náhledy
Skleněné lávky, visuté mosty i vyhlídky nad propastmi lákají miliony turistů po celém světě. Od Vietnamu přes Kanadu až po Česko vznikají odvážné stavby, které spojují moderní architekturu s úchvatnou přírodou. Podívejte se na nejkrásnější skywalky planety.
Autor: Profimedia.cz
Golden Bridge, Vietnam: Obří kamenné ruce, které jako by most zvedaly z horského svahu, udělaly z Golden Bridge světový fenomén. Elegantní lávka v horách nad Danangem nabízí panoramatické výhledy i jedinečné fotografie.
Autor: Profimedia.cz
Golden Bridge měří 150 metrů a vede v resortu Ba Na Hills mezi lanovkou a zahradami. Od otevření v roce 2018 patří k nejnavštěvovanějším atrakcím Vietnamu.
Autor: Reuters
Glacier Skywalk, Kanada: Skleněná vyhlídka v Albertě vystupuje nad údolí v kanadských Skalistých horách a působí, jako by se vznášela ve vzduchu. Pod nohama se otevírá tisícimetrová hloubka a dechberoucí krajina ledovců.
Autor: Profimedia.cz
Glacier Skywalk leží u slavné silnice Icefields Parkway, jedné z nejkrásnějších horských tras světa. Návštěvníci zde obdivují ledovce, zasněžené vrcholy i divokou přírodu.
Autor: Glacier skywalk
Step into the Void, Francie: Na vrcholu Aiguille du Midi čeká skleněná kostka zavěšená nad prázdnem. Pocit, že pod vámi zeje víc než kilometr hluboká propast, zaručuje mimořádný zážitek.
Autor: ČTK
Vyhlídka s názvem Step into the Void patří k ikonám Chamonix a nabízí jedinečný pohled na masiv Mont Blancu. Odvážnější návštěvníci si odnášejí fotografie, na které nezapomenou.
Autor: Profimedia.cz
Tchien-men, Čína: Skleněné chodníky přilepené ke skalním stěnám dělají z hory Tchien-men jednu z nejdramatičtějších atrakcí Asie. Výhledy do hlubokých údolí střídá adrenalin při každém kroku.
Autor: Profimedia.cz
Na vrchol vede také slavná lanovka dlouhá přes sedm kilometrů. Skuteční odvážlivci se mohou pokochat úžasnými výhledy z výšky 1 219 metrů.
Autor: Profimedia.cz
Pha Ngao Skywalk, Thajsko: Skleněná vyhlídka v Chiang Rai se vznáší vysoko nad krajinou Zlatého trojúhelníku. Nabízí panoramatické pohledy na Mekong i hranice tří států.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvníci odsud dohlédnou na Thajsko, Laos i Myanmar. Moderní stavba stojí u chrámu Wat Phra That Pha Ngao a rychle se stala místním hitem.
Autor: Profimedia.cz
Cheongsapo Daritdol Skywalk, Jižní Korea: Elegantní pobřežní promenáda v jihokorejském Pusanu vede nad mořem a část podlahy je z průhledného skla. Pod nohama lze sledovat vlny i skalnaté dno.
Autor: Profimedia.cz
Vyhlídka byla v roce 2024 rozšířena do uzavřeného okruhu. Díky spojení moderní architektury a mořských scenérií patří k oblíbeným místům města.
Autor: Profimedia.cz
Kalbarri Skywalk, Austrálie: Dvě vyhlídkové plošiny vysunuté nad kaňonem v západní Austrálii působí, jako by levitovaly ve vzduchu. Pod nimi se otevírá sto metrů hluboká propast.
Autor: Profimedia.cz
Kalbarri Skywalk je součástí národního parku a doplňují ho umělecká díla inspirovaná kulturou původních obyvatel. Místo spojuje dobrodružství s historií krajiny.
Autor: Profimedia.cz
Sky Bridge 721, Česko: Visutý most na Dolní Moravě se stal po otevření senzací a rychle přilákal tisíce návštěvníků. Přechod nad horským údolím nabízí silný zážitek i nádherné výhledy.
Autor: Horský resort Dolní Morava
Most měří 721 metrů a dlouho držel světové prvenství mezi pěšími visutými mosty. Časopis Time ho zařadil mezi nejzajímavější místa světa roku 2022.
Autor: Horský resort Dolní Morava
Most národní jednoty, Maďarsko: O prvenství připravilo Českou republiku v roce 2025 Maďarsko, konkrétně Most národní jednoty u města Sátoraljaújhely. Se svou délkou 723 metrů byl oficiálně zapsán do Guinnessovy knihy rekordů.
Autor: Shutterstock
Most národní jednoty spojuje maďarskou Kalvárii (památník připomínající kdysi maďarská území ztracená v důsledku Trianonské smlouvy), kapli sv. Štěpána, sochu ptáka Turula připomínající 100. výročí Trianonu a lanovou dráhu s vyhlídkovou terasou vybudované na zřícenině bývalého hradu Újhely.
Autor: Shutterstock
Skywalk Möhnetal, Německo: Ocelová konstrukce vystupuje nad prudký svah a otevírá široké panorama údolí Möhne. Vyhlídka spojuje technickou eleganci s klidnou krajinou Vestfálska.
Autor: Profimedia.cz
Působí nenápadně, ale přesto nabízí neskutečné výhledy. Z výšky 78 metrů je vidět až k Arnsberskému lesu i okolním polím. Součástí areálu jsou také informace o místní geologii a historii krajiny.
Autor: Profimedia.cz
Skywalk Biokovo, Chorvatsko: První chorvatský skywalk vyrůstá vysoko nad Makarskou riviérou a jeho skleněná podlaha míří nad okraj útesu. Návštěvníci si užívají výhledy na moře a ostrovy.
Autor: Profimedia.cz
Za jasného počasí lze dohlédnout až k Itálii. Stavba stojí v pohoří Biokovo ve výšce přes 1 200 metrů nad mořem.
Autor: Profimedia.cz
Skywalk Dachstein, Rakousko: Vyhlídková plošina na ledovci Dachstein stojí přímo nad strmou skalní stěnou a část podlahy tvoří sklo. Pod nohama se otevírá několik set metrů hluboká propast.
Autor: TVB Ramsau
Za jasného počasí je vidět hluboko do Alp i směrem k českým hranicím. Oblíbenou součástí areálu je také visutý most, který prověří nervy každého návštěvníka.
Autor: TVB Ramsau
OCBC Skyway, Singapur: Lávka zavěšená mezi futuristickými stromy v Gardens by the Bay nabízí netradiční pohled na slavný městský park. Ve výšce 22 metrů se návštěvníci procházejí mezi korunami umělých stromů.
Autor: Profimedia.cz
Večer místo ožívá světelnou show Garden Rhapsody. Spojení přírody, technologií a architektury dělá z místa jednu z ikon Singapuru.
Autor: Profimedia.cz