének jsou Vysoké Tatry rájem i v závěru sezóny, a to díky areálu SNOW na Štrbském Plese. Jako nejvýše položené středisko nabízí profesionálně upravované okruhy, které díky nadmořské výšce a zasněžování garantují sníh až do dubna. Zatímco níže položená cyklotrasa mezi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou už láká první jarní výletníky, na Štrbském se stále sportuje v plné zimní kráse.

Skialpinismus v Tatrách: svoboda v panenském sněhu

Skialp zažívá v Tatrách obrovský boom. Tento sport spojuje vysokohorskou turistiku s euforií ze sjezdu ve volném terénu. Pokud se skialpinismem začínáte, ideální volbou je tzv. ski fitness na okrajích sjezdovek v Tatranské Lomnici nebo na Štrbském Plese. Od 20. prosince 2025 je sice pohyb skialpinistů v těchto střediscích zpoplatněn, ale získáte za to bezpečné a upravené trasy značené žlutou barvou.

Pro pokročilé, kteří milují zimní dobrodružství, nabízejí Tatry vyhrazené trasy, jako je přechod přes Baranie sedlo nebo Priečne sedlo.

Skialpinismus je o pokoře. Pro zkušené je odměnou sjezd v panenském prašanu, ale vždy je nutné sledovat lavinovou předpověď Horské záchranné služby. Pokud se vydáváte do vysokohorského terénu poprvé, rozhodně se doporučuje doprovod horského vůdce.

Sněžnice a zimní turistika: cesta k tichu a chatařskému čaji

Nejkrásnější vysokohorská panoramata si vychutnáte i bez drahého vybavení. Sněžnice jsou ideální pro ty, kteří chtějí prozkoumat zasněžené lesy mimo udusané cesty. Mezi nejoblíbenější cíle patří 12 vysokohorských chat, které nabízejí vyhlášený chatařský čaj a domácí buchty.

  • Hrebienok (1 285 m n. m.): Ze Starého Smokovce vás sem vyveze pozemní lanovka za pouhých 7 minut. Odtud se můžete vydat na nenáročnou túru k Rainerově chatě nebo na Zamkovského chatu. V zimě zde navíc najdete ledový dóm – unikátní chrám z ledu.
  • Popradské pleso: Nenáročná túra, kterou s pomocí sněžnic nebo kvalitních nesmeků zvládnou i rodiny s dětmi.
  • Skalnaté pleso (1 751 m n. m.): Pro ty, kteří chtějí ušetřit nohy a užít si výhledy, vede moderní 15místná gondola z Tatranské Lomnice přímo pod Lomnický štít.
Jak si užít Tatry bez davů?

I v Tatrách lze najít klid. Klíčem je správné načasování a výběr lokality. Zatímco Štrbské Pleso bývá o víkendech plné, Javorová dolina nebo Velická dolina nabízejí i v zimě pocit absolutní samoty. Mimosezónní návštěva v druhé polovině ledna nebo v březnu navíc přináší výhody v podobě volnějších tras i nižších cen ubytování.

Nezapomeňte, že zimní Tatry vyžadují respekt. Základem je dobrá obuv, vrstvené oblečení, nabitý telefon s aplikací HZS a horské pojištění. Pokud se vydáte za poznáním unikátních míst s mapou a termoskou v batohu, vrátí vám hory tuhle péči zážitky, na které budete vzpomínat celý život.

Relaxace v srdci Evropy: termální svět pod štíty

Po aktivně stráveném dni nabízí ideální regeneraci resort v Popradu. Místní termální voda z hloubky 1 300 metrů je bohatá na 20 minerálů a v 13 bazénech o teplotě až 38 °C blahodárně působí na pohybové i dýchací ústrojí.

Rodiny zde nadchne slaný Ostrov pokladů se ztroskotanou lodí, zatímco dospělí ocení bary přímo v bazénech Blue Diamond nebo laserovou show. Dokonalou tečku za dnem pak tvoří dvoupodlažní wellness centrum se saunovými ceremoniály, bylinkovými inhalacemi i unikátní sněžnou jeskyní.

Zima v Tatrách má duši – chuť dobrodružství, klid hor a nezapomenutelné okamžiky pod zasněženými vrcholky.

Realizováno s podporou Ministerstva cestovního ruchu a sportu SR.

